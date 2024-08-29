Боярский о Соболеве и «Зените»: «Голеадор, пригодится, чтобы стать чемпионом. Не первый трансфер из «Спартака». Он спортсмен, а не антагонист»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский считает, что Александр Соболев принесет пользу «Зениту».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ранее сообщил, что вопрос о переходе форварда из «Спартака» в «Зенит» решен положительно.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор.

Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом. Это не первый трансфер футболиста из «Спартака». У нас такие уже были.

Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет.

Он спортсмен прежде всего, а не антагонист. Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу.

Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

81 комментарий
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Уверяю фанатики Зенита будут переобуваться как Соболев забьет 2-3 гола
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Ну понятно, не каждый день в провинциальные команды приходят игроки из Великого Московского Спартака. Пусть даже и самые никудышные
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Ответ Дядя ТУРА
Уверяю фанатики Зенита будут переобуваться как Соболев забьет 2-3 гола
И 2-3 мяча не потребовалось. Уже переобулись и данный сайт тому подтверждение.
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Михаил Сергеевич, вам-то что с того? Он же не в Тосно переходит 🤷‍♂️
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Перевертыши! Ни стыда, ни совести! Гнобили Соболева по полной. Он у вас из дельфинария не вылезал. Но «Зенит»… Это другое!
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лечиться надо всему зениту
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Объявляется срочный сбор обуви на переобувание!!! Поможем Питеру ребята🤗
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Все правильно, не справляется Сережа без усиления с Химками, нужен еще десяток игроков
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Пошел прогрев питерских гоев
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Машины нормально паркуй, а не дельфина защищай!!!
Без него справимся
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Шо то миллеровские затихли, нормальные болельщики Зенита всегда были против...
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Болельщик Тосно сейчас наговорит такого,что сам Соболев удивится.👍😁
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Ответ Дядя ТУРА
Уверяю фанатики Зенита будут переобуваться как Соболев забьет 2-3 гола
Они уже это делают, им не привыкать
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Ответ hulk&boloto
Шо то миллеровские затихли, нормальные болельщики Зенита всегда были против...
Плакаты рисуют
Саша ! Добро пожаловать домой!
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Каналья, лучше жоповозку с тротуара убери,
а то у тут в интернетах зависает.
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Ответ Danil Slipknot
Так он болен тогда был вроде
А ЕСЛИ БОЛЕН НЕЧЕГО САДИТСЯ ЗА РУЛЬ.
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Ответ Danil Slipknot
Так он болен тогда был вроде
Без разницы!
Болен найми шофера или вызави такси.
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Ответ egorov.bsp
Особо одаренные продолжали верить в трансфер быдлодельфина в Зенит... Уже и Медведев сказал, что нет. Что же должно произойти,чтобы клоуны сказали,ну,типа,Карп-фуфел, обманул-расходимся? Кстати, питерцы Дзюбу до последнего не принимали.
Ну так питерские переобувку орали что он наш когда Дзюба голы забивал,а как он дичь творил так орали что он спартаковский 🤣
+7
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Пригодится, а Соболев тут причем ?
+3
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Ответ mallowan
Они уже это делают, им не привыкать
Иди поцелуй портрет Фернандеша.
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Ответ hulk&boloto
Шо то миллеровские затихли, нормальные болельщики Зенита всегда были против...
методичку ждут
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Ответ СергейЮЮ
А то ещё и Промеса с удовольствием подпишут.
Помнится больше всех верещали про Корорина тушинские клоуны)) и первые его подхватили из Зенита.)) 🤡
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Ответ Caniball
И 2-3 мяча не потребовалось. Уже переобулись и данный сайт тому подтверждение.
Просто когда в Зените - это друго-о-о-е.
+3
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О-о-о! Зеленоглазое такси
О-о-о! Притормози, притормози
О-о-о! И отвези меня туда
О-о-о! Где будут рады мне всегда
Всегда!
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален модератором
А что злой такой? Тебе именно так и проверили? На опыте?
У кого что болит, тот как раз то и упоминает.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Михаил Сергеевич, вам-то что с того? Он же не в Тосно переходит 🤷‍♂️
узнал в нем гасконца
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Голеадор, которого мы заслужили
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Просто ужас, сложно будет радоваться его голам.
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Шляпа дело говорит. Сделем из дельфина Ихтиандра
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Ответ Элдор ШоуУродов
Михаил Сергеевич, вам-то что с того? Он же не в Тосно переходит 🤷‍♂️
уже дана команда сверху хвалить дельфина.
Хотя местным аккаунтам, "болеющим" за зенит несложно будет переобуться
+16
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