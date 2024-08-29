Боярский о Соболеве и «Зените»: «Голеадор, пригодится, чтобы стать чемпионом. Не первый трансфер из «Спартака». Он спортсмен, а не антагонист»
Михаил Боярский считает, что Александр Соболев принесет пользу «Зениту».
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев ранее сообщил, что вопрос о переходе форварда из «Спартака» в «Зенит» решен положительно.
«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он – известный игрок. Голеадор.
Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом. Это не первый трансфер футболиста из «Спартака». У нас такие уже были.
Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет.
Он спортсмен прежде всего, а не антагонист. Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу.
Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.
Без него справимся
Саша ! Добро пожаловать домой!
а то у тут в интернетах зависает.
Болен найми шофера или вызави такси.
О-о-о! Притормози, притормози
О-о-о! И отвези меня туда
О-о-о! Где будут рады мне всегда
Всегда!
У кого что болит, тот как раз то и упоминает.
Хотя местным аккаунтам, "болеющим" за зенит несложно будет переобуться