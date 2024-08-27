Роналду хочет, чтобы Зидан возглавил «Аль-Наср» (Эдуардо Инда)

Теги Криштиану Роналду Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Луиш Каштру Футбол

Криштиану Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» возглавил Зинедин Зидан.

Об этом рассказал журналист, бывший главный редактор Marca, а ныне директор Okdiario Эдуардо Инда.

«У «Аль-Насра», команды Криштиану, проблемы с тренером, и Криштиану Роналду продолжает настаивать на назначении второго лучшего тренера в истории Лиги чемпионов наряду с Гвардиолой, которым является Зидан.

Он хочет, чтобы Зидан тренировал там. Они вложили много денег и не могут найти подходящего тренера. Он живет в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии», – сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

В данный момент пост главного тренера «Аль-Насра» занимает Луиш Каштру.

21 комментарий
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Криштиану легче перейти в Аль Хиляль, чтобы выиграть хоть 1 трофей в Аравии.
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да хоть двух Зиданов назначь - Хилял все равно сильнее по составу
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А я хочу, чтобы Роналду перешёл в Оренбург
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Ответ Evgen_Hazard
А я хочу, чтобы Роналду перешёл в Оренбург
Роналду хочет в Химки
+7
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Ответ samatzakirzyanov
Криштиану легче перейти в Аль Хиляль, чтобы выиграть хоть 1 трофей в Аравии.
А нужен ли он Хилялю?)
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Губа не дура
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Ответ Evgen_Hazard
А я хочу, чтобы Роналду перешёл в Оренбург
Пусть переходит в Ростов к Роналдо
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Роналду хочет «Наср-Аль» Зидану
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Роналду хочет в Тамбооов,
А чикикики-да

ну, для ретро.
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Тренеров уже там назначает, охренеть можно.
Зидан-то в курсе.?
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Ага щазз)
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Ответ Бутсы Крооса
Роналду хочет в Химки
У них уже есть Мирзов с Бакаевым, так что не судьба
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Да может сразу Фергусона?
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Ответ samatzakirzyanov
Криштиану легче перейти в Аль Хиляль, чтобы выиграть хоть 1 трофей в Аравии.
Его сейчас даже в Аль-Шашлык не возьмут
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Ответ samatzakirzyanov
Криштиану легче перейти в Аль Хиляль, чтобы выиграть хоть 1 трофей в Аравии.
Не.. Тогда Наср начнёт всё выигрывать.. 😂
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Неожиданно.
И маловероятно.
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Позорный кринж сливает тренеров и только Тен Хааг поставил ее на место:))
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Зидан сейчас такой: "Ёмаё, я чего раньше всем отказывал-то, Роналду просто не хотел и не предлагал, пакую чемоданы!")
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