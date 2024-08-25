Мареска о замене Мудрика в перерыве: «Я был недоволен. Он хорошо работал без мяча, но с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Вулверхэмптон Педру Нету Михаил Мудрик Футбол

Энцо Мареска остался недоволен игрой Михаила Мудрика против «Вулверхэмптона».

«Челси» во 2-м туре АПЛ разгромил Вулвс (6:2). Украинец был заменен в перерыве при счете 2:2. Вместо него вышел новичок команды Педру Нету.

После матча главный тренер «синих» ответил на вопрос, почему он заменил Мудрика.

«Потому что я был недоволен. В некоторых ситуациях мы могли бы действовать лучше. Он много работал без мяча, и это было очень хорошо. Но в игре с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества.

У него было несколько хороших моментов в прошлой игре и несколько хороших моментов сегодня, причина замены была просто в том, что нам нужно было дать Педру [Нету] несколько минут на поле», – сказал Мареска.

Тренер «Челси» Мареска об ошибках Мудрика: «Миша есть Миша, и не только сегодня. В основном все связано с выбором решений. Постараемся помочь ему»

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53 комментария
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Почему ожидает ? Он дно
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+117
Ответ madaev
Почему ожидает ? Он дно
Ему Срна и Судаков сказали, что это будущий обладатель Золотого мяча
+88
-1
+87
Думаю последний матч в старте. По крайней мере в АПЛ точно.
+46
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+44
Не жди, Энцо. Это удел украинцев чего-то от всех ждать и просить. Но сами вряд ли...)
+59
-24
+35
Ответ madaev
Почему ожидает ? Он дно
Ктооооооооооо проживает на дне океана?
Миша Мудрик!
+41
-7
+34
Так и написано - Misha..Я думал, что будет типа Майки.
+25
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Дюже потужно получилось у Мудрика((
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+18
Ответ Всё знаю
Комментарий скрыт
Вот это порвались от твоего ответа на наброс, соболезную
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-9
+15
не Миша, а Михайло
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+14
Болельщики всего мира ожидают дейтвий немного лучше от игрока за 100 млн, чигоужтам
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Мареска ещё не внесен на миротворец за то, что хлопчик Михайло называется им Мишей на постоянной основе? Это же преступный русизм. УАФ обязательно должны пожаловаться хозяину.
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+12
У шамана есть дела поважнее игры в футбол
+12
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+10
Пора забыть про ценник и продать. Один пас пяткой за 45 минут это вообще ни о чем
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Ответ Alexandr Vladimirovitch
Комментарий скрыт
А все вместе они позорно выступили на Евро)) Такое себе достижение и не надо тут говорить, про то, что сборная РФ туда не допущена, это итак всем ясно. Сейчас мы про игру на поле. А Добвик игрок одного сезона, что и будет понятно после нескольких матчей в Роме.
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+5
Ответ Промах Мораты
Он азар
Смесь Мбаппе и Азара. Попрошу не путать
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Ответ fisher40
При покупке ориентировались на нарезки игры Миши без мяча.
Я тоже шикарен без мяча, чё на меня внимание не обратили?
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+4
Мудрик инородное тело в Челси, его уровень на сегодня, это какой нибудь середняк Ла лиги.
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0
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Ответ l1973
Майкл Мудрик.
Буква р лишняя
+3
0
+3
Михайло, когда уже выучишь 😀
Правильно будешь его называть, авось заиграет
+4
-1
+3
При покупке ориентировались на нарезки игры Миши без мяча.
+3
0
+3
Тарас, ты слышал, как этот Маскалеска нашего Мыхайлыка назвал? Мииииииииша.
+6
-3
+3
Окопы Харькова по нему плачут
+6
-3
+3
Что ожидать от тиктокера
+2
0
+2
К чему подстройка и открывания, если "боНбардир" не может забить или хотя бы протащить и ассистировать на должном уровне. Может он тогда просто суперпрессингёр за сто миллионов)
+2
0
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Ответ wonka.
Не заслужил пока Майки)
Просто в твиттере он именно что Miky, ну то есть явно не Misha.
+3
-1
+2
Учитывая уровень конкуренции, присядет на лавку
+3
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+2
Ответ _Виктор Смит_
Так и написано - Misha..Я думал, что будет типа Майки.
Странно что не Майкл
+1
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Ответ Owen_the_Simple
Микола - это Николай. Михаил - Мыхайло, а уменьшительно-ласкательно - Мыхайлык.
Этому уже в школах Курска учат? Другого объяснения такой осведомленности не вижу
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Ответ Иван Лапин
1) как ни странно, но последние несколько лет наших не так уж и мало играет заграницей, причем играют неплохо (Головин, Кузяев, Миранчук, Сафонов, Захарян и т.д.). 2) украинцев сейчас много в европейских клубов, потому что их навязывают по полит. причинам, но мало кто из них сейчас прям на ведущих ролях где-либо.
Так и у нас только Головин по сути лидер команды )
Тот же Довбик шикарно провел прошлый сезон.
И затащил команду в лч.
Я не принижаю успехов наших.
Но и поколение у Украины сейчас неплохое , это надо признать.
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Ответ Burel
не Миша, а Михайло
Микола же
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