Дмитрий Губерниев: «Соболев – хороший футболист, «Зенит» – хорошая команда, все должно получиться. Будет здорово, если Александр все преодолеет и вновь влюбит в себя футбольную Россию»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Александр Соболев Футбол

Дмитрий Губерниев оценил переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Мне кажется, Соболев был искренне рад поговорить во время презентации. Когда я спросил, что он скажет московским болельщикам, что важно, и питерским, Александр ответил: «Что за провокационный вопрос?» Говорю: «Ну какой же это провокационный вопрос? Можно просто пожелать всем здоровья». Во всем видят подвох! А надо, мне кажется, относиться ко всему с радостью и доверием, как я.

Если говорить совсем серьезно, мне показалось, что Соболев очень рад переходу в «Зенит». Он был приятно удивлен, что его под седьмым номером приняли еще и в команду СКА.

Главное, Соболев счастлив от того, что сможет играть. Надеюсь, что «Зенит» эту возможность ему не просто подарит, а Саша станет важным звеном в команде. «Зенит» сейчас немножко лихорадит, как мы знаем, но посмотрим. Тем интереснее.

Соболев должен понимать, что столкнется со своеобразной реакцией болельщиков. В свое время через это проходил и Володя Быстров. Это дополнительная ответственность для Соболева. Если он все преодолеет и вновь по-настоящему влюбит в себя футбольную Россию, то будет здорово. Соболев – хороший футболист, «Зенит» – хорошая команда, поэтому должно все получиться», – сказал комментатор и телеведущий.

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26 комментариев
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Лицемерие Губерниева не знает границ.
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Ротенберг, Губерниев, Соболев, Медведем, Миллер……. Какое то шоу уродов
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Это когда он в себя влюблял футбольную Россию?
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Ответ Evincive
Лицемерие Губерниева не знает границ.
Тут губеру равных конечно нет
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Очередная бредятина от Губерниева! "Вновь влюбить в себя ..." - !))) Кто-то его любил, прям вся футбольная Россия?! )))
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Любить его будут подхалимы типа Орлова, Медведева и Миллера
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Губерниев хороший лизун.
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Вы всегда придерживались линии партии или колебались? - Всегда колебался вместе с линией партии. (с)
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Когда это Соболев был любимцем России ?
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Майонез нализывает,как может. Фу,позор какой
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Ответ SMART789
Вновь??
Футбольная Россия, которая была влюблена в Соболева, - где она находится и как в нее попасть? :)
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Ответ Мой Спартак
По кому затоскует Санек в Зените через полтора года? Может, по ПСЖ? Или бери круче, по Реалу? Перестанет ходить на завтрак, потом забьёт на тренировки? Думаю, не все закидоны уже закончились. 🫢😅
Какие полтора года!? После зимы бы не начал исполнять
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Ответ Филипп Юзбашев
Ротенберг, Губерниев, Соболев, Медведем, Миллер……. Какое то шоу уродов
Гремучая смесь получилась однако😁
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Соболев может влюбить в себя только уродов и дегенератов
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Вновь??
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По кому затоскует Санек в Зените через полтора года? Может, по ПСЖ? Или бери круче, по Реалу? Перестанет ходить на завтрак, потом забьёт на тренировки? Думаю, не все закидоны уже закончились. 🫢😅
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возьми его себе и сосите лапу вдвоем
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Если обвести на карте границы "всей России", которая, как известно, за "народную команду", то она чудесным образом совпадёт со МКАДом.
Не влюбит.
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Фотка - огонь!!! Лица - как у героев фильма Жмурки!!!
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Да ну
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Ответ Хуан Карос
Соболев может влюбить в себя только уродов и дегенератов
это кстати точно, как раз Фратрия сегодня жаловалась на миллионы разбитых красно-белых сердец
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Ответ Хуан Карос
Соболев может влюбить в себя только уродов и дегенератов
Это надо ж так про болельщиков Спартака...
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Соболев может и влюбит в себя Россию,а губеру это уже не грозит.
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Ответ Старик Стариканов
Любить его будут подхалимы типа Орлова, Медведева и Миллера
и Боярского... каналья!
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Ответ Циник Петербургский
Футбольная Россия, которая была влюблена в Соболева, - где она находится и как в нее попасть? :)
дурак что ли, зачем?
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