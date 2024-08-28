«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят». Павлюченко о соперниках сборной России

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Спорт-Экспресс ахахаха Футбол

Роман Павлюченко высказался о соперниках сборной России на сентябрьские матчи.

Сборная России в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го – против Таиланда. Обе встречи пройдут в Ханое.

«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).

По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники.

Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», – сказал бывший нападающий сборной России.

64 комментария
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сейчас такие шутки скорее подходят для тех кто в Россию летит, а не во Вьетнам, остроумный ты наш
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Немного оффтоп может быть, но символичный.
В прошлом году на набережной Батуми встречаю компанию туристов - одеты как арабы, но все чернокожие, спрашиваю: вер а ю фром, гайз?
Отвечают: Фром Сомали.
Я автоматически стал вспоминать, как по-английски будет "Пираты, террористы". Через секунду понял, что в этом нет смысла, я ж не назову так этих людей. Они, заполняя паузу, спрашивают, откуда я. Отвечаю: Фром Раша.
Они такие: Оо, Раша...
И тут я понимаю, что у них точно такая же заминка, как у меня была пару секунд назад.

В общем, Ром, не нам после 2022 шутить про военщину...
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Павлюченко показал свой уровень IQ.
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Ответ Porsche Panamera Official
Комментарий удален модератором
500 тысяч в "зоне эсвэо" это не 0.0001%, математику учить надо было
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Ответ Serge Boev
Немного оффтоп может быть, но символичный. В прошлом году на набережной Батуми встречаю компанию туристов - одеты как арабы, но все чернокожие, спрашиваю: вер а ю фром, гайз? Отвечают: Фром Сомали. Я автоматически стал вспоминать, как по-английски будет "Пираты, террористы". Через секунду понял, что в этом нет смысла, я ж не назову так этих людей. Они, заполняя паузу, спрашивают, откуда я. Отвечаю: Фром Раша. Они такие: Оо, Раша... И тут я понимаю, что у них точно такая же заминка, как у меня была пару секунд назад. В общем, Ром, не нам после 2022 шутить про военщину...
В этой ситуации самое странное, что ты не сразу смог перевести «пираты» и «террористы» на английский язык)
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Представляю эту новость во Вьетнамких СМИ...а стыдно мне
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Передайте Роме, что Сайгон пал почти 50 лет назад😐
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Походу он отстал на 60 лет.
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Рома всегда был тупым
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Ответ Александр Лобода
как минимум потому что СВО сейчас в курской области (субъект Российской Федерации) а не во Вьетнаме
Там не сво, там «ситуация» как говорит наш главнокомандующий
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Павлюченко показал свой уровень IQ.
он английский даже не смог выучить хотя бы до уровня pre-intermediate, даже живя там
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Ответ Porsche Panamera Official
Комментарий удален модератором
Ну ты и дремучий) извини, но кто же должен был тебе это сказать)
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Ответ XavIniesta2008-2015
СВО уже 2 года как в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области (субъекты Российской Федерации)
ну да ну да
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Ответ Porsche Panamera Official
Комментарий удален модератором
Понимаю. Но я немного о другом говорю: не нам в свете последних событий шутить про войну.
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Ответ Porsche Panamera Official
Комментарий удален модератором
как минимум потому что СВО сейчас в курской области (субъект Российской Федерации) а не во Вьетнаме
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Угу, и противогаз от "оранжа". 2024 на дворе, Рома.
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Он до сих пор покемонов ловит
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Ответ Burel
он английский даже не смог выучить хотя бы до уровня pre-intermediate, даже живя там
Я это называю "уровень Мутко")))
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Он когда в Англию летал,наверно рыцарские доспехи брал,Средневековье ведь,Айвенго х###.
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Роман, ты так нас с последними друзьями рассоришь, дурачок ты наш)))
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Ответ korysh
сейчас такие шутки скорее подходят для тех кто в Россию летит, а не во Вьетнам, остроумный ты наш
Вьетнам, провинция Курск.
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Ответ Антон Фалафель
Походу он отстал на 60 лет.
На 52.
+3
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Потом у футболистов будут флешбэки из Вьетнама
+4
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«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется).

А когда в Таиланд - алюминиевые трусы на кодовом замке.
+3
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Стандартный спортсмен. И его так называемые "мысли"
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Ответ Снова Я
Даже как то не удивительно, что ты в Батуми по набережным лазил , с чашечкой латте ,наверно, и на самокате?
О, типа брутальные патриоты в чат вошли))) не, я с пивком шёл. Но у меня есть и такие знакомые, как вы описали, типа хипстеры. И их позиция честна и последовательна, они против войны, не участвуют в этом бардаке сами и отговаривают остальных. Презрения заслуживают другие, которые в интернете хорохорятся и призывают воевать, но сами при этом освобождать Курск почему-то не едут... Думаю, вы как раз такой.
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Ответ Снова Я
Даже как то не удивительно, что ты в Батуми по набережным лазил , с чашечкой латте ,наверно, и на самокате?
Это вы себе такой портрет релоканта нарисовали? Клишированное мышление - враг любого человека.
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Статистика предумышленных убийств на 100 тыс человек
Россия - 9.2
Вьетнам - 2.
Если в России футболисты без орудия ходят, тогда там и подавно не нужно
Рома, шутить - это не твое.
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Ответ Serge Boev
Немного оффтоп может быть, но символичный. В прошлом году на набережной Батуми встречаю компанию туристов - одеты как арабы, но все чернокожие, спрашиваю: вер а ю фром, гайз? Отвечают: Фром Сомали. Я автоматически стал вспоминать, как по-английски будет "Пираты, террористы". Через секунду понял, что в этом нет смысла, я ж не назову так этих людей. Они, заполняя паузу, спрашивают, откуда я. Отвечаю: Фром Раша. Они такие: Оо, Раша... И тут я понимаю, что у них точно такая же заминка, как у меня была пару секунд назад. В общем, Ром, не нам после 2022 шутить про военщину...
если у вас с сомалийцами случилась одинаковая по времени задержка, для того чтобы сообразить как по-английски будет "Пираты, террористы" - это говорит только о том, что у вас с ними одинаковый, оставляющий желать лучшего, уровень английского языка. И не более того
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Ответ Верховный Лорд
В этой ситуации самое странное, что ты не сразу смог перевести «пираты» и «террористы» на английский язык)
))) Да, удивился, что оба слова не особо надо переводить, на секунду завис...)
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