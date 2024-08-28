Осимхен готов перейти в «Аль-Ахли». Саудовцы увеличили предложение «Наполи» и форварду

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Футбол

«Аль-Ахли» не отказывается от Виктора Осимхена.

Как сообщает сайт Джанлуки ди Марцио, в последние часы саудовцы увеличили предыдущее предложение в размере 70 млн евро, сделанное «Наполи» за Осимхена.

Кроме того, «Аль-Ахли» улучшил финансовые условия для самого игрока, и, как утверждается, нападающий выразил готовность перейти в саудовскоий клуб.

В то же время игрок и его агент будут оценивать и другие варианты без исключения.

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34 комментария
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Ответ Е.Р.
Осинкин решил действовать здесь и сейчас. Брать тонну денег сразу, пока дают. Если отказаться и остаться в Европе, то могут и травмы быть и карьера не задастся, тогда уже такой контракт не дадут.
Интересно даже, кто Крылья Советов будет ттенировать после ухода главного тренера?
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Мамука: а теперь иди сюда, Витя
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Ответ Бонд0077
Разумно ехать в Аравию . И клубу и самому заработать. Ося себя исчерпал и его пик результативной игры позади.
Пик прошёл в 25 лет? Элитная аналитика у Вас 😁
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Ой дурак, в самом соку ехать зачем
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Нап классный, но кажется скучать по нему не будем.
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Ответ elentroia23@gmail.com
Мне кажется он уйдет из Наполи 100% в это трнсферное окно по любому!!!! Не важно куда, но уйдет.
да ты гонишь
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Главное для Наполи Лукаку приземлить поскорей... Ну и Кима вернуть бы в аренду из Баварии.
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Правильный выбор. Играть у полоумного президента Наполи большой риск, неизвестно что он может выкинуть завтра. И Хвиче надо валить, загубит свой талант.
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Правильно, надо думать о семье в первую очередь, поскорее бы объявили переход официально
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Безусловно, Виктор топ игрок, но ему нужны и топ ассистенты, чтобы сажали ему мяч на ноги.
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А могли хорошие деньги за него выручить... И поиграть в топ клубе...
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Ответ vakhtanginho
Пик прошёл в 25 лет? Элитная аналитика у Вас 😁
а вы считаете что топы просто так от него отказались?
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Ответ Алекс с 13 региона
а вы считаете что топы просто так от него отказались?
Огромный трансфер и огромная личка
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Ответ Алекс с 13 региона
а вы считаете что топы просто так от него отказались?
Соотношение цена - качество сработало. Не все деньги на ветер готовы бросать, как Боули.)))
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Ответ Алекс с 13 региона
а вы считаете что топы просто так от него отказались?
Челси ведёт с ним переговоры. ПСЖ тоже.
Арсенал как всегда стоит в сторонке и поглядывает, чем всё закончится.
Проблема в ценнике, личке, и в неубедительном прошлом сезоне.
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Ответ Алекс с 13 региона
вели переговоры! кроме саудитов никто не ведёт
Посмотрите на новости по Осимхену.
И Ди Марцио и Романо пишут про переговоры с Челси.
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Ответ Вадим Белозёров
Ой дурак, в самом соку ехать зачем
если нормальный сезон два проведет в европпе в другом клубе, типо арсенала то сацдовцы тебе зарплату ещё больше датут в два раза чем сейчас, поэтому не вижу смысла сейчас переходить туда , если можно как правильно все говорят .. попылить в Европпе ещё, странный чел если перейдёт
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Ответ coimbra
Мамука оказался прав… а сколько гонору было у агента Осимена, и у самого Осимена…
А вот у Мамуки левых понтов вообще нет… ну да
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