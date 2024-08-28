Генич о Соболеве и «Спартаке»: «История для учебника, как развивать карьеру и относиться к контракту. Идеальное пособие, как загубить себя в большой команде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Константин Генич Матч ТВ Александр Соболев Олег Малышев Футбол

Константин Генич высказался о ситуации вокруг Александра Соболева.

В конце июля нападающий «Спартака» был отстранен от тренировок с командой. В сезоне-2024/25 27-летний игрок провел 1 матч, отыграв в сумме 67 минут.

«Это просто история для учебника. Для учебника молодым игрокам о том, как с точки зрения пиар-менеджеров и агентов, самого футболиста развивать свою карьеру. Как относиться к своему контракту. И как себя вести. Идеальное пособие, как можно загубить себя в большой команде.

Как его вернуть? Это Олег Александрович [Малышев] объяснит лучше. Готов ли «Спартак» выслушать футболиста и его вернуть? Но клуб обязан предоставить ему возможности для тренировок. Но не исключаю, что клуб станет в позу и скажет, что готов платить большую часть зарплаты, но Саша сделал свой выбор и поэтому будет искать вариант с арендой», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Идёт 37-ой день с тех пор, когда последний раз видели Соболева...

Слухи, домыслы, инсинуации про Соболева - этого хватает. А самого Александра Соболева никто не видел и не слышал уже 37 дней...
+16
-1
+15
Ответ Любитель шоколада
Соболева просто развели агент и Зенит. В чем его вина ? То что переговоры о переходе Соболева велись никто не скрывал.
Вина в том, что контракт нужно отрабатывать до тех пор, пока не перешел в другую команду. А он бросил играть, как только появились слухи о переходе.
+7
-1
+6
Ответ -DF-
Комментарий удален модератором
Ты под кайфом сейчас ? Поаккуратнее с этим делом .

Ты не Лермонтов , не Пушкин ,
Ты блатной поэт Кукушкин .
+3
0
+3
Его пример другим наука.Но,боже мой,какая скука:нет повести печальнее на свете с рассказом Генича о Сашиной аренде....))
+5
-3
+2
Ответ Дима Зезуль
У Генича то карьера прекрасная, в советском союзе ему очень много вопросов задавали бы с таким моральным обликом. А на матче можно сидеть нести бред со шнякиным и ни за что не отвечать)
Но здесь то он по фактам всё разложил
+5
-3
+2
Ответ Любитель шоколада
Соболева просто развели агент и Зенит. В чем его вина ? То что переговоры о переходе Соболева велись никто не скрывал.
Вы не уточните в чём его развёл Зенит, если ему предлагались определённые условия контракта, но отказал в переходе именно Спартак?
+1
0
+1
Ответ Дима Зезуль
У Генича то карьера прекрасная, в советском союзе ему очень много вопросов задавали бы с таким моральным обликом. А на матче можно сидеть нести бред со шнякиным и ни за что не отвечать)
Ну Геничу травмы помешали, причем травмы ног, а не как в случае с Соболевым - травма головы
+1
0
+1
Генич специалист по большим контрактам? Для чего его мнение здесь. Ещё бы мнение Журавеля опубликовали.
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Великий Путь Бабла. По нему прошли Быстров, Дзюба, Соболев. Трудно осуждать людей за их поступки. Но почему-то всегда верилось, что не все меряется деньгами. Тем более, что люди-то не нищие. Ну, Бог с нами и хрен с ними.
0
0
0
Ответ Большой Ключ
Чуйка, что сам Костик вел бы себя на месте дельфина точно также
филологическая диарея?
0
0
0
Ответ Karel
Идёт 37-ой день с тех пор, когда последний раз видели Соболева... Слухи, домыслы, инсинуации про Соболева - этого хватает. А самого Александра Соболева никто не видел и не слышал уже 37 дней...
Помню ,играл за Зенит Файзулин ,много лет играл, но так его никто и не видел!!
+1
-1
0
Ответ -DF-
Комментарий удален модератором
Ты тяжелый клинический случай
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий