«Матч ТВ» покажет матчи России против Вьетнама и Таиланда

«Матч ТВ» покажет две игры сборной России в Юго-Восточной Азии.

5 сентября национальная команда встретится со сборной Вьетнама, 7 сентября – с командой .

Оба матча пройдут в столице Вьетнама Ханое и начнутся в 16:00 по московскому времени.

«У сборной сейчас молодая и талантливая команда, за которой интересно следить, с кем бы она не играла.

Валерий Карпин пока не объявил окончательный состав, но в расширенном списке есть много интригующих фамилий, таких как Козлов и Батраков – молодые звездочки, которые уже ярко проявили себя в Мир РПЛ.

Уверен, что для них сыграть в футболке сборной России в этом турне будет особой мотивацией и честью», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.