Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции просто зашкаливают, долго этого ждал. Я просто счастлив!»

Александр Соболев высказался о переходе в «Зенит».

27-летний нападающий сегодня присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1».

– , приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?

– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!

– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?

– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.

Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».

– Вам неоднократно приходилось играть против «Зенита». Чем вам запомнились клуб, стадион и город?

– Это был самый главный противник, играть в Петербурге всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал, но выиграть ни разу не удалось. Один раз мы победили «Зенит» – в Кубке России.

Это сильнейшая команда России, против которой максимально тяжело играть – неважно, дома или на выезде, – сказал Соболев.

Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»