Гонду о кумирах: «Месси – образец для любого аргентинца, вдохновение для всей нации. По позиции нравится следить за Холандом»

Теги Зенит Манчестер Сити МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Эрлинг Холанд Спорт-Экспресс Лусиано Гонду Футбол

Лусиано Гонду рассказал, кого из футболистов считает примером для подражания.

«Как и у любого аргентинца, конечно же, образец для подражания, пример для вдохновения, для всей страны, для всей нации, – Лионель Месси.

Если говорить непосредственно по позиции, то мне нравится следить за Эрлингом Холандом. Стараюсь смотреть, что-то брать для себя, чему-то учиться», – сказал нападающий «Зенита».

Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»

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22 комментария
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Роналду: вот гондоуу
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Ну хоть наконец дошло как правиьтно писать его имя.
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Месси образец для любого футболиста которому не нужно по условиям контракта хвалить португальского🐬🐬🐬
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Удачи Лусиано!
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Ответ cmorblr
Теперь у питерских кумиры Соболев - Гoнду
Питерским Соболев ещё не начинал нравиться, а вот тушинские на его счёт уже прочно переобулись.
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Мечтаю увидеть Гонду в Расинге
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теперь Зенит - официально команда Gondou
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Это он еще Зэ не видел. Парень в нужное место пришел.
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По его словам гарначо не аргентинец?)
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