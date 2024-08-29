Карпин о составе сборной на сентябрьские матчи: «У Глушенкова, Горшкова и Фомина повреждения, Сафонов и Кузяев присоединятся к команде в Ханое. В матчах используем разные составы»

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Валерий Карпин объяснил выбор окончательного состава сборной России.

Ранее была опубликована заявка сборной на матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

– На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле.

Учитывая то, что команде предстоит длительный перелет, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолете.

– В расширенном списке был Данила Козлов, в итоговый он не попал. Почему?

– Из-за недостаточного количества игровых минут в последних матчах чемпионата. Его конкуренты по амплуа, а мы рассматриваем его на позиции центрального полузащитника, играют регулярно. Поскольку Данила не попал в окончательную заявку главной сборной, он стал доступен для вызова в молодежную команду.

– Также в итоговой заявке нет Германа Онугхи, который мог бы дебютировать за сборную.

– Да, на позицию нападающего у нас приличная конкуренция: Тюкавин, Воробьев и Мусаев. Не факт, что смогли бы найти игровое время для Онугхи, а совершать несколько перелетов только для того, чтобы немного потренироваться и познакомиться, сочли нецелесообразным.

– Матчи пройдут 5 и 7 сентября. Как распределите нагрузку между игроками?

– Учитывая, что сборной предстоит сыграть два матча через день, используем разные составы. Сейчас вызваны 24 полевых игрока, но, поскольку впереди еще целый тур чемпионата, могут быть изменения, связанные с получением травмы кем-то из футболистов, – сказал главный тренер сборной России.

21 комментарий
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Валера на редкость адекватно и развернуто на все вопросы ответил
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Ответ Noken
Отдохнул в Эстонии видать.
А его туда ещё пускают?
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Ответ Viktor Martunov
Ну вот за ЧЕМ в нынешнее время полу больных чëрти куда везти? ( лететь), тому же Сафонову за чем? вот сегодня все Степашина только как не поимели, а вот ему как раз вспомнить свою работу надо в Счётной палате.
Там зарплата хорошая, Василич😁
Спортивной составляющей там нет, никакой.
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А когда матч Тринидад и Тобаго?
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Ответ Viktor Martunov
А его туда ещё пускают?
Он гражданин
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Ответ Дмитрий Морозов
А когда матч Тринидад и Тобаго?
А действительно когда, вот самому интересно. 🤣
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Ответ Игорь Чернецов
Там зарплата хорошая, Василич😁 Спортивной составляющей там нет, никакой.
Да уж Игоряныч.Разговорился наш " предводитель "дворянства.
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Ответ Viktor Martunov
Да уж Игоряныч.Разговорился наш " предводитель "дворянства.
А что ему ещё делать?
Что человеку в старости надо? Хороший дом, верная жена...
Чëрный Абдулла (Белое солнце пустыни) 😁
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Ну вот за ЧЕМ в нынешнее время полу больных чëрти куда везти? ( лететь), тому же Сафонову за чем? вот сегодня все Степашина только как не поимели, а вот ему как раз вспомнить свою работу надо в Счётной палате.
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Ответ Рома Политов
Он гражданин
Политов?ваша ФИО сразу к х/ф Вечный зов наводит( Олег Басилашвили). Артист отличный, роль отрицательная.
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Ответ Viktor Martunov
Мы все граждане други одной Страны! у вас проблемы с Родиной?
God bless America 🙏
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Ответ Viktor Martunov
Так он уже иногент с двойным гражданством, надо уже определяться пуделю. Ничего личного, играл прилично, ну Мостовой всё равно оперДел его.
Не знаю, кто кого там "оперДел", вам виднее.
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Ответ idjon503
Не знаю, кто кого там "оперДел", вам виднее.
эвальд иджон??? тебя как дорогой справо на лево, или наоборот читать, хоть переведи свой ник для " тупых".
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Ответ idjon503
Не знаю, кто кого там "оперДел", вам виднее.
Жираф большой, ему видней(с) В. С. Высоцкий, хоть знаешь такого?
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Ответ Rurik Gislasson
Надо Глушенкову высткпить,сказать я здоров,вот патлатый понервничает.
Ты это на каком языке скандинав, на местном?
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