«Борнмут», уступая 0:2 к 87-й, обыграл «Эвертон» – это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус 2 голов

Теги Эвертон премьер-лига Англия Андони Ираола рекорды Борнмут Льюис Кук Луис Синистерра Энтойн Семеньо Футбол

«Борнмут» совершил исторический камбэк в игре с «Эвертоном» в 3-м туре АПЛ.

Команда под руководством Андони Ираолы уступала «Эвертону» со счетом 0:2 к 87-й минуте, но в итоге «Борнмут» одержал победу со счетом 3:2.

За «вишен» на 87-й забил Энтойн Семеньо, на 92-й – Льюис Кук, а на 97-й – Луис Синистерра.

Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

Эвертон – Борнмут 2:3 (0:0, 2:3)
Дата проведения
31 августа, 17:00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Кин, 2:0 – 57 Кэлверт-Льюин, 2:1 – 87 Семеньо, 2:3 – 90+6 Синистерра, 2:2 – 90+2 Кук.
ЭвертонПикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, Коулмэн, Гуйе, Ироэгбунам, Харрисон, Ндиай (Дукуре, 83), Макнил, Кэлверт-Льюин (Бету, 88).
БорнмутАррисабалага, Керкез (Уаттара, 66), Сенеси (Хейсен, 77), Забарный, Араухо (Смит, 77), Кристи (Скотт, 66), Кук, Тавернье, Клюйверт, Семеньо, Эванилсон (Синистерра, 65).
Предупреждения:
Кин (76), Семеньо (76), Ироэгбунам (90+2).

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18 комментариев
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С ума сойти
+23
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+23
Вдобавок завтра бедный Эвертон лишится еще 3 очка за нарушения ФФП
+13
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+13
Голливуд отдыхает😎
+8
-1
+7
По ходу, конспекты Байера попали в открытый доступ.
+6
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Вот это воля к победе!!!
+4
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Есть счастливчики, кто досмотрел до конца?
+4
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Ответ Neyron Plus
Есть счастливчики, кто досмотрел до конца?
Смотрел с 2:0
Как раз успел на все голы Борнмута
+4
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+4
Эффект кепы, применил пару тренерских идей с реала
+2
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У Борнмута два тренера, они тактически сильнее
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Очищение Эвертона Шипом назревает уже несколько сезонов
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Мда. Дайч первый на выход стоит.
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Прекол
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Кембекище!
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На самом деле Эвертону пора несколько сезонов провести в шипе ,нужно и многие перестановки в руководстве.
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Эвертон не дожидаясь очередного снятия очков, смело взял все в свои руки!
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Ответ Евгений Сидоров
Мда. Дайч первый на выход стоит.
С чего бы? Да, старт паршивый, но от 20-го места Эвертона до 15-го всего одно очко. Пока никто из тренеров на выход не стоит, ну кроме Марески может, в Челси самая горячая должность у тренера априори, и не обязательно из-за результатов. А Мареска уже наговорил на жёлтую карточку ...
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