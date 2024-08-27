Роналду хочет, чтобы Зидан возглавил «Аль-Наср» (Эдуардо Инда)

Криштиану Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» возглавил Зинедин Зидан.

Об этом рассказал журналист, бывший главный редактор Marca, а ныне директор Okdiario Эдуардо Инда.

«У «Аль-Насра», команды Криштиану, проблемы с тренером, и продолжает настаивать на назначении второго лучшего тренера в истории Лиги чемпионов наряду с Гвардиолой, которым является .

Он хочет, чтобы Зидан тренировал там. Они вложили много денег и не могут найти подходящего тренера. Он живет в Мадриде, много путешествует по Франции, но он [Роналду] хочет видеть его в Аравии», – сказал Инда в эфире El Chiringuito de Jugones.

В данный момент пост главного тренера « » занимает .