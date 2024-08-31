Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН». Соболев – вне заявки

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Лусиано Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН».

23-летний форвард перешел из «Архентинос Хуниорс» 27 августа. Еще один новичок команды из Санкт-Петербурга, Александр Соболев, остался вне заявки на матч.

Встреча с «Пари НН» пройдет сегодня в Нижнем Новгороде в 17:30 по московскому времени.

Состав «Зенита»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Педро, Гонду, Кассьерра.

Я не понимаю, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду

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18 комментариев
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Соболева уже отстранили от тренировок?
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Наконец-то Спортс начал правильно писать фамилию аргентинца, осталось напомнить им что на его футболке будет написано Лусиано, так по крайней мере было на его презентации.
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Давай Гонду, на тебя вся надежда! Не подпускай дельфина к основе!
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Ответ Евгений Кирилюк
А почему Соболева нет?
Не влез в заявку
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Наконец-то Спортс начал правильно писать фамилию аргентинца, осталось напомнить им что на его футболке будет написано Лусиано, так по крайней мере было на его презентации.
Можно было на футболке написать
"Не Гондоу" и нормально.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Наконец-то Спортс начал правильно писать фамилию аргентинца, осталось напомнить им что на его футболке будет написано Лусиано, так по крайней мере было на его презентации.
А про футболку им зачем писать?
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Вот пусть так и остается, Вне заявки.
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Не разу не видел игру этого нападающего так что с интересом посмотрю.
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Ответ Mikko
Команду сверху наверное дали, ибо Гондоу как-то неблагозвучно звучит...
Комментарий удален модератором
Ответ Mikko
Команду сверху наверное дали, ибо Гондоу как-то неблагозвучно звучит...
В какой интересной реальности Вы живете - для того, чтобы люди перестали вести себя, как недалекие подростки, нужна команда сверху...
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