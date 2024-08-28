Барриос о 3 матчах «Зенита» без побед: «На нас все настраиваются. Мы готовы выигрывать, делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вильмар Барриос Чемпионат.com Акрон Футбол

Вильмар Барриос объяснил потери очков «Зенитом» в последних матчах.

В двух последних турах Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в сезоне – от «Акрона» по пенальти в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Почему в последних матчах РПЛ у «Зенита» ничьи?

– Это игры. Они все разные. Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем.

Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать.

Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее. Мы все равно остаемся на позитиве, – сказал полузащитник «Зенита».

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12 комментариев
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Ответ Razan K
Комментарий скрыт
Именно поэтому, ты сюда залез и отложил личинку. Не поленился же.
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Именно к Барриосу вообще ни когда претензий нет профи с большой буквы
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Да каждый малейший спад Зенита обсуждается сразу во всех СМИ. А выводы надо делать по итогам сезона. 0 поражений и 1 пропущенный мяч в 6 турах чемпионата, 7 очков и первое место в кубке. Переживать питерцам не о чем.
+6
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Ответ сергей петров
Именно к Барриосу вообще ни когда претензий нет профи с большой буквы
В этом сезоне вопросы появились по количеству неточных передач и обрезов. Которые потом самому приходится с героизмом исправлять.
+3
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а мы ни кого не настраиваемся играем как академики с тросточками , пропускаем , а потом за 5 минут до конца матча бежим родину спасать - добавил Барриос..
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Вильмар уже не тот, все очень медленно , много потерь мяча в простых ситуациях. Пора наигрывать игрока на замену, но Семак это делать не умеет.
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Ответ chiga
В этом сезоне вопросы появились по количеству неточных передач и обрезов. Которые потом самому приходится с героизмом исправлять.
Согласен может начало сезона а может уже возраст но отдается играм на все сто
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Ответ Филипп Юзбашев
У вас синдром Спартака) На зенит сразу вешают чемпионств 5 туров, потом заговор с судьями, нытье) Не надо было стебать Спартак, тереть на его месте) Только в одном переплюнули Спартак, в комплексах)
У кого у нас? Ты с кем разговариваешь? Я болею за Спартак...
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