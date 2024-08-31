«Борнмут», уступая 0:2 к 87-й, обыграл «Эвертон» – это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус 2 голов
«Борнмут» совершил исторический камбэк в игре с «Эвертоном» в 3-м туре АПЛ.
Команда под руководством Андони Ираолы уступала «Эвертону» со счетом 0:2 к 87-й минуте, но в итоге «Борнмут» одержал победу со счетом 3:2.
За «вишен» на 87-й забил Энтойн Семеньо, на 92-й – Льюис Кук, а на 97-й – Луис Синистерра.
Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.
- Дата проведения
- 31 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
- Голы:
- 1:0 – 50 Кин, 2:0 – 57 Кэлверт-Льюин, 2:1 – 87 Семеньо, 2:3 – 90+6 Синистерра, 2:2 – 90+2 Кук.
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Эвертон –
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Коулмэн, Гуйе, Ироэгбунам, Харрисон, Ндиай (Дукуре, 83), Макнил, Кэлверт-Льюин (Бету, 88).
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Борнмут –
Аррисабалага, Керкез (Уаттара, 66), Сенеси (Хейсен, 77), Забарный, Араухо (Смит, 77), Кристи (Скотт, 66), Кук, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 65).
- Предупреждения:
- Кин (76), Семеньо (76), Ироэгбунам (90+2).
Как раз успел на все голы Борнмута