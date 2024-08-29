Капелло назвал «Реал» фаворитом ЛЧ: «Но соперники готовы сражаться: «Сити», «Арсенал», «Интер», возможно, «Байер» и «ПСЖ». «Бавария» не убеждает меня»
Фабио Капелло высказался на тему фаворитов Лиги чемпионов.
Экс-тренер сборной России заявил, что «Реал» – фаворит на победу в турнире, но «соперники готовы сражаться». Он назвал клубы, которые, по его мнению, поборются с мадридцами за трофей.
«Прежде всего, «Манчестер Сити». Ходят слухи, что Пеп Гвардиола может уйти в конце сезона, так что это сделает команду еще более конкурентной и настроенной на победу, так как Гвардиола захочет оставить прекрасные воспоминания. У «Сити» есть все, чтобы преуспеть. У них есть опыт, решимость и качество, а Холанд смотрится лучше, чем в прошлом сезоне.
Затем назову «Интер». У них есть потенциал конкурировать на всех фронтах, глубина состава и сильный менталитет. После финала в Стамбуле и скудетто они способны дойти до конца.
Потом «Арсенал», который доказал, что может конкурировать с «Манчестер Сити». Они могут выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов.
«ПСЖ» потерял Мбаппе, но у них свой стиль, поэтому они все еще могут достичь отличных результатов.
«Байер», возможно, уже созрел. Это самый опасный клуб Бундеслиги.
«Бавария» не убеждает меня до конца. Я не вижу единой команды, как было в прошлом, они выглядят слегка разрозненными. Возможно, Компани добьется успеха там, где другие терпят неудачу.
Сезон только начался. Есть новые тренеры и новые игроки, которые пока не играли», – сказал Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.