Черданцев о Соболеве: «Какая-то глупая ситуация. Человек взял и оставил себя без футбола. Ему надо играть в топ-командах»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Александр Соболев Футбол

Георгий Черданцев назвал глупой ситуацию с форвардом Александром Соболевым.

27-летний нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

«Это какая-то глупая ситуация. Но она не первая в футболе, так было в других командах, в других чемпионатах. Просто по каким-то причинам человек взял и оставил себя без футбола.

Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже 6 туров. Сейчас придешь в другую команду, непонятно, до закрытия окна, куда пойдет.

Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», – считает комментатор «Матч ТВ». 

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92 комментария
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в топ-командах медиалиги
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пару раз наблюдал за ним в публичном поле , обидчивый как маленький ребенок, считающий что ему все должны. Из этого все его проблемы с командами журналистами и персоналом.
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А чего ему - собаки лают а зарплата то капает...
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Обменять на Дурова
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Ответ Ничего Смешного
По нему видно, что второй Дзюба
Дзюба на его фоне выглядит Месси на поле и Эйнштейном в жизни, хотя и у него косяков хватает!
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Ответ Сергей Пятаков
Что будете делать с Дуровым?
вернем стену
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Эта история-колоссальный прокол агента Соболева! Именно он внушил Александру мысль о 100%-м варианте перехода в "Зенит". Последствия-налицо! Саша, меняй агента! )
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Где связь межлу Соболевым, которому ещё два года по контракту и с которым Зенит не имеет права общаться напрямую и Круговым, который законно за полгода до истечения контракта подписал контракт?
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Ну некоторые люди говорят, что он прям ну очень доверяет агенту. Ну видимо агент ему что-то наплёл. Сейчас видимо люди из ЛУКОЙЛа более принципиальные, чем Федун и нагнуть их не получилось. Типа пошли на принцип. Такая компания может себе финансово позволить содержать Соболева, чтобы мальчик жизнь переосмыслил.
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А кто виноват в этой ситуации, кроме самого Соболева? Может Спартак, который стоит на своих условиях? Или Зенит который не факт вообще что предметно интересовался? По факту глупый дельфин просто услышал какие намёки и решил, что сможет продавить Спартак и Зенит.
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Ответ rom-alexandr
вернем стену
вернем стеночки. и забегания
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Соболеву надо или извиниться перед всеми в Спартаке, или его ждёт аренда где нибудь в Химках/Ростове/Нижнем Новгороде...
А вы не подумали, что ему собственно совсем неплохо в этом положении? Ничего не делает, а зарплата ежемесячно перечисляется на карточку. Любой бы хотел оказаться на месте дельфина.
Неужели ты и правда веришь, что в футбол играют из-за любви к нему? В детстве конечно футбол любят, но потом это становится тяжёлой работой.
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Ответ Ничего Смешного
По нему видно, что второй Дзюба
Дзюба, в отличие от Соболева, был реальным лидером в раздевалке — и в клубе, и в сборной. Соболев, судя по словам его партнёров по команде, абсолютный изгой.
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Просто Соболев и Джикия очень умные. Средний Миранчук тоже.
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Ответ DED_Inside
пару раз наблюдал за ним в публичном поле , обидчивый как маленький ребенок, считающий что ему все должны. Из этого все его проблемы с командами журналистами и персоналом.
По нему видно, что второй Дзюба
+16
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+9
Соболеву надо или извиниться перед всеми в Спартаке, или его ждёт аренда где нибудь в Химках/Ростове/Нижнем Новгороде...
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А может он решил пойти по пути Лёши Сапогова? Кстати, интересно, чем он занят сейчас.
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А топ-команды уже в очередь построились?
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Ответ Никому_никабельный
Комментарий скрыт
Он кринжовый персонаж - в роле шута😄
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С чего вдруг в топ-командах? За какие заслуги?
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Тут и ситуация глупая, и человек
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Какой человек - такая и ситуация
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Не странная история, а игрок - болванчик.
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Причина - феерическая глупость Соболева. Поср**ся со всеми на ровном месте.
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Начнём с того, что "подумаю над предложением" и "обещаю переподписать контракт" все-таки огромная пропасть. И если уж говорить про Кругового, то можно вспомнить его друга, которого выгнали из команды Медиалиги. Совсем не поведение обиженок
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с чего вдруг в топ? оно что сам топ?
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Пошёл 36-ой день как никто не видел Соболева.
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ситуация наиглупейшая...агент что-ли выбирает от кого бы больше хапнуть...
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Ответ Любитель шоколада
За такую подлость Зениту карма быстро прилетела. Обманули Соболева с фиктивным интересом и тут же Глушенков вылетел по травме.
Кто обманул Соболева?
Все вопросы к агенту.
Зенит тут причем?))
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Ответ Karel
Таких манагеров из клуба гнать надо тряпками. Профукивают деньги клуба на ровном месте. Будь это личные деньги Амарала - он такого никогда бы не допустил. Еще как смог бы. Ну так и вести себя с деньгами клуба надо как профи, как со своими - а не как тупой болельщик.
Команда сейчас нормально играет в чемпионате. Зачем им возвращать в коллектив токсика, которого не поддерживают ни партнёры, ни болельщики?
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