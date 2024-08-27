Мостовой не ждет возвращения Соболева: «Мне Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе интересно смотреть. А Александр – как все, как весь «Спартак». Но хочу узнать, где он и что вообще с ним»
Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не хватает Александра Соболева.
– Вы начали защищать «Спартак». В этом сезоне команда вызывает у вас симпатию?
– Я все сказал после 1-го тура. «Спартак» играет нормально. Они что, заслуживали поражения с Махачкалой? Конечно, нет. Во втором тайме давили так, что…
Знаю, что многим подсказываю, но во втором тайме, когда зажали соперника, бросалось в глаза, что не хватает высокого нападающего. Вы понимаете, о ком я говорю, да?
– О Соболеве?
– Подачи делают, а кому там бороться? В том году «Спартак» много матчей выигрывал в конце, когда стоит Соболев, швырнули туда мяч – и все. Это к слову о красивом футболе. Какой красивый? Долбанул на 50 метров вперед, кто-то скинул, удар, гол. Тем более в конце, когда 10 человек соперника стоят защищаются.
– Ждете возвращения Соболева в «Спартак»?
– Не жду. Хочу узнать, где он и что вообще с ним. Кто-нибудь выйдет из «Спартака» и скажет, в чем проблема?
– Его исключили из состава, человек, как пишут, хочет в «Зенит».
– Но «Зенит» подписал уже другого парня, аргентинца. А у Соболева еще контракт со «Спартаком». Что ему делать, разрывать контракт? Куда его продадут? В аренду только, и все. Только так.
– Вам было бы интересно посмотреть еще на Соболева в «Спартаке»?
– Если кому-то интересно, пусть смотрят, мне какая разница. Мне интересно смотреть Месси, Роналду, Гризманна, Мбаппе. Вот на кого интересно смотреть. А Соболев – как все, как вся команда «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Я в этой игре знаю каждый пас, каждое движение - у кого еще спрашивать тогда, у Абаскаля что ли?
Это кто вообще, взяли с улицы не пойми кого... Всё, даже вспоминать не хочу!
Это кошмар просто, наняли с помойки абсолютного дилетанта, он от мяча шарахался как черт от ладана.
Это футбольный человек, скакал словно клоун по всей бровке, развалил всю игру.
Я изначально говорил - Абаскаль это чёрти что!
Лучше бы взял, выпил за царя, за настоящего футбольного человека - всю жизнь в футболе!
Мне на Месси хочется смотреть,
У Гильермо попросить прощенья...
Попросить и тут же умереть.
Думал ему интереснее пересматривать нарезки с самим собой.. а не какие то там Роналду
и понятно за что отстранили...
Немытый в параллельной вселенной живёт,как обычно,его дом КБ