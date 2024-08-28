«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят». Павлюченко о соперниках сборной России

Роман Павлюченко высказался о соперниках сборной России на сентябрьские матчи.

в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против , а 7-го – против . Обе встречи пройдут в Ханое.

«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).

По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники.

Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», – сказал бывший нападающий сборной России.