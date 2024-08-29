Канчельскис не считает переход Соболева в «Зенит» предательством: «Он даже не спартаковец. Сейчас можно купить любого»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис оценил возможный трансфер Александра Соболева в «Зенит».

– Какие перспективы у Соболева в «Зените»?

– Потенциально может реанимировать карьеру, если у него для этого есть мотивация. А если переходит только ради финансовой выгоды, то ничего хорошего не выйдет в плане футбола.

– Переход из «Спартака» в «Зенит» – предательство?

– Соболев даже не спартаковец, о каком предательстве может идти речь? Принципиальности у футболистов искать не стоит. Особенно сейчас, когда можно купить любого, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

16 комментариев
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Ответ Вячеслав Краснов
А вот сам себя он называл спартаковцем. Причем, до мозга костей
сын у него интересно высказывался о зените )
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Ответ boiling water
сын у него интересно высказывался о зените )
Сына в приют пришлось отдать, ради перехода)
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А вот сам себя он называл спартаковцем. Причем, до мозга костей
+12
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Что же тогда вы кругового посадили в дубль, а?
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+6
полностью согласен с Андреем Анастасовичем и не понимаю причины тряски СБГ. Соболев нам никто, это не Быстром и не Денисов - вот они реальные предатели и все пр. эпитеты. а Соболев просто наемник и ничего более - отыграл там, теперь не сомневаюсь будет рвать что бы играть тут. чужак в любом случае окажется чужаком, никаких таких эмоций вызывать не должен. получится в Зените - отлично. не получится, добро пожаловать в Сочи.
+6
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+1
Ответ La Crosse Bobcats
полностью согласен с Андреем Анастасовичем и не понимаю причины тряски СБГ. Соболев нам никто, это не Быстром и не Денисов - вот они реальные предатели и все пр. эпитеты. а Соболев просто наемник и ничего более - отыграл там, теперь не сомневаюсь будет рвать что бы играть тут. чужак в любом случае окажется чужаком, никаких таких эмоций вызывать не должен. получится в Зените - отлично. не получится, добро пожаловать в Сочи.
Так Зенит и есть команда наёмников. Во главе с кондотьером Семаком )
Можно еще батраками назвать во главе с кулаком Медведевым.

Кто там свой-то... Миша Кержаков да Дима Васильев.
А они играют разве.

В отличие от зенитовских пеонажей Соболев батрак из алтайской глубинки, алтайские всё как-то ближе русскому человеку)
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+1
Ответ Karel
Так Зенит и есть команда наёмников. Во главе с кондотьером Семаком ) Можно еще батраками назвать во главе с кулаком Медведевым. Кто там свой-то... Миша Кержаков да Дима Васильев. А они играют разве. В отличие от зенитовских пеонажей Соболев батрак из алтайской глубинки, алтайские всё как-то ближе русскому человеку)
Хвстит чушь нести, борщем воняет.
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Да наобот все болелы Спартака рады ! Он исполнил их желание !
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Самое главное — чтобы Кончельскис так считал.
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Ответ La Crosse Bobcats
полностью согласен с Андреем Анастасовичем и не понимаю причины тряски СБГ. Соболев нам никто, это не Быстром и не Денисов - вот они реальные предатели и все пр. эпитеты. а Соболев просто наемник и ничего более - отыграл там, теперь не сомневаюсь будет рвать что бы играть тут. чужак в любом случае окажется чужаком, никаких таких эмоций вызывать не должен. получится в Зените - отлично. не получится, добро пожаловать в Сочи.
Совершенно согласен. И никогда воспитанником борщевика он не был. Личность так себе, но и не таких перевоспитывали. .
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Ответ sr-pigrs
Что же тогда вы кругового посадили в дубль, а?
Кто они?Канчелскис сам за спартак за играл
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