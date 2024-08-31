«Фратрия» выложила фото дельфина после ухода Соболева: «В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых»
«Фратрия» попрощалась с Александром Соболевым, выложив фото дельфина.
Вчера 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал контракт с «Зенитом».
«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак».
В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», – написало в соцсетях объединение фанатов красно-белых «Фратрия».
Запись сопровождается фотографией дельфина.
Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»
а когда из крыльев брали, а когда бензин ослиной мочой разбавляли о душевных качествах не думали?