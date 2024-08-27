Мостовой не ждет возвращения Соболева: «Мне Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе интересно смотреть. А Александр – как все, как весь «Спартак». Но хочу узнать, где он и что вообще с ним»

Теги Спартак Зенит Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Александр Мостовой Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Александр Соболев Динамо Махачкала Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не хватает Александра Соболева.

– Вы начали защищать «Спартак». В этом сезоне команда вызывает у вас симпатию?

– Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно, нет. Во втором тайме давили так, что…

Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?

– О Соболеве?

– Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч – и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.

– Ждете возвращения Соболева в «Спартак»?

– Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чем проблема?

– Его исключили из состава, человек, как пишут, хочет в «Зенит».

– Но «Зенит» подписал уже другого парня, аргентинца. А у Соболева еще контракт со «Спартаком». Что ему делать, разрывать контракт? Куда его продадут? В аренду только, и все. Только так.

– Вам было бы интересно посмотреть еще на Соболева в «Спартаке»?

– Если кому-то интересно, пусть смотрят, мне какая разница. Мне интересно смотреть Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе. Вот на кого интересно смотреть. А Соболев – как все, как вся команда «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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18 комментариев
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Так увлекся, что забыл про Абаскаля
+17
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+17
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Смотреть не интересно, а комментировать со своей колокольни все подряд, повторяя мантры свои - вот это да, в каждой #### я затычка." - подытожил А.М.
Всем интересно знать экспертное мнение человека, всю жизнь отдавшего футболу.
Я в этой игре знаю каждый пас, каждое движение - у кого еще спрашивать тогда, у Абаскаля что ли?
+12
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+12
Ответ jqzn88xn6n
Так увлекся, что забыл про Абаскаля
Кстати, Абаскаль!
Это кто вообще, взяли с улицы не пойми кого... Всё, даже вспоминать не хочу!
Это кошмар просто, наняли с помойки абсолютного дилетанта, он от мяча шарахался как черт от ладана.
Это футбольный человек, скакал словно клоун по всей бровке, развалил всю игру.
Я изначально говорил - Абаскаль это чёрти что!
+8
-1
+7
"Смотреть не интересно, а комментировать со своей колокольни все подряд, повторяя мантры свои - вот это да, в каждой #### я затычка." - подытожил А.М.
+5
0
+5
Ответ ermol@y
Ну так выпьем же за Абаскаля
Нашел за кого пить, ё-маё.
Лучше бы взял, выпил за царя, за настоящего футбольного человека - всю жизнь в футболе!
+4
0
+4
Ответ jqzn88xn6n
Так увлекся, что забыл про Абаскаля
Ну вот кто вас просил напоминать про Абаскаля ? Все лечение Александра теперь насмарку.
+4
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+4
Ответ Korney
хочу знать где Соболев,так тренируется отдельно,новости надо читать и понятно за что отстранили... Немытый в параллельной вселенной живёт,как обычно,его дом КБ
Чтоб ты знал, я между прочим купил шампунь "Царский эликсир"
+3
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+3
Я не понял, а где Абоскаль?
+2
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+2
Ответ Царь Чеканки
Всем интересно знать экспертное мнение человека, всю жизнь отдавшего футболу. Я в этой игре знаю каждый пас, каждое движение - у кого еще спрашивать тогда, у Абаскаля что ли?
Вы украли мою идею, хотел зарегаться от его имени, но вроде больше одной страницы с одного аккаунта нельзя- а дальше кувыркаться искать способы было лень) так что снимаю перед вами шляпу, Царь) держите марку и главное, чтоб как оригинал - кукухой не поехали)
+3
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Ну так выпьем же за Абаскаля
+2
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Уж не жду дельфина возвращения,
Мне на Месси хочется смотреть,
У Гильермо попросить прощенья...
Попросить и тут же умереть.
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Данные персонажи подза......
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подскажите, мостовой чем то болеет?!
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Читал, что Соболева никто не видел 36 дней.
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Неужели Гранаду и Абаскаля не смотрит?
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Хм..
Думал ему интереснее пересматривать нарезки с самим собой.. а не какие то там Роналду
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Ответ jqzn88xn6n
Так увлекся, что забыл про Абаскаля
Ну Месси, Роналду, Мбаппе я знаю. А кто такой Абаскаль, за кого играет ?
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хочу знать где Соболев,так тренируется отдельно,новости надо читать
и понятно за что отстранили...
Немытый в параллельной вселенной живёт,как обычно,его дом КБ
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