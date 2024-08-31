«Фратрия» выложила фото дельфина после ухода Соболева: «В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Фратрия интернет соцсети Александр Соболев Футбол

«Фратрия» попрощалась с Александром Соболевым, выложив фото дельфина.

Вчера 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал контракт с «Зенитом».

«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак».

В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», – написало в соцсетях объединение фанатов красно-белых «Фратрия».

Запись сопровождается фотографией дельфина.

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

А что Соболев раньше говорил о «Зените»?

37 комментариев
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Объединение дельфинов выразило негодование, что их сравнивают с Соболевым.
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Ответ Фут.Боль
Объединение дельфинов выразило негодование, что их сравнивают с Соболевым.
Действительно, дельфины- чудесные и умные животные, хватит оскорблять их сравнением с Соболевым!
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Соболев объединил многих,такого ненавистного футболиста в нашем футболе просто не было.Широков,Быстров и Дзюба просто отдыхают
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Ответ Счастье жить
эти «миллионы» переобутых свой крошечный стадион никогда заполнить не могут, а делают заявления космического масштаба бгг
А они и не ходят на стадион. У них принципы касательно фанайди более твёрдые. Ну а количество болел видно на гостевых матчах. Некоторые даже домашние напоминают
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Да кто там ошибся. Все его нырки, тычки, споры с судьями , жесты- всё это давно было трэшем. И я реально переживал, что этот персонаж у нас надолго в силу возраста. Но избавились довольно быстро. И особо без проблем внутри коллектива.
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Никто ни в ком не ошибался. Пришёл "внутренний" легионер, своим так и не стал. Ушёл. Он не воспитанник клуба. Никаких иллюзий и не было.
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Ответ SMART789
все ждали переобувание в Петербурге, но по факту как всегда оно случилось у московцев
Муме тролль болотный !)))
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Достойнее было бы на месте Фратрии вообще никак не комментировать эту новость темболее что Соболь никакой след особо и не оставил что был что нет в целом пофигу
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Вообще, ярые фанаты вообще чего либо... Редко с мозгами. Он виноват, а такое же спартаковское руководство, продавая в Зенит, белое и пушистое. Разругался, ушёл в другую команду, принеся бывшей внушительные деньги, а в какую и куда уже никого не должно волновать. Бейла на вас нет!
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Ответ Старик Стариканов
Соболев объединил многих,такого ненавистного футболиста в нашем футболе просто не было.Широков,Быстров и Дзюба просто отдыхают
Ну уж нет.. дзюбу никто не переплюнет..
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Ответ Старик Стариканов
Соболев объединил многих,такого ненавистного футболиста в нашем футболе просто не было.Широков,Быстров и Дзюба просто отдыхают
Если объединить Артемку, Ромку и Володьку, получится Соболев
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а ведь долго скрывали...
а когда из крыльев брали, а когда бензин ослиной мочой разбавляли о душевных качествах не думали?
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В 21 веке живут и еще какие-то фото, заявления выкладывают. Будто игроки что-то должны этим болельщикам. Играть хорошо должны да, а уходить в другие клубы уже решение самих игроков. Давно прошли те времена, когда привязывались к клубам.
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Ответ SMART789
все ждали переобувание в Петербурге, но по факту как всегда оно случилось у московцев
Кстати, Спартак не покупает всякое питерское фуфло. А вот питер постоянно пытается перекупить, хехе.
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не то прозвище дали, дельфин - умнейшие животное
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Справедливо)
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все ждали переобувание в Петербурге, но по факту как всегда оно случилось у московцев
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Ответ Виктор
Им думать нечем.
Ооо, сразу видно интеллектуала из глубинки - все про всех знает, и оскорбляет массово так, не мелочится.
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Ответ rom-alexandr
болелы питера просто стадо - им сейчас скажут восхвалять соболя, они и будут, хехе.
Не суди других по себе. Может мы и без определённого места жительства, но люди, в отличии от вас.
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Ответ Счастье жить
эти «миллионы» переобутых свой крошечный стадион никогда заполнить не могут, а делают заявления космического масштаба бгг
мы не раздаем бесплатные хотдоги и не загоняем на трибуны солдатню.
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Ответ Фут.Боль
Объединение дельфинов выразило негодование, что их сравнивают с Соболевым.
Правильное негодование, как можно сравнивать с дельфином Соболева, есть много других заерьков
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Только фанаты придерживаются кодексов чести команд. Причем даже противоборствующие - в данном случае ясно высказались и «Фратрия» и «Ландскрона»
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Такое ленивое буратино впарить за 10)) Это сильно)) Так этот натуральный предатель ещё и счастлив что перешёл 🤣
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Не оскорбляйте дельфинов!
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Уплыл дельфин и даже мне болельщику Динамо легче на душе стало!!!
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Не надо оскорблять дельфинов , этот чудик даже близко не имеет характерных черт как у дельфинов млекопитающих
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Пришёл, поиграл, пользу приносил, ушёл. Пусть и некрасиво. Не он первый, не он последний. В чём ошибка? К легендам клуба его вроде никто и не приравнивал
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Приятно, что болельщики КБ сами признают, насколько дельфинил их бывший игрок.
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Так самое интересное что и болельщики зенита его не переваривают..
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