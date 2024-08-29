Дюгарри о Зидане: «Он безумно хочет возглавить сборную Франции. Ему предлагали поехать в Италию, Англию, «Баварию» – он даже не отвечал. Мы больше не увидим его тренером, возможно»

Кристоф Дюгарри заявил, что Зинедин Зидан мечтает возглавить сборную Франции.

– Каждый говорит сам за себя. В редких выступлениях он говорил, что ему интересна работа в сборной Франции.

По крайней мере, стоит отметить его постоянство. Ему предлагали поехать в Италию, в Англию, в «Баварию», но каждый раз он даже не отвечал. Возможно, мы больше никогда не увидим его в роли тренера.

Зизу заинтересован в сборной Франции. Если ему снова придется тренировать, его самое большое и безумное желание – возглавить национальную команду.

– Как долго он готов ждать?

– Я не уверен. Все очень запутано. Я лишь хочу сказать Дидье [Дешаму] спасибо за все, что он сделал – посмотрим, как сложится с Зизу, – сказал бывший игрок сборной в эфире RMC Sport.