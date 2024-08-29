Фомин пропустит матчи сборной России из-за травмы. Участие Лунева пока под вопросом

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Оренбург Андрей Лунев Даниил Фомин ТАСС Павел Пивоваров Футбол

Даниил Фомин не поедет в сборную России в сентябре из-за травмы.

Ранее полузащитник «Динамо» пропустил матч Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и игру группового Пути РПЛ Фонбет Кубка с «Крыльями Советов» (5:1). В матче с «Краснодаром» из-за травмы головы был заменен вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать.

Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», – сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Фомин и Лунев вошли в расширенный состав сборной России на матчи со сборными Вьетнама и Таиланда, которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.

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6 комментариев
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Дайте Луневу восстановиться , вон пускай из ПСЖ мешок стоит
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Что-нибудь придумайте, не надо Андрею в сборную. Не дай Бог получит травму, и все ваши амбиции быть в тройке закончатся.
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Козлова бери вместо Фомина, парень рвёт и мечет
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Луневу точно надо отдохнуть! Тем более такие дальние перелёты через половину Земли! А это перепады давления, температур, влажности, смена часовых поясов! После сотрясения, такое точно не нужно Луневу! Ему сейчас нужен покой!
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Здоровее будут...важность этих матчей для сборной России не столь значительная а мужикам скорей восстановиться нужно...
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Динамо без Лунёва с Лещуком хто похороны сразу)
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