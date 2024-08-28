Булыкин о «Зените»: «Команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. У них еще будут ничьи и поражения, вопрос в том, как преследователи этим воспользуются»

Дмитрий Булыкин высказался о неудачной серии «Зенита».

В двух последних турах Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в сезоне – от « » по пенальти в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«С «Зенитом» происходит обычное: команда слишком самоуверенна и теряет забивного футболиста. Но самое главное, что против « » играют хорошо и с большой самоотдачей. Команде тяжелее выигрывать, отсюда столько ничьих. Когда играешь с несильным соперником, с ним еще тяжелее, потому что он намного больше настраивается на этот матч и в основном играет на контратаках. Учитывая, что все команды хотят хорошо сыграть с «Зенитом», то все прибавляют в движениях, чтобы хоть как-то противостоять мастерству игроков питерской команды.



У « » еще будут ничьи, а также поражения. Но вопрос в том, как преследователи будут этим пользоваться. Только «Байеру» удалось пройти целый сезон без поражений.

Конечно, «Акрону» победа над «Зенитом» принесет больше уверенности, ведь команда только вышла в РПЛ и уже обыграла чемпиона последних лет. Может быть, в следующих играх тольяттинцам пригодится эта победа. У нас необычный и странный Кубок России, поэтому «Зенит» не вылетит из турнира, играя смешанным составом, и у команды есть возможность пройти дальше», – отметил экс-игрок сборной России.