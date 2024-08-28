В «Реале» не волнуются из-за 1 гола Мбаппе в 3 матчах и верят, что он наберет лучшую форму. Килиан готов быть «одним из» и играть как на фланге, так и в центре атаки
В «Реале» довольны Килианом Мбаппе, несмотря на отсутствие голов в Ла Лиге.
Marca отмечает, что в клубе не собираются давить на новичка и уверены, что постепенно он наберет лучшую игровую форму. Определенный спад связывают с усталостью, а также с тем, что в «ПСЖ» француз работал в другой системе, а потому нуждается в том, чтобы ему дали время.
Утверждается, что Мбаппе на каждой тренировке и в каждом матче доказывает, что он там, где хочет находиться, и его усердие ценят. Он понимает, что будет вынужден делить место на поле с Винисиусом Жуниором, и готов быть «одним из», не ставить себя выше остальных.
Килиан готов играть как на левом фланге, так и в центре нападения, он не видит в этом никаких проблем, в то же время понимая, что конкуренция высокая и продолжает расти, учитывая форму Эндрика и Браима Диаса.
Мбаппе провел три игры за «Реал» и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Главное пипл хавает.
О Барселоне новости типо: недовольства тв мадрид, о не зарегистрированных игроках, о новых рычагах, об интересе и не хватке средств (хотя со средствами всё в порядке, если бы не ручной Тебас)
А тут про мадридские издания настолько наивные и тупые вбросы придумывают, примерно как Мбаппе восхищается и мечтал играть (делить) с Винни одну позицию, и все у них будет хорошо. Как они будут пасовать друг другу с убойных позиций. Как макаронник видит во сне и реализует великолепный сбалансированный состав.
Как Перес святоша для евреев, одновременно выступает защитником палестинцев. Как мадрид вроде и не против ЛГБТ, но и не понятно за кого. Хотя в составе самый знаменитый любитель трансов.
В общем плагиат, пиар, и всё остальное сделано на высшем уровне. В плоть до пиара посредственностей на ЗМ, как например было с модричем.
Это и есть Реал Мадрид. Самый распиаренный клуб с поддержкой королевства испании. Когда мы говорим о клубах государствах на примере ПСЖ и МС, то в первую очередь должен стоять реал. Франко, галактикос, судьи, и все остальное.