Фомин пропустит матчи сборной России из-за травмы. Участие Лунева пока под вопросом

Даниил Фомин не поедет в сборную России в сентябре из-за травмы.

Ранее полузащитник «Динамо» пропустил матч Мир РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и игру группового Пути РПЛ Фонбет Кубка с «Крыльями Советов» (5:1). В матче с «Краснодаром» из-за травмы головы был заменен вратарь «Динамо» .

«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с « ». Посмотрим, удастся ли это сделать.

Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», – сообщил генеральный директор « » .

и Лунев вошли в расширенный состав сборной России на матчи со сборными Вьетнама и Таиланда, которые пройдут в Ханое 5 и 7 сентября соответственно.