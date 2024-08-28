Осимхен готов перейти в «Аль-Ахли». Саудовцы увеличили предложение «Наполи» и форварду

«Аль-Ахли» не отказывается от Виктора Осимхена.

Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, в последние часы саудовцы увеличили предыдущее предложение в размере 70 млн евро, сделанное « » за .

Кроме того, « » улучшил финансовые условия для самого игрока, и, как утверждается, нападающий выразил готовность перейти в саудовскоий клуб.

В то же время игрок и его агент будут оценивать и другие варианты без исключения.