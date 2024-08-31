«Борнмут», уступая 0:2 к 87-й, обыграл «Эвертон» – это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус 2 голов

«Борнмут» совершил исторический камбэк в игре с «Эвертоном» в 3-м туре АПЛ.

Команда под руководством уступала « » со счетом 0:2 к 87-й минуте, но в итоге « » одержал победу со счетом 3:2.

За «вишен» на 87-й забил , на 92-й – , а на 97-й – .

Это самая поздняя волевая победа в истории с минус двух голов.