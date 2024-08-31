Дмитрий Губерниев оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Мне кажется, Соболев был искренне рад поговорить во время презентации. Когда я спросил, что он скажет московским болельщикам, что важно, и питерским, ответил: «Что за провокационный вопрос?» Говорю: «Ну какой же это провокационный вопрос? Можно просто пожелать всем здоровья». Во всем видят подвох! А надо, мне кажется, относиться ко всему с радостью и доверием, как я.

Если говорить совсем серьезно, мне показалось, что Соболев очень рад переходу в «Зенит». Он был приятно удивлен, что его под седьмым номером приняли еще и в команду СКА.

Главное, Соболев счастлив от того, что сможет играть. Надеюсь, что «Зенит» эту возможность ему не просто подарит, а Саша станет важным звеном в команде. «Зенит» сейчас немножко лихорадит, как мы знаем, но посмотрим. Тем интереснее.

Соболев должен понимать, что столкнется со своеобразной реакцией болельщиков. В свое время через это проходил и Володя Быстров. Это дополнительная ответственность для Соболева. Если он все преодолеет и вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию, то будет здорово. Соболев – хороший футболист, « » – хорошая команда, поэтому должно все получиться», – сказал комментатор и телеведущий.