«Матч ТВ» покажет матчи России против Вьетнама и Таиланда

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» покажет две игры сборной России в Юго-Восточной Азии.

5 сентября национальная команда встретится со сборной Вьетнама, 7 сентября – с командой Таиланда.

Оба матча пройдут в столице Вьетнама Ханое и начнутся в 16:00 по московскому времени.

«У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла.

Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков – молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в Мир РПЛ.

Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

36 комментариев
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Ответ ДядюнТоп
Гоооол
Ты #######? Мы в карты играем
+17
0
+17
Гоооол
+17
-2
+15
Спасибо большое. Надеюсь комментировать будут Генич и Шнякин
+13
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+10
Ну наконец-то! Я прожил долгую жизнь, многое что видел, многое не видел и уже не увижу. Думал что так и не увижу футбол в исполнении вьетнамцев и тайцев. А тут такой подарок судьбы :-)
+4
-1
+3
Только и осталось всякие Тайланды и Вьетнамы показывать ))) Дожились )))
+7
-5
+2
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Только и осталось всякие Тайланды и Вьетнамы показывать ))) Дожились )))
На очереди, видимо, Эритрея)
+3
-2
+1
Ответ chelsea fc
На очереди, видимо, Эритрея)
Там уже и до Гваделупы недалече )))
+3
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Ответ ДядюнТоп
Гоооол
Да рановато что-то 😅😅 ты
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Значит, покажут, а то уж я переживать стал... :-)
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Ответ ДядюнТоп
Гоооол
###, штанга. )
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Смотреть такое не каждый отважится. Зачем останавливать ЧР ради такого чуда где еще травмы игроки получат
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почему нет статей про будущих соперников. почему журналюги не НАПОМИНАЮТ ни о чём ?
+1
0
+1
Ответ Keep_calm
Ты #######? Мы в карты играем
На раздевание? Иначе чего встрепенулись
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0
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Где бы был Тайланд и Вьетнам если бы туда не приезжали Россияне на отдых ??!!!
Там же где и сейчас, я читыапя то, что туризм их держат за счёт своих денег американцы и европейцы
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Ответ Cristiano Ronaldo
В Таиланде и Вьетнаме также думают и о России. Мол дожили, с изгоями приходится играть.
Где бы был Тайланд и Вьетнам если бы туда не приезжали Россияне на отдых ??!!!
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Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Только и осталось всякие Тайланды и Вьетнамы показывать ))) Дожились )))
В Таиланде и Вьетнаме также думают и о России. Мол дожили, с изгоями приходится играть.
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Ответ chelsea fc
А обязательно играть товарищеские матчи?)
Ну надо же нашим хоть какие-то матчи играть в нынешних условиях.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Перед Вьетнамом можно показать Рэмбо, а перед Тайландом - кикбоксера )
Индокитай и Бангкок Хилтон )
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На страны еще можно посмотреть, но на их команды совсем смотреть не хочется.
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а ЛЧ будут показывать? а то про Суперкубок и квалификацию вообще ни слова даже в новостях не говорят
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а никого не смущает перерыв между матчами в 1 (один) день? Или нашими двумя разными составами сыграют?
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Ну слава Богу, посмотрим настоящий футбол наконец. А то все Ла Лига, серия А и прочий примитивизм.
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Гойда.
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Таиланд ладно. Но Вьетнам серьёзно играет.
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Перед Вьетнамом можно показать Рэмбо, а перед Тайландом - кикбоксера )
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Экзотика.А за Тайланд,кто играть будет?)В плане,нууу эээээ)Ай)
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Когда матч с Гваделупой?
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Буду не ждать
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Эта битва будет легендарной!
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