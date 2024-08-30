Соболев о переходе в «Зенит»: «Эмоции просто зашкаливают, долго этого ждал. Я просто счастлив!»
Александр Соболев высказался о переходе в «Зенит».
27-летний нападающий сегодня присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1».
– Александр, приветствуем вас в Петербурге! С каким эмоциями переходите в «Зенит»? Что сейчас чувствуете?
– Эмоции только положительные! Я долго этого ждал. Все мы знаем, что история с моим переходом длилась очень долго, и наконец-то это свершилось. Эмоции просто зашкаливают! Настолько, что я не могу подобрать слов. Я просто счастлив!
– Расскажите чуть подробнее о вашем переходе – как проходили переговоры, как принималось решение?
– Не знаю, можно ли раскрывать все детали... Были моменты, когда я уже думал, что все сорвалось, были моменты, когда я должен был выезжать в Петербург на следующий день, но в итоге никуда не выезжал.
Для меня лично это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так, что я теперь игрок «Зенита».
– Вам неоднократно приходилось играть против «Зенита». Чем вам запомнились клуб, стадион и город?
– Это был самый главный противник, играть в Петербурге всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал, но выиграть ни разу не удалось. Один раз мы победили «Зенит» – в Кубке России.
Это сильнейшая команда России, против которой максимально тяжело играть – неважно, дома или на выезде, – сказал Соболев.
Соболев – болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим»
Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»
Говорил, что сбылась мечта детства! 😂😂😂
Приходил он когда Малком был в команде,ты серьезно думал, что резервист Спартаковский усадит лучшего игрока РПЛ?)
Или он не в счёт ?
Уж молчал бы!
А у взрослых - шкурные, в основном.