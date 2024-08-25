Мареска о замене Мудрика в перерыве: «Я был недоволен. Он хорошо работал без мяча, но с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества»

Энцо Мареска остался недоволен игрой Михаила Мудрика против «Вулверхэмптона».

«Челси» во 2-м туре разгромил Вулвс (6:2). Украинец был заменен в перерыве при счете 2:2. Вместо него вышел новичок команды .

После матча главный тренер «синих» ответил на вопрос, почему он заменил Мудрика.

«Потому что я был недоволен. В некоторых ситуациях мы могли бы действовать лучше. Он много работал без мяча, и это было очень хорошо. Но в игре с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества.

У него было несколько хороших моментов в прошлой игре и несколько хороших моментов сегодня, причина замены была просто в том, что нам нужно было дать Педру [Нету] несколько минут на поле», – сказал Мареска.

Тренер «Челси» Мареска об ошибках Мудрика: «Миша есть Миша, и не только сегодня. В основном все связано с выбором решений. Постараемся помочь ему»