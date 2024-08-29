Капелло назвал «Реал» фаворитом ЛЧ: «Но соперники готовы сражаться: «Сити», «Арсенал», «Интер», возможно, «Байер» и «ПСЖ». «Бавария» не убеждает меня»

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Фабио Капелло высказался на тему фаворитов Лиги чемпионов.

Экс-тренер сборной России заявил, что «Реал» – фаворит на победу в турнире, но «соперники готовы сражаться». Он назвал клубы, которые, по его мнению, поборются с мадридцами за трофей.

«Прежде всего, «Манчестер Сити». Ходят слухи, что Пеп Гвардиола может уйти в конце сезона, так что это сделает команду еще более конкурентной и настроенной на победу, так как Гвардиола захочет оставить прекрасные воспоминания. У «Сити» есть все, чтобы преуспеть. У них есть опыт, решимость и качество, а Холанд смотрится лучше, чем в прошлом сезоне.

Затем назову «Интер». У них есть потенциал конкурировать на всех фронтах, глубина состава и сильный менталитет. После финала в Стамбуле и скудетто они способны дойти до конца.

Потом «Арсенал», который доказал, что может конкурировать с «Манчестер Сити». Они могут выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов.

«ПСЖ» потерял Мбаппе, но у них свой стиль, поэтому они все еще могут достичь отличных результатов.

«Байер», возможно, уже созрел. Это самый опасный клуб Бундеслиги.

«Бавария» не убеждает меня до конца. Я не вижу единой команды, как было в прошлом, они выглядят слегка разрозненными. Возможно, Компани добьется успеха там, где другие терпят неудачу.

Сезон только начался. Есть новые тренеры и новые игроки, которые пока не играли», – сказал Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.

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6 комментариев
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"Арсенал" настолько доказал, что может конкурировать с "Сити", что два года подряд уже примерно за месяц до конца чемпионата было понятно, что горожане защитят титул. В "ЛЧ" даже разобранная "Бавария" играла далеко не на максимум и при это не дали им и шанса. "Интер" из той же серии.
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Фабио, чётко раскидал, не соглашусь только с псж, очень они ослабли
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Старик Карло ещё не знает, что этот список команд надо оценивать в целом... Надо ещё попасть в 8-ку лучших, "играя" с ними не напрямую, а параллельно:)
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В итоге, в финале снова будут Ливерпуль и Реал. Это условно. Чтоб показать относительность столь долгосрочных прогнозов. Современный футбол стал более конкурентным, хоть есть и практика гегемонии в национальных чемпионатах команд-династий вроде Сити Гвардиолы или Ювентуса десятых. Но в ЛЧ тот же Аякс показывал, что отдельно взятая комбинация игроков на поле в короткий промежуток времени может навести шороху. Прогноз непростительная субъективщина
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