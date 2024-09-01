Булыкин о Соболеве в «Зените»: «Хорошо, что закончилась вся эта эпопея. У питерцев появился еще один классный нападающий. Не считаю, что линия атаки станет перенасыщенной»

Дмитрий Булыкин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

27-летний нападающий перешел в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

«Не считаю, что линия нападения у « » станет перенасыщенной с приходом Соболева. Хорошо, что вся эта эпопея закончилась. Не люблю такие истории. Но теперь все ее участники смогут себя проявить. А хорошо или плохо проявят, мы узнаем через полгода.

У питерцев появился еще один классный нападающий. Конкуренция станет еще выше, добавится вариативность в атакующей игре команды.

А как себя проявит и как будет развиваться ситуация внутри клуба, какими станут его взаимоотношения с тренером и партнерами, мы скоро узнаем», – сказал бывший игрок сборной России.