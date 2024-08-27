Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лестер» против «Транмера», «Эвертон» сыграет с «Донкастером», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в среду

Сегодня пройдут матчи 2-го раунда Кубка английской лиги.

Во вторник « » сыграет с «Транмер Роверс», « » – с « ».

В среду « » будет противостоять «Бернли», «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом», «Ноттингем Форест» – с « ».

Кубок английской лиги

2-й раунд

Все пары и результаты 2-го раунда – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка английской лиги