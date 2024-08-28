Барриос о 3 матчах «Зенита» без побед: «На нас все настраиваются. Мы готовы выигрывать, делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее»

Вильмар Барриос объяснил потери очков «Зенитом» в последних матчах.

В двух последних турах Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) и « » (0:0). Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела первое поражение в сезоне – от « » по пенальти в Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Почему в последних матчах РПЛ у «Зенита» ничьи?

– Это игры. Они все разные. Мы хотим выигрывать, зарабатывать по три очка. Да, в последних играх были ничьи, но это не отменяет того, что мы хорошо работаем.

Многие думают, что если мы много забили в начале, то и дальше так будет. Но это не так! Все команды настраиваются на нас. Мы готовы играть и выигрывать.

Мы делаем правильную работу, просто надо немного улучшить ее. Мы все равно остаемся на позитиве, – сказал полузащитник « ».