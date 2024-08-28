Мареска о Стерлинге: «Не тот тип вингера, который мне нравится. Тренирующиеся отдельно не получат минут, если останутся после закрытия трансферного окна. Я им честно об этом сказал»

Энцо Мареска предупредил, что Рахим Стерлинг за «Челси» играть не будет.

«Он славный парень, но дело в том, что у каждого тренера свои идеи. Он не тот тип вингера, который мне нравится. Это ничего не говорит о нем самом, его история и статистика говорят сами за себя», – отметил главный тренер «синих».

«Те, кто не задействованы [в тренировках команды], и не будут задействованы. Они не получат игрового времени, если останутся. Я могу сказать лишь то, что получать минуты будут только те, кто, как мне кажется, могут нам помочь.

Речь не только о . Она обо всех, кто тренируется отдельно. После закрытия трансферного окна они не получат минут. Я им об этом честно сказал», – подчеркнул Мареска.

Невилл о «Челси»: «42 игрока, но Мареска будет работать только с 21. Удачи избавиться от остальных. Они чувствуют себя как карусель – кажется, что все улеглось, а потом владельцы снова кружат тебя»