Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН». Соболев – вне заявки
Лусиано Гонду дебютирует за «Зенит» в игре с «Пари НН».
23-летний форвард перешел из «Архентинос Хуниорс» 27 августа. Еще один новичок команды из Санкт-Петербурга, Александр Соболев, остался вне заявки на матч.
Встреча с «Пари НН» пройдет сегодня в Нижнем Новгороде в 17:30 по московскому времени.
Состав «Зенита»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Алип, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Педро, Гонду, Кассьерра.
"Не Гондоу" и нормально.