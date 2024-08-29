Дюгарри о Зидане: «Он безумно хочет возглавить сборную Франции. Ему предлагали поехать в Италию, Англию, «Баварию» – он даже не отвечал. Мы больше не увидим его тренером, возможно»

Теги Бавария Дидье Дешам премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Зинедин Зидан Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри заявил, что Зинедин Зидан мечтает возглавить сборную Франции.

– Каждый говорит сам за себя. В редких выступлениях он говорил, что ему интересна работа в сборной Франции.

По крайней мере, стоит отметить его постоянство. Ему предлагали поехать в Италию, в Англию, в «Баварию», но каждый раз он даже не отвечал. Возможно, мы больше никогда не увидим его в роли тренера.

Зизу заинтересован в сборной Франции. Если ему снова придется тренировать, его самое большое и безумное желание – возглавить национальную команду.

– Как долго он готов ждать?

– Я не уверен. Все очень запутано. Я лишь хочу сказать Дидье [Дешаму] спасибо за все, что он сделал – посмотрим, как сложится с Зизу, – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире RMC Sport.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дешам засиделся, на Зизу в сборной было бы интересно посмотреть
+25
-7
+18
Ответ Born is the King
Франции нужен тренер, а не манекен -мотиватор
У Франции топ игроки которые умеют все. Как раз мотиватор им вполне может зайти
+8
-1
+7
Ответ akaAzazello
Мне интересно, как Кристоф Дюгарри узнал,чего именно хочет Зидан ? Как и Foot Mercato, как и Анна Сунцова? Зидан не особо болтливый человек ведь!
ну вообще Зидан и Дюгарри дружат очень много лет. в своё время Зидана даже обвиняли в том что он из-за своей дружбы постоянно тянул Дюгарри в сборную
+7
0
+7
Ответ Сергей
Вот посмотрел бы Зидана, Гвардиолу в клубах поскромнее. Где нет россыпи звёзд и такого богатого выбора вариантов. Вот там бы посмотреть на их тренерский талант. Гвардиола в Брешии и Зидан в Бордо - только представьте....
Им это зачем?
+3
-1
+2
Ответ Сергей
Вот посмотрел бы Зидана, Гвардиолу в клубах поскромнее. Где нет россыпи звёзд и такого богатого выбора вариантов. Вот там бы посмотреть на их тренерский талант. Гвардиола в Брешии и Зидан в Бордо - только представьте....
С добрым утром) Бордо там вроде как в лиге полулюбителей начинает сейчас, 4й по счёту дивизион) накой Зизу это сдалось)
+3
-1
+2
Ответ Сергей
Действительно незачем. А посмотреть, как они там разрулят все - вот интересно
никак. не фанат Гвардиолы, но его футбол явно не для нон-лиги английской условно, нет той тактической подготовки. поэтому он только в больших клубах работать и будет, будет просить дорогих и квалифицированных исполнителей в команду. с таким же успехом можно гонщика формулы 1 попросить на форд фокусе выиграть заезд против гоночных болидов, он может условно на фокусе то и не ездил никогда
+1
0
+1
Давно пора гнать Дешама. Более удачливая версия Саутгейта, не больше
0
0
0
Ответ Burel
Ну, конечно. Без суперсостава и ручных судеек переса он тренировать не хочет
В сборной тоже есть перес и ручные судейки ?
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С добрым утром) Бордо там вроде как в лиге полулюбителей начинает сейчас, 4й по счёту дивизион) накой Зизу это сдалось)
Да вот я и говорю типа команды рангом пониже. Знаю про бордо и их теперешнее положение
+1
-1
0
Ответ Дядя ТУРА
Им это зачем?
Действительно незачем. А посмотреть, как они там разрулят все - вот интересно
+1
-1
0
Ответ fallout
Лысый шарлатан без переса никто, это он прекрасно понимает, толтко поэтому не возглавил ни МЮ, ни Юве, ни ПСЖ, Марсель...Англию, Италию и прочие топ сборные так же. Только сборная Франции ему подойдет, где на каждую позицию по три топ игрока и его авторитет непрерикаем. На все другие - кишка тонка
Ну кому как тебе не знать то
+2
-2
0
Ответ fallout
Лысый шарлатан без переса никто, это он прекрасно понимает, толтко поэтому не возглавил ни МЮ, ни Юве, ни ПСЖ, Марсель...Англию, Италию и прочие топ сборные так же. Только сборная Франции ему подойдет, где на каждую позицию по три топ игрока и его авторитет непрерикаем. На все другие - кишка тонка
Ну этот шарлатан три ЛЧ подряд взял, вряд ли кто-то повторит ближайшие годы это
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий