Йорк хочет, чтобы «МЮ» сменил тренера: «Тен Хаг – хороший тренер, но между хорошим и элитным есть разница. Зидан может привлечь самых сильных игроков в мире»
Дуайт Йорк призвал «Манчестер Юнайтед» сменить главного тренера.
«Нужен тренер, на которого болельщики и игроки действительно могут полагаться и который поможет клубу вернуться на вершину.
Эрик тен Хаг – хороший тренер, но есть разница между хорошим тренером и элитным тренером. «Юнайтед» нужен тренер с хорошей репутацией. Пока «Юнайтед» не назначит его, они будут испытывать трудности. Нужен идеальный кандидат, который может привести клуб к тому, чтобы он соответствовал ожиданиям.
Эрику тен Хагу будет нелегко, и, несмотря на то, что он получил новый контракт, клуб ожидает улучшения результатов в самое ближайшее время. «Если «Юнайтед» неудачно начнет сезон, это станет серьезным негативным сигналом, и владельцы это почувствуют. Если дела пойдут плохо, сэр Джим Рэтклифф, не колеблясь, внесет изменения.
Тен Хаг не может похвастаться ничем, что могло бы привлечь известных игроков. Зидан – элитный тренер, который может привлечь самых сильных игроков в мире.
Немногих тренеров можно назвать элитными, Карло Анчелотти – один из них. «Юнайтед» нужен элитный тренер, который поведет клуб вперед и вернет ему былую динамику, и пока «Юнайтед» этого не сделает, будут проблемы.
Я не вижу ничего общего между Эриком тен Хагом и сэром Алексом Фергюсоном. В плане индивидуальности тен Хаг далек от сэра Алекса. В этом сезоне тен Хаг находится под огромным давлением, и он знает, что, если сделает что-то не так, его вышвырнут за дверь», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Lord Ping.
И почти третий зацепили ))
Ну как же.. он ведь проф футболист в прошлом и тд, да?
И он не знает о том насколько важно грамотное управление клубом, да?))
Ну это те самые у которых нужно сменить главную говорящую голову и вся система изменится
Жаль, что не пойдет