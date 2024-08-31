Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН». Соболев – вне заявки

Лусиано Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН».

23-летний форвард перешел из «Архентинос Хуниорс» 27 августа. Еще один новичок команды из Санкт-Петербурга, Александр Соболев, остался вне заявки на матч.

Встреча с «Пари НН» пройдет сегодня в Нижнем Новгороде в 17:30 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Педро, Гонду, Кассьерра.

Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду