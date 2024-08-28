В «Реале» не волнуются из-за 1 гола Мбаппе в 3 матчах и верят, что он наберет лучшую форму. Килиан готов быть «одним из» и играть как на фланге, так и в центре атаки

В «Реале» довольны Килианом Мбаппе, несмотря на отсутствие голов в Ла Лиге.

Marca отмечает, что в клубе не собираются давить на новичка и уверены, что постепенно он наберет лучшую игровую форму. Определенный спад связывают с усталостью, а также с тем, что в «ПСЖ» француз работал в другой системе, а потому нуждается в том, чтобы ему дали время.

Утверждается, что Мбаппе на каждой тренировке и в каждом матче доказывает, что он там, где хочет находиться, и его усердие ценят. Он понимает, что будет вынужден делить место на поле с , и готов быть «одним из», не ставить себя выше остальных.

готов играть как на левом фланге, так и в центре нападения, он не видит в этом никаких проблем, в то же время понимая, что конкуренция высокая и продолжает расти, учитывая форму и .

Мбаппе провел три игры за « » и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.