В «Крыльях» цитатой из Высоцкого ответили на новости о Дзюбе: «И словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Артема мы вообще не рассматривали, точка»
«Крылья Советов» опровергли сведения об интересе к Артему Дзюбе.
Ранее сообщалось, что 35-летний форвард близок к переходу в самарский клуб. В самарском клубе на эти новости ответили цитатой из «Песенки о слухах» Владимира Высоцкого.
«Откуда же вся эта информация берется? Это как у Высоцкого, знаете: «и словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам».
Артема Дзюбу мы вообще не рассматривали. Точка», – сказал глава «Крыльев Советов» Габибулла Хасаев.
Дзюба в мае покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
«Он был искренним, настоящим патриотом». Высоцкий гениально выражал русский менталитет и помогал нашим спортсменам побеждать
Так сказать " идёт охота на Артёма -- идёт охота..." , ответят инсайдеры
Но кто проспонсировал этот вброс.
А так, я то понимаю, что за Артёмом сейчас не стоит очередь из клубов РПЛ)