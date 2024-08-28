Мареска о Стерлинге: «Не тот тип вингера, который мне нравится. Тренирующиеся отдельно не получат минут, если останутся после закрытия трансферного окна. Я им честно об этом сказал»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Рахим Стерлинг Футбол

Энцо Мареска предупредил, что Рахим Стерлинг за «Челси» играть не будет.

«Он славный парень, но дело в том, что у каждого тренера свои идеи. Он не тот тип вингера, который мне нравится. Это ничего не говорит о нем самом, его история и статистика говорят сами за себя», – отметил главный тренер «синих».

«Те, кто не задействованы [в тренировках команды], и не будут задействованы. Они не получат игрового времени, если останутся. Я могу сказать лишь то, что получать минуты будут только те, кто, как мне кажется, могут нам помочь.

Речь не только о Рахиме. Она обо всех, кто тренируется отдельно. После закрытия трансферного окна они не получат минут. Я им об этом честно сказал», – подчеркнул Мареска.

Невилл о «Челси»: «42 игрока, но Мареска будет работать только с 21. Удачи избавиться от остальных. Они чувствуют себя как карусель – кажется, что все улеглось, а потом владельцы снова кружат тебя»

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20 комментариев
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Стерлинг лучше мудрика.
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Кпц игроков опрокинули просто, если не успеют уйти
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А на кой ляд ты его всю предсезонку наигрывал тогда?!
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Ответ oukf
Стерлинг лучше мудрика.
Любой вингер который умеет еще что либо кроме как бегать уже лучше мудрика
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Ответ B@SS
У них было 1-2 месяца, агенты просто показывают свою непрофпригодность.
Ага, 1-2 месяца.
Стерлинг всю предсезонку играл, был одним из лучших.
А сказали за 1-2 дня до первого матча. Когда все большие клубы уже укомплектованы и израсходовали трансферные бюджеты на лето.
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В любом состоянии лучше Мудрика, просто разный уровень
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вот это бизнес, накупить ноунэймов по +-50 лямов, потом оказывается тренеру половина не нужны, а как продавать без практики? по 5 лямов со скидочкой🤣
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Жёсткий чувак. Даже как-то жалко стало Стерлинга.
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Ответ Mike Denisovs
Не слишком большое эго у Марески?
честность ≠ эго
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Надеюсь останутся. Такое отношение стоит того чтобы их подоить на чиле.
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Ответ Евгений Сидоров
А на кой ляд ты его всю предсезонку наигрывал тогда?!
Почему вы все говорите "наигрывал"? Я бы сказал "пробовал", дав не один шанс. К тому же, это было до прихода некоторых игроков, которые возможно кажутся тренеру полезнее.
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Надеюсь, игроки просто будут сидеть на контрактах и никуда не уйдут.
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Ответ Дмитрий Чирко
Ага, 1-2 месяца. Стерлинг всю предсезонку играл, был одним из лучших. А сказали за 1-2 дня до первого матча. Когда все большие клубы уже укомплектованы и израсходовали трансферные бюджеты на лето.
"Стерлинг всю предсезонку играл, был одним из лучших."

можно здесь подробнее? всю предсезонку - это сколько? был одним из лучших - это по каким критериям?
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Игроки могли бы и сами догадаться, что нужно оттуда валить..
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Ответ Narrator19
Стерлинг лучше любого игрока атаки Челси за исключением Палмера
Мда уж, видели мы это в прошлом сезоне))
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