Россиянка Кулинич-Сорокина о забеге с трансгендером Петрилло на Паралимпиаде: «Считаю это несправедливым, все-таки мужчины и женщины абсолютно разные»

Российская бегунья назвала несправедливым участие трансгендера в Паралимпиаде

На Играх-2024 в Париже россиянка Анна Кулинич-Сорокина и трансгендерная спортсменка из Италии Валентина Петрилло выступят в беге на дистанциях 200 и 400 метров в категории T12 (для слабовидящих).

«Конечно, я считаю это несправедливым, все-таки мужчины и женщины – это абсолютно разные и по силе, и по всему остальному, и поэтому это несправедливо, но это реальность нашей нынешней жизни и мы привыкли к ней адаптироваться. Поэтому, в принципе, я готова выйти с ней на дорожку и посоревноваться.

Считаю ли я ее своей соперницей? Да, я всех своих соперников считаю сильными, потому что в любом случае спорт есть спорт. Сегодня ты бежишь быстро, а завтра ты не бежишь быстро, и наоборот. Поэтому не стоит никого вычеркивать, нужно серьезно к этому относиться – и к ней я отношусь абсолютно так же, как и к другим соперницам.

Мне пока очень интересно, к чему это все приведет и чем это все закончится. Надеюсь, что в ближайшем будущем спортсменов-трансгендеров исключат от участия с девчонками, с женщинами, возможно, что-то придумают. Но говорить о том, что на следующий год что-то кардинально поменяется, я не могу», – сказала двукратный призер Паралимпийских игр Кулинич-Сорокина.

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