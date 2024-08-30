Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции просто зашкаливают, долго этого ждал. Я просто счастлив!»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев высказался о переходе в «Зенит».

27-летний нападающий сегодня присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1». 

Александр, приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?

– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?

– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.

Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».

– Вам неоднократно приходилось играть против «Зенита». Чем вам запомнились клуб, стадион и город?

– Это был самый главный противник, играть в Петербурге всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал, но выиграть ни разу не удалось. Один раз мы победили «Зенит» – в Кубке России.

Это сильнейшая команда России, против которой максимально тяжело играть – неважно, дома или на выезде, – сказал Соболев. 

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

58 комментариев
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А помните как Бакаев давал радостное интервью? Ну и где он сейчас? Сашку ждёт тоже самое)
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Станковичу большой респект что сразу этого иуду от команды изолировал.
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Ахаха, долго ждал, оказывается!
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Ответ Барыга блинами
А помните как Бакаев давал радостное интервью? Ну и где он сейчас? Сашку ждёт тоже самое)
Не думаю, объективно Сашка талантлив в отличие от бегунка, если возьмется за голову заиграет
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крайней степени петушинные высказывания...
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Газовая торсида с подачи Боярского постепенно-поэтапно переобуется и узрит глобальные смыслы Соболева в Зените.Нешто кто ждал, что будет иначе..)
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Соболь-продажная!)))
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Ответ Барыга блинами
А помните как Бакаев давал радостное интервью? Ну и где он сейчас? Сашку ждёт тоже самое)
Сашку тоже ждет жирная зарплата и титулы. За этим и переходил Бакаев.
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А как же он был "счастлив", когда переходил в Спартак!
Говорил, что сбылась мечта детства! 😂😂😂
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Ну, Саша, какое «один раз мы победили Зенит»? Надо было говорить «они выиграли у Зенита». Лизать, так поглубже, это как с нырками)))))
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Ты Лигу чемпионов выиграл,ванга?Обещал....10 лет ты лично на паблике обещал...Так шо?Как успехи,провидец?
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Ответ Барыга блинами
А помните как Бакаев давал радостное интервью? Ну и где он сейчас? Сашку ждёт тоже самое)
Бакаев был игроком ротации в Спартаке)
Приходил он когда Малком был в команде,ты серьезно думал, что резервист Спартаковский усадит лучшего игрока РПЛ?)
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Новая легенда Питера
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вижу, что Зенит сделал очень правильный трансфер. Должен Соболь двинуть двушку тарасятам.
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Ответ Барыга блинами
А помните как Бакаев давал радостное интервью? Ну и где он сейчас? Сашку ждёт тоже самое)
Помним как и Дзюба давал.
Или он не в счёт ?
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+2
Просто горстями насыпает кб сообществу))
+8
-6
+2
Дельфин настоящий балабол!
+2
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Думаю, что очень многие болельщики «Спартака» тоже.
+1
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Ответ юра георгиевский
Саня забьёт очень красивый хет-трик нашему спартачку, вот увидите это наяву. 😂😹🤣
Уже Саня ? Переобулся по-питерски ?
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Ответ Геннадий
Уже Саня ? Переобулся по-питерски ?
Такие в полете переобуваются)
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Счастлив этот тип, счастлив Спартак, что пересадил это дерево за хорошие деньги, а в Питере счастлив только Ротенберг.
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Зениту плевать на Соболева им важно показать себя мол смотрите мы увели основного игрока у Спартака
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Ответ Алексей Александрович
Зениту плевать на Соболева им важно показать себя мол смотрите мы увели основного игрока у Спартака
в каком месте он основной игрок? Год как на подменах
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как ты мог так сказать
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Ответ superbro
Не думаю, объективно Сашка талантлив в отличие от бегунка, если возьмется за голову заиграет
Если возьмётся за голову - 95% "перспективных" наших брёвен так и не взялись...
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Ответ igls54
Уж не знаю, какой кульбит должен исполнить дельфин, чтобы его приняли в Питере?
сейчас степень отрицания, дальше будет принятия, итогом будут аплодисменты в его адрес..)
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Ответ igls54
Уж не знаю, какой кульбит должен исполнить дельфин, чтобы его приняли в Питере?
Выброситься на берег
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Ответ воробей джек
Надо отдать должное Соболеву,где-бы он не играл он настоящий Спартаковец! Железобетонный! "За деньги,да""
И кто это говорит то о деньгах? Это болельщик того клуба, который предпочитает вкладывать деньги в судей, а не игроков! Кто не выигрывает чемпионаты, а покупает их!
Уж молчал бы!
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Ответ PalPal
Мечты детства и желания взрослого, семейного человека отличаются. Пора тебе это узнать и повзрослеть.
Да, у детей они искренние, настоящие.
А у взрослых - шкурные, в основном.
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Хорошо сказал!
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