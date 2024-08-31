Дзюба о завершении карьеры: «Пока вроде бы не закончил, посмотрим, у меня хорошее настроение, держу себя в тонусе, играю с друзьями в футбол, теннис, волейбол»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Здоровье Футбол

Артем Дзюба заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.

36-летний нападающий является свободным агентом. Его последним клубом был «Локомотив». 

«Пока я вроде бы не закончил, сейчас посмотрим. Я каждый день просыпаюсь, собираюсь. У меня всегда хорошее настроение, ты сам должен наслаждаться жизнью.

Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – сказал Артем Дзюба.

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11 комментариев
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Поддрачиваю периодически.
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В Теннис это хорошо, главное пенисом не играй)) на публику
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Играй лучше в теннис и в волейбол.
В футбол возвращаться не нужно.
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Ответ Wayne Gretzky 99
Поддрачиваю периодически.
😀🔥💦💦👏
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Артем, мы уж стали о тебе забывать как о футболисте.
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Держит себя в руках. Молодец!
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Пора к Лене.
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Рукой играю иногда . Короче я в форме !
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Руками двигаю активно
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Рукоблуд приплачивает журналюгам, чтобы о нем писали этот никому не нужный бред?
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