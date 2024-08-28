Мостовой о «Зените»: «Не сказал бы, что какой-то провал, могли выиграть со «Спартаком» и «Химками», плохой игры не было. Зря нагнетаем, все встанет на свои места»

Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Зенита».

«У « » получил незначительную травму и вылетел , который все делал. Но нелогично, когда в команде, где 20 с лишним футболистов, один игрок получает травму и команда сразу перестает играть. Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я думаю, что причина неудовлетворительного результата «Зенита» в последних матчах в чем-то другом.

Я не сказал бы, что у «Зенита» какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что « » может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза.

Если взять матчи со « » и «Химками», то плохой игры у «Зенита» не было и команда могла выиграть эти матчи. С « » клуб играл вторым составом и не проиграл. Кто-то говорит, что «Зенит» проиграл. Почему они проиграли? Они сыграли вничью. Видимо, зря нагнетаем. Сейчас «Зенит» выиграет и все встанет на свои места», – сказал бывший игрок сборной России.