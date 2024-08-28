«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят». Павлюченко о соперниках сборной России
Роман Павлюченко высказался о соперниках сборной России на сентябрьские матчи.
Сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го – против Таиланда. Обе встречи пройдут в Ханое.
«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).
По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники.
Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», – сказал бывший нападающий сборной России.
В прошлом году на набережной Батуми встречаю компанию туристов - одеты как арабы, но все чернокожие, спрашиваю: вер а ю фром, гайз?
Отвечают: Фром Сомали.
Я автоматически стал вспоминать, как по-английски будет "Пираты, террористы". Через секунду понял, что в этом нет смысла, я ж не назову так этих людей. Они, заполняя паузу, спрашивают, откуда я. Отвечаю: Фром Раша.
Они такие: Оо, Раша...
И тут я понимаю, что у них точно такая же заминка, как у меня была пару секунд назад.
В общем, Ром, не нам после 2022 шутить про военщину...
А когда в Таиланд - алюминиевые трусы на кодовом замке.
Россия - 9.2
Вьетнам - 2.
Если в России футболисты без орудия ходят, тогда там и подавно не нужно
Рома, шутить - это не твое.