Капелло назвал «Реал» фаворитом ЛЧ: «Но соперники готовы сражаться: «Сити», «Арсенал», «Интер», возможно, «Байер» и «ПСЖ». «Бавария» не убеждает меня»

Фабио Капелло высказался на тему фаворитов Лиги чемпионов.

Экс-тренер сборной России заявил, что « » – фаворит на победу в турнире, но «соперники готовы сражаться». Он назвал клубы, которые, по его мнению, поборются с мадридцами за трофей.

«Прежде всего, « ». Ходят слухи, что может уйти в конце сезона, так что это сделает команду еще более конкурентной и настроенной на победу, так как Гвардиола захочет оставить прекрасные воспоминания. У «Сити» есть все, чтобы преуспеть. У них есть опыт, решимость и качество, а смотрится лучше, чем в прошлом сезоне.

Затем назову « ». У них есть потенциал конкурировать на всех фронтах, глубина состава и сильный менталитет. После финала в Стамбуле и скудетто они способны дойти до конца.

Потом « », который доказал, что может конкурировать с « ». Они могут выиграть Премьер-лигу и .

« » потерял , но у них свой стиль, поэтому они все еще могут достичь отличных результатов.

«Байер», возможно, уже созрел. Это самый опасный клуб Бундеслиги.

«Бавария» не убеждает меня до конца. Я не вижу единой команды, как было в прошлом, они выглядят слегка разрозненными. Возможно, Компани добьется успеха там, где другие терпят неудачу.

Сезон только начался. Есть новые тренеры и новые игроки, которые пока не играли», – сказал Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.