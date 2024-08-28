Мостовой о «Зените»: «Не сказал бы, что какой-то провал, могли выиграть со «Спартаком» и «Химками», плохой игры не было. Зря нагнетаем, все встанет на свои места»
Александр Мостовой высказался об ухудшении результатов «Зенита».
«У «Зенита» получил незначительную травму Вендел и вылетел Глушенков, который все делал. Но нелогично, когда в команде, где 20 с лишним футболистов, один игрок получает травму и команда сразу перестает играть. Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я думаю, что причина неудовлетворительного результата «Зенита» в последних матчах в чем-то другом.
Я не сказал бы, что у «Зенита» какой-то провал. Кажется, что есть провал, ведь все привыкли, что «Зенит» может один матч проиграть, а потом пять выиграть. Поэтому последние результаты команды сразу бросаются в глаза.
Если взять матчи со «Спартаком» и «Химками», то плохой игры у «Зенита» не было и команда могла выиграть эти матчи. С «Акроном» клуб играл вторым составом и не проиграл. Кто-то говорит, что «Зенит» проиграл. Почему они проиграли? Они сыграли вничью. Видимо, зря нагнетаем. Сейчас «Зенит» выиграет и все встанет на свои места», – сказал бывший игрок сборной России.
Но в целом действительно все в норме. В кубке вообще все в порядке - 7 очков в 3 играх более чем достаточно для прохода дальше. В чемпионате потеряли очки, но на дистанции это не так уж критично.
Но вот и по прошлому сезону было заметно, как латиносы (хорошее слово и короткое, с уважением) в других командах не считают себя хуже зенитовских латиносов.
И дают им реально бой. Настоящее латиносное дерби. Это российские эксперты - ".. о ! Барриос.. о! Клаудиньо.. о ! Вендел.. великий Вендел !" и так далее по зенитовскому списку.
А в том же Рубине латиносы считают себя ничуть не хуже зенитовских, даже лучше - характер у них такой. И от этого идет настоящее латиноамериканское дерби с непредсказуемым результатом. Что мы и видели не раз.
Думаю, ничего и в этом году не изменится. Зениту еще много латиноамериканских дерби предстоит играть.
Вегетарианец, нам не нужен!
А тут значит 6 кратный чемпион, с лучшим составом в стране, с лучшим тренером страны ничего не показывают в трех матчах, и оказывается ЗАЧЕМ НАГНЕТАТЬ!
Играл в Сельте, знаю весь футбол, Царь.