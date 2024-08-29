Гонду о кумирах: «Месси – образец для любого аргентинца, вдохновение для всей нации. По позиции нравится следить за Холандом»

Лусиано Гонду рассказал, кого из футболистов считает примером для подражания.

«Как и у любого аргентинца, конечно же, образец для подражания, пример для вдохновения, для всей страны, для всей нации, – .

Если говорить непосредственно по позиции, то мне нравится следить за . Стараюсь смотреть, что-то брать для себя, чему-то учиться», – сказал нападающий «Зенита».

Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»