Семак о том, был ли против перехода Соболева в «Зенит»: «Нет смысла комментировать слухи, я поздравил Александра. Он пошел на уступки и нам поможет»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Были ли вы против трансфера Александра Соболева?

– Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телегам-каналы.

Я вчера поздравил Александра. Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы. Он нам, безусловно, поможет.

Касаемо воспитанников барнаульского футбола – это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.

Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно, – сказал главный тренер «Зенита».

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43 комментария
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Ответ Кузбасс
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Спросит у Кузбассика. Знатный специалист.
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А болельщикам вы могли бы пойти на уступки, и не приглашать вот это?
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Ну а если и был против, так кто ж скажет об этом вслух
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Так до сих пор писали, что именно Семака был за трансфер Соболева, а против был Медведев. И только алкорыба Карп заявила противоположное. Учитывая собственные признания Карпа, что инсайды про Зенит он художественно придумывает, верить ему нет смысла. Если Семак сказал, что Соболев его устраивает, значит так и есть.
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Ответ сергей петров
Комментарий скрыт
Как же всем стало легче от того, что тебе все ясно.
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Мне кажется, что он хотел Кордобу. Но, не получилось бы его взять. И, он согласился на Соболева. Без его согласия не было бы трансфера. Семак состоит в трансферном совете, не мог не участвовать в решении. Плюс, с его мнением считаются из-за 6 подряд побед. Так, что вопрос глупый изначально
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Ответ Кузбасс
Комментарий скрыт
обрадуется
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Ответ слесарь Гавриленко
А болельщикам вы могли бы пойти на уступки, и не приглашать вот это?
Это были бы уступки по типу монтирования на вираже этого огромного подиума для барабанщиков.
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Кто-то вообще может представить себе, что если тренер против, то игрока ему купят? Да, он просто его в состав не будет ставить и всё. Вот ближайшие матчи и покажут, как был против Семак.
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Ответ rom-alexandr
Комментарий скрыт
тебе кто доложил пошёл не пошёл перхоть
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Уступки: Соболев пришел играть в Зенит за еду .. и титулы :)
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НА УСТУПКИ?) Можно подробнее?
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Ну кто же так спрашивает....
Надо было спросить типа "А по какой схеме вы хотели использовать Соболева, когда настаивали на его покупке?"
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Ответ Кузбасс
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Посмотри на Дзюбу
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Ответ сергей петров
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Слушай, Семаку на твое ###### мнение взять... и подтереться.
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Ответ Андрей Кузьмин
Отправить в аренду Изидора, чтобы больше играли другие - логично, отдать в аренду Изидора, чтобы купить еще двух нападов - зачем?
У Гонду дубль
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Ответ Моё Моя
Ахаха! Что придумал Карп? Переход Соболева? Он уже неоднократно первый выкладывал инсайды, которые потом подтверждались. Вам не надоело чушь писать? А теперь мы вообще не узнаем, кто там был против трансфера, чтобы не портить атмосферу в команде.
Ты интервью с самим Карповым то читал? Почитай. Он сам заявил, что конкретно про Зенит инсайды он художественно выдумывает. Про остальные команды я не говорил.
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Ответ svaz
Кто-то вообще может представить себе, что если тренер против, то игрока ему купят? Да, он просто его в состав не будет ставить и всё. Вот ближайшие матчи и покажут, как был против Семак.
У разных клубов разные модели. Кого купили, с тем тренер и работает.
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Ответ Nerazzurri-88
НА УСТУПКИ?) Можно подробнее?
Ну я надеюсь, что Зенит раскрутил и на понижение зп пошел, все таки Соболев себя загнал в не самую лучшую ситуацию, поэтому Зенит мог диктовать свои условия
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