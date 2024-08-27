Кубок английской лиги. 2-й раунд. «Лестер» против «Транмера», «Эвертон» сыграет с «Донкастером», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в среду

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Сегодня пройдут матчи 2-го раунда Кубка английской лиги.

Во вторник «Лестер» сыграет с «Транмер Роверс», «Эвертон» – с «Донкастером». 

В среду «Вулверхэмптон» будет противостоять «Бернли», «Вест Хэм» сыграет с «Борнмутом», «Ноттингем Форест» – с «Ньюкаслом». 

Кубок английской лиги

2-й раунд

Лестер – Транмер Роверс
Дата проведения
27 августа, 21:45, «Кинг Пауэр Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Кроули
Дата проведения
27 августа, 21:45, «Фолмер AMEX Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Донкастер
Дата проведения
27 августа, 21:45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бирмингем – Фулхэм
Дата проведения
27 августа, 22:00, «Сент-Эндрюс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Норвич
Дата проведения
27 августа, 22:00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Бернли
Дата проведения
28 августа, 21:30, «Молинью»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Уимблдон – Ипсвич
Дата проведения
28 августа, 21:45, «The Cherry Red Records Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Борнмут
Дата проведения
28 августа, 21:45, «Стадион Лондон»
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Кардифф – Саутгемптон
Дата проведения
28 августа, 21:45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Колчестер – Брентфорд
Дата проведения
28 августа, 21:45, «Колчестер Комьюнити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Ньюкасл
Дата проведения
28 августа, 22:00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Все пары и результаты 2-го раунда – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка английской лиги

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