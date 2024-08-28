Черданцев о Соболеве: «Какая-то глупая ситуация. Человек взял и оставил себя без футбола. Ему надо играть в топ-командах»

Георгий Черданцев назвал глупой ситуацию с форвардом Александром Соболевым.

27-летний нападающий « » отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в « ».

«Это какая-то глупая ситуация. Но она не первая в футболе, так было в других командах, в других чемпионатах. Просто по каким-то причинам человек взял и оставил себя без футбола.

Надо играть в его возрасте, ты пропускаешь уже 6 туров. Сейчас придешь в другую команду, непонятно, до закрытия окна, куда пойдет.

Ему надо играть в топ-командах. Куда он пойдет? Не знаю причин, но это какая-то странная история», – считает комментатор «Матч ТВ».