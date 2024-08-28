В «Реале» не волнуются из-за 1 гола Мбаппе в 3 матчах и верят, что он наберет лучшую форму. Килиан готов быть «одним из» и играть как на фланге, так и в центре атаки

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Браим Диас Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

В «Реале» довольны Килианом Мбаппе, несмотря на отсутствие голов в Ла Лиге.

Marca отмечает, что в клубе не собираются давить на новичка и уверены, что постепенно он наберет лучшую игровую форму. Определенный спад связывают с усталостью, а также с тем, что в «ПСЖ» француз работал в другой системе, а потому нуждается в том, чтобы ему дали время.

Утверждается, что Мбаппе на каждой тренировке и в каждом матче доказывает, что он там, где хочет находиться, и его усердие ценят. Он понимает, что будет вынужден делить место на поле с Винисиусом Жуниором, и готов быть «одним из», не ставить себя выше остальных.

Килиан готов играть как на левом фланге, так и в центре нападения, он не видит в этом никаких проблем, в то же время понимая, что конкуренция высокая и продолжает расти, учитывая форму Эндрика и Браима Диаса.

Мбаппе провел три игры за «Реал» и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обожаю футбольные инсайды за такую наивную подачу. Буквально как из мелодрамы новости
+31
-1
+30
Ответ Марсель Объелся
Обожаю футбольные инсайды за такую наивную подачу. Буквально как из мелодрамы новости
Это только начало, сейчас в Мадриде из-за скопление звезд будут подобные "не о чем" новости каждый день, как когда было с ПСЖ, про тренировки, язык тела и т.д.
+7
0
+7
Да я бы не сказад что у него плохая форма , просто пока не вкатился в команду полностью
+7
-1
+6
Ну так это не реал в нём нуждался, а наоборот. Конечно он один из с перспективой. Не более
+3
0
+3
Ответ Хызыр
Негрлэнд - это буквально сейчас нападение Реала
Тебя или твоих близких темнокожие чпок-нули что ли?
+5
-3
+2
Ответ samatzakirzyanov
Мы на футболистов не наяриваем, вы свой опыт на других не примеряйте.
ага, по этой причине восхваляете каждый пук вашего нэгра. 🤣🤣🤡
+3
-1
+2
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
Доят Реал?) Где то со смеху поперхнулись Левандовский с голландским лазаретчиком и французской древесиной, который в аренде у Симеоне, но до сих пор продолжает драть финансовый карман каталунии
+3
-2
+1
Ответ EmilAshikyan
Мы это кто?
Человек написал ваш, подразумевая фанатов Барселоны. Я и ответил в таком же роде.
+1
0
+1
Сложный сезон будет у Реала, в центре минус Кроос и на подмену только старик Модрич,справа Карвахаль уже какой сезон без отдыха играет
0
0
0
Ответ Lobelopa
Из-за голов Мбаппе волнуются только в сине-гранатовом Нэгрэйралэнде.
Негрлэнд - это буквально сейчас нападение Реала
+4
-4
0
Ответ Lobelopa
Из-за голов Мбаппе волнуются только в сине-гранатовом Нэгрэйралэнде.
Комментарий удален модератором
Ответ Хызыр
Негрлэнд - это буквально сейчас нападение Реала
И что? Это плохо?
0
0
0
Ответ Хызыр
Негрлэнд - это буквально сейчас нападение Реала
ваш главный бегунок, на которого вы наяриваете - нэгр.
+1
-1
0
Даже если весь мир будет против Вини, я буду стоять сзади и подавать ему патроны (с) Мбаппе
0
0
0
Ответ Хызыр
Барса - мой самый ненавистный клуб в истории футбола. Я просто угарнул над Реалом.
А что угарного? Тебя цвет кожи, раса так волнуют? Мне лично без разницы.
+2
-2
0
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
а ты в курсе вообще, как у третьей каталонской с финансами дела? ))
+1
-1
0
Не припомню, были ли в карьере Анчи такие ЦФ как Мбаппе.
0
0
0
В сборной тоже не волновались.
0
0
0
Ответ Марсель Объелся
Обожаю футбольные инсайды за такую наивную подачу. Буквально как из мелодрамы новости
Источник Marca.
Главное пипл хавает.
О Барселоне новости типо: недовольства тв мадрид, о не зарегистрированных игроках, о новых рычагах, об интересе и не хватке средств (хотя со средствами всё в порядке, если бы не ручной Тебас)
А тут про мадридские издания настолько наивные и тупые вбросы придумывают, примерно как Мбаппе восхищается и мечтал играть (делить) с Винни одну позицию, и все у них будет хорошо. Как они будут пасовать друг другу с убойных позиций. Как макаронник видит во сне и реализует великолепный сбалансированный состав.
Как Перес святоша для евреев, одновременно выступает защитником палестинцев. Как мадрид вроде и не против ЛГБТ, но и не понятно за кого. Хотя в составе самый знаменитый любитель трансов.
В общем плагиат, пиар, и всё остальное сделано на высшем уровне. В плоть до пиара посредственностей на ЗМ, как например было с модричем.
Это и есть Реал Мадрид. Самый распиаренный клуб с поддержкой королевства испании. Когда мы говорим о клубах государствах на примере ПСЖ и МС, то в первую очередь должен стоять реал. Франко, галактикос, судьи, и все остальное.
+2
-2
0
Ответ Blaumerc
Источник Marca. Главное пипл хавает. О Барселоне новости типо: недовольства тв мадрид, о не зарегистрированных игроках, о новых рычагах, об интересе и не хватке средств (хотя со средствами всё в порядке, если бы не ручной Тебас) А тут про мадридские издания настолько наивные и тупые вбросы придумывают, примерно как Мбаппе восхищается и мечтал играть (делить) с Винни одну позицию, и все у них будет хорошо. Как они будут пасовать друг другу с убойных позиций. Как макаронник видит во сне и реализует великолепный сбалансированный состав. Как Перес святоша для евреев, одновременно выступает защитником палестинцев. Как мадрид вроде и не против ЛГБТ, но и не понятно за кого. Хотя в составе самый знаменитый любитель трансов. В общем плагиат, пиар, и всё остальное сделано на высшем уровне. В плоть до пиара посредственностей на ЗМ, как например было с модричем. Это и есть Реал Мадрид. Самый распиаренный клуб с поддержкой королевства испании. Когда мы говорим о клубах государствах на примере ПСЖ и МС, то в первую очередь должен стоять реал. Франко, галактикос, судьи, и все остальное.
База
0
0
0
Ответ Blaumerc
Источник Marca. Главное пипл хавает. О Барселоне новости типо: недовольства тв мадрид, о не зарегистрированных игроках, о новых рычагах, об интересе и не хватке средств (хотя со средствами всё в порядке, если бы не ручной Тебас) А тут про мадридские издания настолько наивные и тупые вбросы придумывают, примерно как Мбаппе восхищается и мечтал играть (делить) с Винни одну позицию, и все у них будет хорошо. Как они будут пасовать друг другу с убойных позиций. Как макаронник видит во сне и реализует великолепный сбалансированный состав. Как Перес святоша для евреев, одновременно выступает защитником палестинцев. Как мадрид вроде и не против ЛГБТ, но и не понятно за кого. Хотя в составе самый знаменитый любитель трансов. В общем плагиат, пиар, и всё остальное сделано на высшем уровне. В плоть до пиара посредственностей на ЗМ, как например было с модричем. Это и есть Реал Мадрид. Самый распиаренный клуб с поддержкой королевства испании. Когда мы говорим о клубах государствах на примере ПСЖ и МС, то в первую очередь должен стоять реал. Франко, галактикос, судьи, и все остальное.
Я не фанат Реала, и не фанат Барсы, но мне всегда нравился Месси. Чисто мое мнение, все что ты написал не имеет ни фактов, ни доказательств. Просто слухи, что бы ты ни писал, а Реал сейчас лучший клуб в мире вместе с Сити. И подбор как игроков, тренеров все на высшем уровне, Папа Карло всегда был топ тренером, за которого игроки умирали на поле. Перес очень грамотно ведёт свой клуб к вершинам. Переход Мбаппе это бомба просто. У Реала сильнейший состав в нападении.
0
0
0
Ответ msv6dys6mk
Даже если весь мир будет против Вини, я буду стоять сзади и подавать ему патроны (с) Мбаппе
Бананы
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий