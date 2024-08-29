Канчельскис не считает переход Соболева в «Зенит» предательством: «Он даже не спартаковец. Сейчас можно купить любого»
Андрей Канчельскис оценил возможный трансфер Александра Соболева в «Зенит».
– Какие перспективы у Соболева в «Зените»?
– Потенциально может реанимировать карьеру, если у него для этого есть мотивация. А если переходит только ради финансовой выгоды, то ничего хорошего не выйдет в плане футбола.
– Переход из «Спартака» в «Зенит» – предательство?
– Соболев даже не спартаковец, о каком предательстве может идти речь? Принципиальности у футболистов искать не стоит. Особенно сейчас, когда можно купить любого, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Можно еще батраками назвать во главе с кулаком Медведевым.
Кто там свой-то... Миша Кержаков да Дима Васильев.
А они играют разве.
В отличие от зенитовских пеонажей Соболев батрак из алтайской глубинки, алтайские всё как-то ближе русскому человеку)