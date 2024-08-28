Генич о Соболеве и «Спартаке»: «История для учебника, как развивать карьеру и относиться к контракту. Идеальное пособие, как загубить себя в большой команде»

Константин Генич высказался о ситуации вокруг Александра Соболева.

В конце июля нападающий « » был отстранен от тренировок с командой. В сезоне-2024/25 27-летний игрок провел 1 матч, отыграв в сумме 67 минут.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде.

Как его вернуть? Это Олег Александрович [ ] объяснит лучше. Готов ли « » выслушать футболиста и его вернуть? Но клуб обязан предоставить ему возможности для тренировок. Но не исключаю, что клуб станет в позу и скажет, что готов платить большую часть зарплаты, но Саша сделал свой выбор и поэтому будет искать вариант с арендой», – сказал комментатор « ».