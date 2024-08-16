В «Крыльях» цитатой из Высоцкого ответили на новости о Дзюбе: «И словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Артема мы вообще не рассматривали, точка»

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Матч ТВ Владимир Высоцкий Футбол

«Крылья Советов» опровергли сведения об интересе к Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард близок к переходу в самарский клуб. В самарском клубе на эти новости ответили цитатой из «Песенки о слухах» Владимира Высоцкого.

«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: «и словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам».

Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», – сказал глава «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев.

Дзюба в мае покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

«Он был искренним, настоящим патриотом». Высоцкий гениально выражал русский менталитет и помогал нашим спортсменам побеждать

56 комментариев
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Беззубая старуха Генич))
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Поздравления крыльям 🫡
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Ну был очередной вкид от алкашей на Гениче и Карпе. Инсайдеры мамкины
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Ответ Пользователь_2882
Беззубая старуха Генич))
и лысая
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Нормально они Генича приложили, он, разумеется, опять обидится)
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Ответ EVERGREEN
Поздравления крыльям 🫡
Но другие ещё в опасности .
Так сказать " идёт охота на Артёма -- идёт охота..." , ответят инсайдеры
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Крылья пронесло, кто следующий.
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Губернатор не разрешил что ли?
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Че то долго они над опровержением думали... Видать тупо не срослось))))
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пронесло, поздравляю всех болельщиков Крылышек
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Ответ Святослав Федорович
Губернатор не разрешил что ли?
Дзюба сразу к Губернатору обратился - он и рассматривал, а не Крылья☝️
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И словно мухи, тут и там, ходит Дзюба по домам, а беззубые Геничи их разносят по умам...
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Настоящий самарский интеллигент никогда не скажет, что губернатор послал всех вместе с Дзюбой на. Всё-таки, в области проводится Грушинский фестиваль. Поэтому он прибегнет к цитате из барда, метафорически оскорбив лысеющего трепача, добавив гордое "никогда!".
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Ответ Viktor_SV
Значит, губернатор всё-таки решил 60 миллионов в год потратить на прибавки к пенсиям в регионе.
Каждый пенсионер получит ежегодную прибавку в 12 рублей.
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Дзюба в Крылья не поедет, ёптыть...
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Опаньки! Две суперзвезды на букву Д, оказывается даром никому не нужны.
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Радует адекватность Крыльев.
Но кто проспонсировал этот вброс.
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И словно мухи, тут и там слетаются на Дзюбу
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Урааааа!!! Боги услышали молитвы))
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Агентские игры, всё как обычно! Не считая того, что первым такую инфу озвучил Генич. Может он тоже стал агентом Дзюбы?!
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Генич и в ставках ноль, и в инсайдах тоже ноль
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Дзюба - словно муха, тут и там...
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короче, Генич обсерился своим инсайдом... а так старался, так старался...
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История о том, как старуха Генич решила стать инсайдером.
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То есть, вся страна рассматривала, а только они - нет?
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Ответ Бонд0077
КС не уровень для звезды Дзюбы Это слабая команда,будет бороться за выживание. Осинькина уволят
Слабая она будет с Дзюбой
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Ответ schwein
Каждый пенсионер получит ежегодную прибавку в 12 рублей.
Обсчитался я. 5 миллионов в месяц Генич обещал Артёму. 60 миллионов в год получается.
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Ответ Verhovn
Да кому нужен он? Охота, я умоляю тебя)
Это ,просто, тоже отсылка на текст Высоцкого ( как в новости).
А так, я то понимаю, что за Артёмом сейчас не стоит очередь из клубов РПЛ)
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Ответ schwein
Да? Там просто человек написал про 12 млн в год, я просто поделил на миллион пенсионеров в области. Ну будет 60 рублей прибавка вместо 12. Существенная разница.
откуда в Самарской области миллион пенсионеров. там что каждый третий пенсионер?)))
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Ответ Ллб
Но другие ещё в опасности . Так сказать " идёт охота на Артёма -- идёт охота..." , ответят инсайдеры
Это Артём охотится
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