Радимов о «Спартаке» против «Зенита»: «Не испугались и агрессивно прессинговали – футболисты просто верят Станковичу, думаю. При Абаскале часто 1-й тайм в трубу выбрасывали»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов Деян Станкович премьер-лига Россия Виллиан Жозе Маркиньос Коста Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Владислав Радимов оценил игру «Спартака» в матче с «Зенитом».

Матч 6-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге завершился со счетом 0:0.

– То, что «Спартак» не испугался, мне очень понравилось. Первый тайм точно остался за «Спартаком». И то, как они играли, агрессивно прессинговали высоко «Зенит», я думаю, что это идет от Станковича. Футболисты ему просто верят. Ну и, конечно же, авторитет игрока Станковича заставляет их в это верить.

Поэтому, я думаю, что «Спартак» в этом плане и не боится, даже на «Газпром Арене» не испугался так сыграть. Вспомните ничью при Слишковиче в прошлом году?

– Вообще не то.

– Отошли назад, удержали, но не атаковали, ничего такого. А здесь совершенно другая история. В этом плане «Спартак» молодцы и двигаются в нужном направлении. И «Спартак» быстро бежит вперед, фланги бегут. Если еще похудеет Виллиан Жозе, нападающий им абсолютно точно нужен. Мне понравился и Маркиньос, тоже здорово вышел.

У «Спартака» теперь на флангах есть индивидуально сильные футболисты, причем их много, которые могут в условиях плотной опеки придумывать что-нибудь, и «Спартак» в этом плане становится конкурентоспособным, потому что он может обыгрывать аутсайдеров, где он терял обычно очки. При Абаскале очень часто первый тайм в трубу выбрасывали, отходили назад, и потом не хватало времени что-то додавить, – сказал бывший игрок «Зенита».

Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»

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34 комментария
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Ответ Невский баклан
Да, это так - добавил бы Мостовой.
Мостовой бы сказал, спросили бы меня перед матчем какой будет счет, я бы ответил 0:0, я всегда знаю какой будет счёт перед матчем после игры.
+26
-1
+25
На игру Спартака было приятно смотреть!
+20
-2
+18
Да, это так - добавил бы Мостовой.
+16
-3
+13
Ответ alexsem69
На игру Спартака было приятно смотреть!
как болельщик Зенита ,скажу ,что реально небо и земля сейчас Спартак по сравнению с абаскалевским. Высокий прессинг , нАсались , в обороне все чётко
+11
-3
+8
Снимай маску Радимова, Мостовой, мы тебя узнали!
+7
-3
+4
Мост: У Радима нет лицензии на упоминание Абаскаля!))
+4
-1
+3
Владислав, прям вполне адекватные, в отличие от Черяка или Заремы-самых страстных болел, как они сами себя там называют, слова говорит.
+4
-2
+2
Что то Радимов поразительно адекватен.

Осталось заявить «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался. Не могли ничего создать с «Химками» и его из легенд Зенита быстро вычеркнут.
+5
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+1
Отвалите уже от Абаскаля)))
+3
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Ответ Owen_the_Simple
Всё новое - хорошо забытое старое. Мостовой с Абаскалем - новые Светоч и Гамула.
А Гондоу новый Дельфин
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Ответ Не уверен!!
Все таки считаю,что проблема Абаскаля ,что он слишком сложный футбол хотел поставить и игроки ничего не все понимали
Либо проблема в том, что ему навязали Слишковича, который сам по себе неплохой специалист, но не понимал идей главного тренера Абаскаля, что создавало конфликтную атмосферу в команде.
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Ответ Owen_the_Simple
Гонду разве в Спартак переходит?
Как бу д то Дзюба не дильфинил играя за вас
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
А что в 1 тайме тоже 11 на 10 играли? Соболев что ли не вышел?)))
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Все таки считаю,что проблема Абаскаля ,что он слишком сложный футбол хотел поставить и игроки ничего не все понимали
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Спартак вообще ничего хорошего не показал протмв зенита,могли бы для приличия 3 забить,а так нничья,спартак просто унизился
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У Спартака,как получается.С сильным соперником играет хорошо,со слабым теряет очки.АХмат,Оренбург...посмотрим что дальше...
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Про индивидуально сильных игроков на фланге это конечно смешно. Как раз таки был бы еще игрок уровня Барко только на фланге то победили бы… А так одного аргентинца мало, это показал и Ахмат, и сейчас Зенит… без усиления атаки так и будут чередовать победы с нулевыми ничьими, и ни о каком соперничестве за 1 место и речи не может быть… Жаль не получилось вингера привести с Аргентины сильного, Нотингем перехватил…
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Зенит станет чемпионом, у них Латышонок все тащит. Где не помогут бразильцы,там матч спасёт Латышонок. Это к тому,что не три,так один мяч Зенит забьёт,но все равно наберёт три очка и в итоге будут первыми. Динамо сейчас похожа на утиль. Тюкавин стал бесполезным бревном. Спартак будет в ничьих с соперниками терять очки, а Локомотив может конечно ещё удивить, но Батраков слишком молод и вряд-ли он притащит весь сезон,играя на высоком уровне. Короба сдал и Краснодар начнёт терять очки.
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Чем хуже специалист, тем чаще вспоминает Абаскаля или у них один автор.
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