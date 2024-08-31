Семак о том, был ли против перехода Соболева в «Зенит»: «Нет смысла комментировать слухи, я поздравил Александра. Он пошел на уступки и нам поможет»
Сергей Семак высказался о трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Были ли вы против трансфера Александра Соболева?
– Нет смысла комментировать слухи, которые распространяют телегам-каналы.
Я вчера поздравил Александра. Он пошел на определенные уступки, чтобы прийти в наш клуб. Ему хочется играть и выигрывать титулы. Он нам, безусловно, поможет.
Касаемо воспитанников барнаульского футбола – это хорошая школа. Они отличаются спортивным характером.
Не считаю, что у Александра могут возникнуть проблемы в команде. Сомневаюсь, что это возможно, – сказал главный тренер «Зенита».
Надо было спросить типа "А по какой схеме вы хотели использовать Соболева, когда настаивали на его покупке?"