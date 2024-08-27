«ПСЖ» может предложить 50-60 млн евро за Осимхена, «Аль-Ахли» дает 70 млн. «Челси» хочет сделать предложение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

«ПСЖ» и «Челси» поборются за Виктора Осимхена перед закрытием трансферного окна.

В последние дни лета парижский клуб может предложить « » 50-60 миллионов евро за 25-летнего нападающего, сообщает журналист . « » заинтересован в подписании нового нападающего, так как получил травму.

На трансфер также претендует «Челси». Лондонцы хотят сделать официальное предложение в ближайшие часы.

Отмечается, что «Аль-Ахли» уже предложил за нигерийца 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.