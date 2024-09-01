Булыкин о Соболеве в «Зените»: «Хорошо, что закончилась вся эта эпопея. У питерцев появился еще один классный нападающий. Не считаю, что линия атаки станет перенасыщенной»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака». 

«Не считаю, что линия нападения у «Зенита» станет перенасыщенной с приходом Соболева. Хорошо, что вся эта эпопея закончилась. Не люблю такие истории. Но теперь все ее участники смогут себя проявить. А хорошо или плохо проявят, мы узнаем через полгода.

У питерцев появился еще один классный нападающий. Конкуренция станет еще выше, добавится вариативность в атакующей игре команды.

А как себя проявит Александр и как будет развиваться ситуация внутри клуба, какими станут его взаимоотношения с тренером и партнерами, мы скоро узнаем», – сказал бывший игрок сборной России. 

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6 комментариев
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В Зените на 3 позиции на поле 8 игроков:
Педро, Глушенков, Соболев, Артур, Гонду, Касьера, Мостовой и Мантуан.
Конечно же это ни разу не перебор.
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Всего-то 7 нападающих... Откуда в Зените быть переизбытку нападающих? У конкурентов скупается все что более-менее ликвидно, при этом в основе 9 легионеров.
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Конечно появился ещё один классный нападающий. Гонду с дублем.
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Питерцам он, наверное, и не нужен, не бог весть какая звезда. Через пару лет продадут, по дешевке, в условный "Сочи". Но ослабить соперника и срач развести у противника, дорогого стоит.
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Ответ Caniball
В Зените на 3 позиции на поле 8 игроков: Педро, Глушенков, Соболев, Артур, Гонду, Касьера, Мостовой и Мантуан. Конечно же это ни разу не перебор.
Если 4-3-3 играют, то на позицию ЦФ - 3 человека, и на 2 позиции по бокам тоже по 3 человека. С учетом кубка, травм, замен, все получат какое-то время. Лишний по хорошему только дельфин, но паспорт штука важная, да и касьерра наверно последний сезон в команде.
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Ответ Caniball
В Зените на 3 позиции на поле 8 игроков: Педро, Глушенков, Соболев, Артур, Гонду, Касьера, Мостовой и Мантуан. Конечно же это ни разу не перебор.
Забыл про Ерохина и Клаудиньо
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