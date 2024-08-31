Дзюба о завершении карьеры: «Пока вроде бы не закончил, посмотрим, у меня хорошее настроение, держу себя в тонусе, играю с друзьями в футбол, теннис, волейбол»

Артем Дзюба заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.

36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был « ».

«Пока я вроде бы не закончил, сейчас посмотрим. Я каждый день просыпаюсь, собираюсь. У меня всегда хорошее настроение, ты сам должен наслаждаться жизнью.

Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – сказал .