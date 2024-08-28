Мостовой о «Зените»: «Не сказал бы, что какой-то провал, могли выиграть со «Спартаком» и «Химками», плохой игры не было. Зря нагнетаем, все встанет на свои места»

Теги Спартак Зенит Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Вендел Чемпионат.com Максим Глушенков Акрон Футбол

Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Зенита».

«У «Зенита» получил незначительную травму Вендел и вылетел Глушенков, который все делал. Но нелогично, когда в команде, где 20 с лишним футболистов, один игрок получает травму и команда сразу перестает играть. Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я думаю, что причина неудовлетворительного результата «Зенита» в последних матчах в чем-то другом.

Я не сказал бы, что у «Зенита» какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза.

Если взять матчи со «Спартаком» и «Химками», то плохой игры у «Зенита» не было и команда могла выиграть эти матчи. С «Акроном» клуб играл вторым составом и не проиграл. Кто-то говорит, что «Зенит» проиграл. Почему они проиграли? Они сыграли вничью. Видимо, зря нагнетаем. Сейчас «Зенит» выиграет и все встанет на свои места», – сказал бывший игрок сборной России.

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25 комментариев
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Чеканить умеет. Походка футбольная. Ситуация рабочая - можно расходиться.
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Вообще-то потерь больше: еще Караваев (и в игре со "Спартаком" именно это стало главной проблемой), совсем расклеились Мостовой и Сергеев, плюс у Кассьеры очередная "засуха". Что особенно печально - почти все проблемы с россиянами, а как минимум кто-то один из них обязательно должен играть из-за лимита.

Но в целом действительно все в норме. В кубке вообще все в порядке - 7 очков в 3 играх более чем достаточно для прохода дальше. В чемпионате потеряли очки, но на дистанции это не так уж критично.
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Редко кто ровно все 30 туров проходит.
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Мостовой, как всегда, прав.

Но вот и по прошлому сезону было заметно, как латиносы (хорошее слово и короткое, с уважением) в других командах не считают себя хуже зенитовских латиносов.

И дают им реально бой. Настоящее латиносное дерби. Это российские эксперты - ".. о ! Барриос.. о! Клаудиньо.. о ! Вендел.. великий Вендел !" и так далее по зенитовскому списку.

А в том же Рубине латиносы считают себя ничуть не хуже зенитовских, даже лучше - характер у них такой. И от этого идет настоящее латиноамериканское дерби с непредсказуемым результатом. Что мы и видели не раз.

Думаю, ничего и в этом году не изменится. Зениту еще много латиноамериканских дерби предстоит играть.
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и все встанет на свои места...мне Миллер звонил из кабинета , успокаивал.
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Засуньте Семаку кусок мяса в рот, хорошенько проживать и т.д...
Вегетарианец, нам не нужен!
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В двух из этих трех игр не играл Вендел, который все атаки начинает, а в игре со Спартаком он играл откровенно плохо, ошибался даже в простых передачах. Плюс Караваев, из-за чего в старте выходило бревно, которое потом экстренно пришлось менять, ну и Кассьерра продолжает возвращение к первому сезону, когда он из любой позиции не мог забить. Вчера вроде в перекладину попал, но потом умудрился пробить по семиметровым воротам и попасть в Васютина, который лежал в левом углу и не дергался)
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Лижет... На место Семака метит...
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Тьфу! Как Спартак проиграет или не выиграет, так каждой "эксперд" из каждого утюга орет - "ужас, как можно, должны обыгрывать, гнать всех в зашей"
А тут значит 6 кратный чемпион, с лучшим составом в стране, с лучшим тренером страны ничего не показывают в трех матчах, и оказывается ЗАЧЕМ НАГНЕТАТЬ!
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У зенита плохо с физикой.Пешком ходят.Еле ноги передвигают.Скоро внутри коллектива срач начнется.👍
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Я готов дать консультации Семаку, за умеренную плату.
Играл в Сельте, знаю весь футбол, Царь.
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Ответ Спартак сила
Сейчас купят судей Придёт смка от Газпромбанка и вперёд за победами
Комментарий удален модератором
Ответ Спартак сила
Сейчас купят судей Придёт смка от Газпромбанка и вперёд за победами
На чаепитиях так и объясняли?
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Ответ Никита Тулаев
так ты сам с ошибкой написал)))
это художественные изыски, зри в корень "Козьма Прутков"
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Ответ ISEEDEADPEOPLE
Тьфу! Как Спартак проиграет или не выиграет, так каждой "эксперд" из каждого утюга орет - "ужас, как можно, должны обыгрывать, гнать всех в зашей" А тут значит 6 кратный чемпион, с лучшим составом в стране, с лучшим тренером страны ничего не показывают в трех матчах, и оказывается ЗАЧЕМ НАГНЕТАТЬ!
6ти кратный?😁А какого лешего у них 2 звезды на футболке?😁😁😁
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Ответ СпорЦмен
Засуньте Семаку кусок мяса в рот, хорошенько проживать и т.д... Вегетарианец, нам не нужен!
Грамотей,надо писа́ть прожЕвать.Иначе смысл другой.😁
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Ответ Ковид 07.10.52
и все встанет на свои места...мне Миллер звонил из кабинета , успокаивал.
Тебе не Миллер звонил, развели тебя...
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