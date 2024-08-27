Йорк хочет, чтобы «МЮ» сменил тренера: «Тен Хаг – хороший тренер, но между хорошим и элитным есть разница. Зидан может привлечь самых сильных игроков в мире»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Зинедин Зидан Дуайт Йорк Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Дуайт Йорк призвал «Манчестер Юнайтед» сменить главного тренера.

«Нужен тренер, на которого болельщики и игроки действительно могут полагаться и который поможет клубу вернуться на вершину.

Эрик тен Хаг – хороший тренер, но есть разница между хорошим тренером и элитным тренером. «Юнайтед» нужен тренер с хорошей репутацией. Пока «Юнайтед» не назначит его, они будут испытывать трудности. Нужен идеальный кандидат, который может привести клуб к тому, чтобы он соответствовал ожиданиям. 

Эрику тен Хагу будет нелегко, и, несмотря на то, что он получил новый контракт, клуб ожидает улучшения результатов в самое ближайшее время. «Если «Юнайтед» неудачно начнет сезон, это станет серьезным негативным сигналом, и владельцы это почувствуют. Если дела пойдут плохо, сэр Джим Рэтклифф, не колеблясь, внесет изменения.

Тен Хаг не может похвастаться ничем, что могло бы привлечь известных игроков. Зидан – элитный тренер, который может привлечь самых сильных игроков в мире. 

Немногих тренеров можно назвать элитными, Карло Анчелотти – один из них. «Юнайтед» нужен элитный тренер, который поведет клуб вперед и вернет ему былую динамику, и пока «Юнайтед» этого не сделает, будут проблемы. 

Я не вижу ничего общего между Эриком тен Хагом и сэром Алексом Фергюсоном. В плане индивидуальности тен Хаг далек от сэра Алекса. В этом сезоне тен Хаг находится под огромным давлением, и он знает, что, если сделает что-то не так, его вышвырнут за дверь», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Lord Ping.

39 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зидану просто фартануло в своё время, теперь ссыт нормальный клуб тренировать, ни то што МЮ с его проблемами.
+53
-24
+29
Зидану это зачем?)
+16
-4
+12
Поздно уже менять, сезон только начался. Надо смотреть на то, какие результаты дальше будут. Если обыграют Ливерпуль, опять начнется восхваление тен Хага.
+11
0
+11
Зидан три года не тренирует уже. Забудьте вы про клубную карьеру. Максимум сборная. Понятно что Зизу не хочет время тратить 24 на 7 в клубе иначе бы давно работал.
+9
0
+9
Зидан в топе распиаренных чертей. Именно поэтому он никогда и никуда не пойдет )
+23
-16
+7
Как понять, кто хороший, а кто элитный, если не давать шанс и выгонять? По работе тен Хага в МЮ пока смешанное впечатление, не вижу разницы с Сульшером, однако сменился владелец и ему дали время, собирается новая молодая команда. Аякс был топовый, в ЛЧ зажигали против более именитых команд. А тут разучился тренировать? Скорее в команде дело, после Фергюсона в МЮ ни у кого не получилось.
+4
0
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Давно пора. Как и руководству начать головой думать, а не скупать нелеквид из Эредивизи, который нигде заиграть не может. Академия в ауте, скаутский отдел в ауте, инфраструктура в ауте, главный тренер в ауте. Как вы выигрывать трофеи собрались? Разруха как известно, она в головах.
Выиграли же как то 2 трофея.
И почти третий зацепили ))
+4
-1
+3
Зизу днище, не знающий ни тактики, ни стратегии...с Пересом и его админресурсом любой маломальский понимающий тренер будет выигрывать. Лысый прекрасно это знает, поэтому сидит и не отсвечивает. Максимум может пойти в сборную Франции, где и особо тренер не нужен
+13
-10
+3
Поздно уже метаться. Менять(если менять) тренера нужно было до начала ТО
+3
0
+3
Давно пора. Как и руководству начать головой думать, а не скупать нелеквид из Эредивизи, который нигде заиграть не может. Академия в ауте, скаутский отдел в ауте, инфраструктура в ауте, главный тренер в ауте. Как вы выигрывать трофеи собрались? Разруха как известно, она в головах.
+5
-2
+3
Вот наглядная демонстрация "мнения" идиота.
Ну как же.. он ведь проф футболист в прошлом и тд, да?
И он не знает о том насколько важно грамотное управление клубом, да?))
Ну это те самые у которых нужно сменить главную говорящую голову и вся система изменится
+3
-2
+1
Руководство теперь после своих анализов не пойдёт на смену тренера ведь это будет выглядеть как признание собственной некомпетентности, да и для элитного тренера нужен состав а не набор разно плановых игроков, а Тен Хаг как раз таки тот кто соберёт молодой костяк, пусть даже это будет бывший Аякс
+1
0
+1
На самых сильных игроков в мире у МЮ всё равно нет денег.
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Давно пора. Как и руководству начать головой думать, а не скупать нелеквид из Эредивизи, который нигде заиграть не может. Академия в ауте, скаутский отдел в ауте, инфраструктура в ауте, главный тренер в ауте. Как вы выигрывать трофеи собрались? Разруха как известно, она в головах.
В каком порядке руководству исправлять «ауты»?
0
0
0
Ответ Антон Фалафель
Зидану просто фартануло в своё время, теперь ссыт нормальный клуб тренировать, ни то што МЮ с его проблемами.
Зидану это просто не надо)) он уже выиграл все на клубном уровне, и спорить о его квалификации будут только недалекие. Хотел попробовать себя в сборной — не получилось, ну и ладно. Человек гораздо больше зарабатывает светя своим лицом у разных брендов, так что за него не беспокойся))
+1
-1
0
Ответ ман сити фейк
Ну поставили Жозе и чё получилось? Тараканы у МЮ в другом месте а не на тренерском штабе
Жозе до Турции уже докатился. Это давно не топ-тренер.
+3
-3
0
Очень хотелось бы видеть Зидана в МЮ. Он же ученик Анчелотти, умеет выжимать максимум из состава. Образцовую тренерскую работу проделать способен без лишних красивых слов.

Жаль, что не пойдет
0
0
0
Зидан может привлечь самых сильных игроков в мире - а Тен Хаг из Аякса игроков. Там ещё кто-нибудь остался? Лямов за 100
0
0
0
Ответ Dred
Выиграли же как то 2 трофея. И почти третий зацепили ))
Обновив море антирекордов и закончив сезон на 8 месте с отрицательной разницей мячей, вылетев от слабых команд в ЛЧ. И всё это, при отвратительной игре. При Моуре тоже 3 трофея взяли, хотя даже при нём не было такого позора,икак сейчас.
0
0
0
Зидан никогда не пойдет в МЮ. Уголек может не мечтать
0
0
0
С тен хагом будут тянуть резину до последнего. Пока уже просто нельзя будет терпеть. А сам он никогда добровольно не уволится.Не тот фасон.
0
0
0
Зидан не пойдет в это болото разгребать
0
0
0
Собрали очень хороший игроки только тренер не исправляет
0
0
0
Тот Реал Мадрид и без тренера легко взял бы все возможные трофеи. Зидан какой бы клуб сейчас не тренировал он провалиться, ну кроме конечно Реала. Там опять собирается команда который без тренера может играть
0
0
0
Зидан, возможно и может, но не факт, совсем, что в МЮ
0
0
0
Уволят в воскресение
0
0
0
Ну Зидан ждёт 2040 года, чтобы возглавить сборную Франции. А пока снимается в рекламе, стал амбассадором команды Формулы-1 Альпин, какой тут футбол.😏😏😏😏
+1
-1
0
Зидан уже не тренер, приплетают его по инерции.
+2
-2
0
а зачем клубу средняку элитный тренер ммм?
+2
-2
0
Хочет ли Зидан идти в МЮ?) И будет ли он актуален после пары лет отдыха? У МЮ нет классной скамейки, какая была у РМ с Иско, Асенсио и т.д.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий