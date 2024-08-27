Дуайт Йорк призвал «Манчестер Юнайтед» сменить главного тренера.

«Нужен тренер, на которого болельщики и игроки действительно могут полагаться и который поможет клубу вернуться на вершину.

Эрик тен Хаг – хороший тренер, но есть разница между хорошим тренером и элитным тренером. «Юнайтед» нужен тренер с хорошей репутацией. Пока «Юнайтед» не назначит его, они будут испытывать трудности. Нужен идеальный кандидат, который может привести клуб к тому, чтобы он соответствовал ожиданиям.

Эрику тен Хагу будет нелегко, и, несмотря на то, что он получил новый контракт, клуб ожидает улучшения результатов в самое ближайшее время. «Если «Юнайтед» неудачно начнет сезон, это станет серьезным негативным сигналом, и владельцы это почувствуют. Если дела пойдут плохо, сэр , не колеблясь, внесет изменения.

Тен Хаг не может похвастаться ничем, что могло бы привлечь известных игроков. Зидан – элитный тренер, который может привлечь самых сильных игроков в мире.

Немногих тренеров можно назвать элитными, Карло Анчелотти – один из них. «Юнайтед» нужен элитный тренер, который поведет клуб вперед и вернет ему былую динамику, и пока «Юнайтед» этого не сделает, будут проблемы.

Я не вижу ничего общего между Эриком тен Хагом и сэром . В плане индивидуальности тен Хаг далек от сэра Алекса. В этом сезоне тен Хаг находится под огромным давлением, и он знает, что, если сделает что-то не так, его вышвырнут за дверь», – сказал экс-нападающий « » в интервью Lord Ping.