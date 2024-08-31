«Фратрия» выложила фото дельфина после ухода Соболева: «В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых»

«Фратрия» попрощалась с Александром Соболевым, выложив фото дельфина.

Вчера 27-летний экс-форвард «Спартака» подписал контракт с «Зенитом».

«Прощай! Александр Соболев покинул «Спартак».

В этом человеке ошиблись миллионы болельщиков красно-белых», – написало в соцсетях объединение фанатов красно-белых «Фратрия».

Запись сопровождается фотографией дельфина.

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

А что Соболев раньше говорил о «Зените»?