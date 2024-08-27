«ПСЖ» может предложить 50-60 млн евро за Осимхена, «Аль-Ахли» дает 70 млн. «Челси» хочет сделать предложение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш Футбол

«ПСЖ» и «Челси» поборются за Виктора Осимхена перед закрытием трансферного окна.

В последние дни лета парижский клуб может предложить «Наполи» 50-60 миллионов евро за 25-летнего нападающего, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. «ПСЖ» заинтересован в подписании нового нападающего, так как Гонсалу Рамуш получил травму

На трансфер Осимхена также претендует «Челси». Лондонцы хотят сделать официальное предложение в ближайшие часы. 

Отмечается, что «Аль-Ахли» уже предложил за нигерийца 70 миллионов евро. 

В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсу подождите, у них на днях деньги появятся
+40
-5
+35
Все говорят, что ПСЖ не ведёт переговоры.

Если Челси всё же планирует, то я искренне надеюсь, что они не пойдут на поводу у Наполи и Осимхена, закинув им всё, что можно, а будут до конца гнуть линию - не больше 70 в евро клубу и снижение зарплаты, с повышением при выходе в ЛЧ (как и у всех остальных).

Если же Витя не согласится на это - бегать за ним глупо, у Челси более чем укомплектованная атака.

Игрок он, безусловно, сильный и вполне продаваемый, если что-то пойдёт не так.
Но на своих условиях он вообще не впёрся.
+3
0
+3
не египетский гранде Аль-Ахли, но тоже ничего
+1
0
+1
Кажется его за 70 покупали!???
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий