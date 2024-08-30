Юрген Клопп посетил Паралимпиаду в Париже: «Истории этих спортсменов всегда особенные»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Паралимпийские игры Футбол

Юрген Клопп посетил Паралимпийские игры в Париже.

Экс-главный тренер «Ливерпуля» пришел на матч по бадминтону между новозеландцем Войтеком Чижом и британцем Дэниелом Бетеллом (0:2).

44-летний Чиж – друг Клоппа и бывший футболист. В 2001-м ему ампутировали ногу из-за серьезной травмы. 

«Истории этих спортсменов всегда особенные, и именно это я люблю в спорте – что он способен менять мир.

Паралимпийские игры – событие для всех. На церемонии открытия я видел многих людей с ограниченными возможностями, и для них это целый мир. Истории о взлетах и падениях, где все мы ждем хэппи-энда. Показывать его – это наилучший пример», – сказал Клопп.

Паралимпиада завершится 8 сентября.

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