Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лестер» против «Транмера», «Эвертон» сыграет с «Донкастером», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в среду
Сегодня пройдут матчи 2-го раунда Кубка английской лиги.
Во вторник «Лестер» сыграет с «Транмер Роверс», «Эвертон» – с «Донкастером».
В среду «Вулверхэмптон» будет противостоять «Бернли», «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом», «Ноттингем Форест» – с «Ньюкаслом».
Кубок английской лиги
2-й раунд
- Дата проведения
- 27 августа, 21:45, «Кинг Пауэр Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 августа, 21:45, «Фолмер AMEX Стэдиум»
- Дата проведения
- 27 августа, 21:45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 27 августа, 22:00, «Сент-Эндрюс»
- Дата проведения
- 27 августа, 22:00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 28 августа, 21:30, «Молинью»
- Дата проведения
- 28 августа, 21:45, «The Cherry Red Records Stadium»
- Дата проведения
- 28 августа, 21:45, «Стадион Лондон»
- Дата проведения
- 28 августа, 21:45, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 августа, 21:45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 августа, 22:00, «Сити Граунд»
Все пары и результаты 2-го раунда – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.