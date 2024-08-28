Булыкин о «Зените»: «Команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. У них еще будут ничьи и поражения, вопрос в том, как преследователи этим воспользуются»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Акрон Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о неудачной серии «Зенита».

В двух последних турах Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в сезоне – от «Акрона» по пенальти в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«С «Зенитом» происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против «Зенита» играют хорошо и с большой самоотдачей. Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих. Когда играешь с несильным соперником, с ним еще тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках. Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с «Зенитом», то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.

У «Зенита» еще будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться. Только «Байеру» удалось пройти целый сезон без поражений.

Конечно, «Акрону» победа над «Зенитом» принесет больше уверенности, ведь команда только вышла в РПЛ и уже обыграла чемпиона последних лет. Может быть, в следующих играх тольяттинцам пригодится эта победа. У нас необычный и странный Кубок России, поэтому «Зенит» не вылетит из турнира, играя смешанным составом, и у команды есть возможность пройти дальше», – отметил экс-игрок сборной России.

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6 комментариев
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Комментарий удален модератором
У Зенита нет возможности не пройти дальше
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Из известных вроде еще Арсеналу удавалось)
А еще Дмитрий, Зенит в чемпионате не проиграл.
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Ответ Джордж Буш
Комментарий удален модератором
Точнее и не скажешь!
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Ответ zhongler
у Булыкина своё мнение и на здоровье. :-) то что Акрон удачнее пробил пенальти это формальнлсть. Победа регламентная. сам матч Зенит не проиграл.
ну да, зенит выиграл...
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