Директор «Реала» про жребий в ЛЧ: «Милан» станет для нас очень серьезным испытанием, это будет фантастический матч для болельщиков по всему миру»

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Эмилио Бутрагеньо Футбол

Директор «Реала» высказался о соперниках по общему этапу Лиги чемпионов.

«Мадрид» проведет домашние матчи с дортмундской «Боруссией», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Штутгартом». На выезде испанцы сыграют с «Ливерпулем», «Аталантой», «Лиллем» и «Брестом».

«Мы всегда знали, насколько это сложное соревнование, поскольку в нем участвуют все лучшие игроки. В этом смысле мало что меняется от сезона к сезону, это всегда очень сложно.

Мы с нетерпением ждем турнира. Все знают, насколько он особенный для нас и наших болельщиков. Мы, как и в каждом сезоне, сделаем все возможное, чтобы выиграть его. Но мы полностью осознаем трудности, с которыми столкнемся на этом пути.

Всегда особенный момент, когда «Мадриду» выпадает играть против «Милана». Это великий клуб с историй, и нет сомнений, что они станут для нас действительно очень, очень серьезным испытанием. Мы постараемся подготовиться как можно лучше, потому что это будет фантастическая игра для футбольных болельщиков по всему миру.

Это новый формат, в котором, как и всегда, мы постараемся сделать все возможное. Цель – финишировать в восьмерке лучших и пройти в следующий раунд. Такова наша цель, и мы должны попытаться ее достичь», – заявил Эмилио Бутрагеньо.

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5 комментариев
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Ответ meringue
Даже такой унылый Милан может стать проблемой для бесформенного Реала образца начала сезона.
Пора бы уже привыкнуть, что форму Реала готовят на весь сезон, а не на старт
+4
-1
+3
Максимально вовремя спортс👍
+2
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+2
Для нас сейчас и Лос пальмос огромное испытание.
+2
-1
+1
Даже такой унылый Милан может стать проблемой для бесформенного Реала образца начала сезона.
+2
-1
+1
Ответ Ivang King
Пора бы уже привыкнуть, что форму Реала готовят на весь сезон, а не на старт
Обычно Плинтус готовит Мадрид на финальную часть сезона. Но и это не значит что нужно так уныло играть на старте.
+1
-1
0
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