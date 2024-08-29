Канчельскис не считает переход Соболева в «Зенит» предательством: «Он даже не спартаковец. Сейчас можно купить любого»

Андрей Канчельскис оценил возможный трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– Какие перспективы у Соболева в « »?

– Потенциально может реанимировать карьеру, если у него для этого есть мотивация. А если переходит только ради финансовой выгоды, то ничего хорошего не выйдет в плане футбола.

– Переход из « » в «Зенит» – предательство?

– Соболев даже не спартаковец, о каком предательстве может идти речь? Принципиальности у футболистов искать не стоит. Особенно сейчас, когда можно купить любого, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».