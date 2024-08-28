Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»

Анонсировал блогер Соболев.

«Зенит» подписал нового форварда – аргентинского нападающего Лусиано Гонду: переходит из «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро.

Переход Гонду в телеграм-канале «Зенита» анонсировал блогер Николай Соболев – укол понятен.

А что там с самим Гонду? Знакомимся.

Выходил в финал Кубка Либертадорес U-20, прокачался в молодежке «Ривера» и предпочитает командную игру

Главный клуб в карьере Гонду – «Сармьенто». Нападающий занимался в местной академии и в этом же клубе дебютировал во взрослом футболе, но между этим провел два года в структуре «Ривер Плейт». Тогда Лусиано еще не настолько ушел в атаку и был левым полузащитником.

За основу «Ривера» дебютировать не вышло, зато стабильно играл за дубль – с ним вышел в финал молодежного Кубка Либертадорес-2020. В решающем матче шлагбаум поставил эквадорский «Индепендьенте дель Валье» (1:2).

В 2021-м Гонду вернулся в «Сармьенто»: начинал игроком ротации, но ближе к концу сезона стал основным. Там он продержался дольше всего в карьере: за два года накопил 17+6.

В 2023-м за нападающим пришли «Аргентинос Хуниорс», там уже получилось результативнее: 14+5 в 38 матчах. А в дебюте положил победный дубль «Ривер Плейт» (3:2).

Вот краткая характеристика от самого Гонду в дебютном интервью в «Ривере»: «Я «девятка», которая не так часто участвует в стыках. Мне нравится входить в чужую штрафную, бить по воротам и комбинировать. Понимаю, что нападающий, особенно в «Ривере», живет голами, но на первом месте игра команды. Мы выигрываем и проигрываем вместе».

Гонду блистает в молодежной сборной – вывел на Олимпиаду в Париже

В основной сборной Гонду еще не засветился, зато сверкнул в молодежной: вызывается с ноября 2023-го.

Гонду помог олимпийской сборной Аргентины отобраться на Олимпиаду-2024: наколотил четыре гола в семи матчах квалификации.

В решающем матче с бразильцами Гонду забил победный (1:0): уверенно замкнул головой подачу с фланга.

Благодаря той победе аргентинцы обошли конкурента в таблице и получили путевку в Париж – на сам турнир Лусиано тоже поехал.

Отметился голом в ворота команды Ирака (3:1). Правда, у Лусиано лишь один старт – в третьем туре группы против сборной Украины (1:0). В остальное время выходил на замену, против французов в четвертьфинале на поле оказался только на 76-й.

«Я несправедлив по отношению к Лусиано, потому что он заслуживает больше минут, чем я даю ему, – признавался тренер Хавьер Маскерано. – К сожалению, на этой позиции сильная конкуренция, но мы знаем, что своими шансами он пользуется качественно. В этом смысле мне легко его убедить, что важно не количество, а качество. Он понимает это, потому что он умный парень, который всегда готов».

Теперь сможет обратить внимание основной сборной игрой за «Зенит».

Ну что там с Соболевым? Букмекеры верят, что перейдет в «Зенит» – дают 62%

Фото: Gettyimages.ru /Marcelo Endelli, Claudio Villa; East News /AP Photo/Matias Delacroix; fc-zenit.ru .