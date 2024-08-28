Осимхен готов перейти в «Аль-Ахли». Саудовцы увеличили предложение «Наполи» и форварду
«Аль-Ахли» не отказывается от Виктора Осимхена.
Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, в последние часы саудовцы увеличили предыдущее предложение в размере 70 млн евро, сделанное «Наполи» за Осимхена.
Кроме того, «Аль-Ахли» улучшил финансовые условия для самого игрока, и, как утверждается, нападающий выразил готовность перейти в саудовскоий клуб.
В то же время игрок и его агент будут оценивать и другие варианты без исключения.
Арсенал как всегда стоит в сторонке и поглядывает, чем всё закончится.
Проблема в ценнике, личке, и в неубедительном прошлом сезоне.
И Ди Марцио и Романо пишут про переговоры с Челси.