Боярский о Соболеве и «Зените»: «Голеадор, пригодится, чтобы стать чемпионом. Не первый трансфер из «Спартака». Он спортсмен, а не антагонист»

Михаил Боярский считает, что Александр Соболев принесет пользу «Зениту».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ранее сообщил, что вопрос о переходе форварда из «Спартака» в «Зенит» решен положительно.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор.

Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом. Это не первый трансфер футболиста из «Спартака». У нас такие уже были.

Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет.

Он спортсмен прежде всего, а не антагонист. Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу.

Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.