Звезда олимпийской Аргентины, командный игрок: это Гонду из «Зенита»
Анонсировал блогер Соболев.
«Зенит» подписал нового форварда – аргентинского нападающего Лусиано Гонду: переходит из «Архентинос Хуниорс» за 12 млн евро.
Переход Гонду в телеграм-канале «Зенита» анонсировал блогер Николай Соболев – укол понятен.
А что там с самим Гонду? Знакомимся.
Выходил в финал Кубка Либертадорес U-20, прокачался в молодежке «Ривера» и предпочитает командную игру
Главный клуб в карьере Гонду – «Сармьенто». Нападающий занимался в местной академии и в этом же клубе дебютировал во взрослом футболе, но между этим провел два года в структуре «Ривер Плейт». Тогда Лусиано еще не настолько ушел в атаку и был левым полузащитником.
За основу «Ривера» дебютировать не вышло, зато стабильно играл за дубль – с ним вышел в финал молодежного Кубка Либертадорес-2020. В решающем матче шлагбаум поставил эквадорский «Индепендьенте дель Валье» (1:2).
В 2021-м Гонду вернулся в «Сармьенто»: начинал игроком ротации, но ближе к концу сезона стал основным. Там он продержался дольше всего в карьере: за два года накопил 17+6.
В 2023-м за нападающим пришли «Аргентинос Хуниорс», там уже получилось результативнее: 14+5 в 38 матчах. А в дебюте положил победный дубль «Ривер Плейт» (3:2).
Вот краткая характеристика от самого Гонду в дебютном интервью в «Ривере»: «Я «девятка», которая не так часто участвует в стыках. Мне нравится входить в чужую штрафную, бить по воротам и комбинировать. Понимаю, что нападающий, особенно в «Ривере», живет голами, но на первом месте игра команды. Мы выигрываем и проигрываем вместе».
Гонду блистает в молодежной сборной – вывел на Олимпиаду в Париже
В основной сборной Гонду еще не засветился, зато сверкнул в молодежной: вызывается с ноября 2023-го.
Гонду помог олимпийской сборной Аргентины отобраться на Олимпиаду-2024: наколотил четыре гола в семи матчах квалификации.
В решающем матче с бразильцами Гонду забил победный (1:0): уверенно замкнул головой подачу с фланга.
Благодаря той победе аргентинцы обошли конкурента в таблице и получили путевку в Париж – на сам турнир Лусиано тоже поехал.
Отметился голом в ворота команды Ирака (3:1). Правда, у Лусиано лишь один старт – в третьем туре группы против сборной Украины (1:0). В остальное время выходил на замену, против французов в четвертьфинале на поле оказался только на 76-й.
«Я несправедлив по отношению к Лусиано, потому что он заслуживает больше минут, чем я даю ему, – признавался тренер Хавьер Маскерано. – К сожалению, на этой позиции сильная конкуренция, но мы знаем, что своими шансами он пользуется качественно. В этом смысле мне легко его убедить, что важно не количество, а качество. Он понимает это, потому что он умный парень, который всегда готов».
Теперь сможет обратить внимание основной сборной игрой за «Зенит».
Ну что там с Соболевым? Букмекеры верят, что перейдет в «Зенит» – дают 62%
Фото: Gettyimages.ru/Marcelo Endelli, Claudio Villa; East News/AP Photo/Matias Delacroix; fc-zenit.ru.
Слово "Гонду" испаноязычный человек произнести способен. А вот слово "Дзанелли" - едва ли. В испанском языке нет ни звука "дз", который в итальянском передается буквой "Z", ни двойного "l" - это произносится как нечто среднее между русскими "й" и "ль". Как раз из этой оперы Севилья (Sevilla) и Майорка (Mallorca).
Поэтому я бы предположил, что он всё-таки скорее Гондоу Санельи, нежели Гонду Дзанелли.
Посмотрим что будет дальше.
И как-то очень скептически к его переходу настроен. У него нет каких-то явных сильных сторон. Даже головой он играет не то чтобы очень здорово.