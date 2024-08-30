Васильев о Паралимпиаде: «То, что украинский пловец не сфотографировался с нашим, – наплевать на это. Тут нечему удивляться»

Дмитрий Васильев высказался о ситуации с российским и украинским паралимпийцами

29 августа на Паралимпиаде в Париже пловцы разыграли награды на 200 м вольным стилем в категории S5 (атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата). Россиянин Кирилл Пульвер взял серебро, украинец Александр Комаров – бронзу, победил итальянец Франческо Боччардо.

После вручения медалей Пульвер и Боччардо находились рядом во время совместного фото, а Комаров – на некотором отдалении от чемпиона и серебряного призера.

«Тут нечему удивляться. Я еще задолго до Олимпиады говорил, что туда ехать не надо, чтобы не получать порцию унижений. Но раз уж наши спортсмены решили туда поехать, проигнорировав мнение государства, то пускай не удивляются подобному.

Естественно, украинский спортсмен не захотел с нашим пловцом фотографироваться, а чего вы ожидали? Это обычная реакция, ведь у них тоже есть свое руководство, которое говорит им, что делать и что не делать. Хорошо, что хоть голову не оторвали, а то, что он там не поздоровался или не сфотографировался, да и наплевать на это», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .