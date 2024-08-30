А что Соболев раньше говорил о «Зените»?

Не очень лестно.

Александр Соболев все-таки в «Зените» – теперь официально.

Его отношения с петербуржцами длятся уже долго: раньше закусывался в медиа.

«Зенит» – просто большой матч, а с ЦСКА – настоящее дерби». Соболев отказывал клубу еще в 2019-м

Впервые Соболева связали с «Зенитом» еще в октябре 2019-го: он провел суперрезультативную половину сезона за «Крылья». 10+3 в 18 матчах перед переходом как раз в «Спартак» – мощно.

За пару месяцев до этого нападающего спросили , пойдет ли он в «Зенит» или ЦСКА, если позовут. На оба варианта – твердое «нет».

Уже после перехода в «Спартак» зимой 2020-го Соболев восхищался новой командой – и заодно уколол «Зенит». Затронул одну из самых обсуждаемых тем: «Выйти на поле, сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность. Более титулованной и популярной команды в России просто нет ».

В ноябре того же года добавил про самого принципиального соперника «Спартака»: «С ними [ЦСКА] у «Спартака» на 100 процентов главное противостояние. «Зенит» – это просто большой матч, а с ЦСКА – настоящее дерби ».

Провожая бывшего одноклубника Зелимхана Бакаева в Петербург в 2022-м, Соболев тоже высказался не слишком эмоционально: «Это его выбор, даже не хочу обсуждать. Выбрал – пожалуйста. Не могу сказать, что прямо расстроился. Это его выбор, и он его сделал. Я с ним по этому поводу не общался. Это его жизнь, его карьера. Он вправе распоряжаться этим как он хочет».

Хотя про отношения клубов Соболев не забывал. В июле 2022-го «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» за Суперкубок России в стиле сериала «Очень странные дела». В видео игроки москвичей Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров смотрели сериал.

После вступительной фразы Умярова «А вот и главный злодей» Соболев добавил : «Смотрите, они идут прямо к нему в логово» . В конце ролика игроки открыли дверь и увидели стадион «Зенита».

В следующий раз высказался про чемпионов страны в конце того же месяца. Нашел причину, по которой «Зенит» много забивает дома: «Потому что «Зенит» играет дома при своих болельщиках – становятся более раскрепощенными. «Локомотив» вчера держался 45 минут, играли неплохо. У них были полумоменты.

Забей «Локомотив», игра бы была другой (матч завершился со счетом 0:5 – Спортс’‘). Так бывает, что у «Зенита» залетает практически все, а у других команд не залетает вовсе».

В сентябре 2022-го полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос впечатлился 26 очками в 10 матчах РПЛ-2022/23 и заявил, что клуб можно уже назвать чемпионом России. Соболев быстро отреагировал : «Я тоже могу сказать, что «Факел» – чемпион . Каждый говорит, что хочет. Пожалуйста, пусть говорит».

А за несколько недель до этого заявил , что «Спартаку» по зубам даже этот «Зенит»: «Любого можно сломать. Мы и «Наполи» обыгрывали».

Во время сентябрьской паузы на матчи сборных Соболев забил с пенальти Кыргызстану (2:1), журналист сравнил со стилем Артема Дзюбы, только ушедшего из «Зенита». Александр отшутился : «Это Дзюба бьет в моем стиле (улыбается). Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз».

«Если наших бьют, в стороне не остаюсь». Соболев дрался с игроками «Зенита» в 2022-м

В ноябре 2022-го «Спартак» и «Зенит» устроили побоище во время последнего матча в группе Кубка России-2022/23 (0:0, 4:2 по пенальти). Судья Владимир Москалев удалил шестерых игроков, в том числе Соболева.

После матча нападающий дал детали : «Я вам расскажу, если вы напишете в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно.

Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара [Николсона].

Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу: когда обижают моих товарищей и друзей, то, будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня.

Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь».

Подтвердил на следующий день: «Жалею о том, что мне дали красную карточку. Но повторись ситуация, когда моих друзей обижают, поступил бы точно так же».

Но одновременно указал на поведение соперника: «Все началось с первых минут, когда тот же Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели.

Игроки «Зенита» играли подловато? Знаете, много говорят, что я плохо веду себя на поле и так далее, но сегодня я увидел, когда после каждого контакта именно их футболисты все время проявляли недовольство к судьям: тут желтую дали, тут красную. Это их право, я отвечаю за свою команду».

Закончил обсуждение шуткой: «Когда мы били пенальти, их вратарь [Иван Куарезма] так радовался. Может быть, он просто не знал, что Самара выиграла? Видимо, ему было важно обыграть «Спартак».

Но мы знали, что уже первые, а «Зенит» третий, и если так в шутку говорить, главную битву мы выиграли».

«Домашнее судейство. Нормально». Соболев критиковал спорные решения в пользу «Зенита» и называл Малкома с Клаудиньо «жесткими провокаторами»

Отдельная глава отношений нападающего с «Зенитом» – после очного матча в мае 2023-го. Петербуржцы победили 3:2 и стали чемпионами досрочно – за четыре тура до конца.

Александр еще в перерыве набросился на судейство Павла Кукуяна из-за возможного фола на игроке «Спартака» перед вторым голом «Зенита»: «Нам показалось, что там был фол на Зобнине. Но… Домашнее судейство. Нормально ».

После финального свистка добавил в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса». Теперь обошелся помягче, без прямых обвинений.

– Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?

– Не знаю. Так показалось.

– В чем?

– Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.

– Руки не опускаются при таком судействе?

– Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит!

Уколол и конкретных игроков: «Малком и Клаудиньо – два жестких провокатора . Может быть, этого никто не видит или не хочет видеть, но это так. Им дали себя так вести – они и ведут. Их вознесли до небес, они у нас в России витают где-то в облаках – к ним нельзя прикоснуться, нельзя ничего сказать».

Летом 2023-го, когда Малком уехал в «Аль-Хилаль», Соболев не отступился от своих слов про «провокатора» Малкома: «Найдутся другие».

Однажды Соболев даже похвалил «Зенит»: оценил работу с болельщиками после того чемпионского матча в 2023-м. На игре присутствовали более 48 тысяч болельщиков – на тот момент рекорд эпохи Fan ID.

Нападающий отреагировал: «Кстати, в чем реально хочется похвалить «Зенит» – в том, как они работают с болельщиками. Сколько людей пришло – они же не просто так пришли, сто процентов. Какие-то акции проводят, привлекают людей.

Было 45 тысяч болельщиков – это клево. Сейчас 45 тысяч, на «Динамо» было 30 – в этом плане они правильно двигаются».

Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке». Этой фразе всего 5 месяцев

Весной 2024-го Соболев встречался с «Зенитом» трижды (один раз – в РПЛ, дважды – в Кубке России).

После замены во втором тайме матча чемпионата (0:0) Александр разозлился: отбил пять Владимиру Слишковичу и сразу ушел в раздевалку (но позже вернулся).

После игры оправдался в телеграм-канале: «Не надо искать того, чего нет. Футбол – это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо.

Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда.

Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке» .

Любовь изменчива.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; spartak.com /Александр Ступников