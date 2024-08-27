«ПСЖ» может предложить 50-60 млн евро за Осимхена, «Аль-Ахли» дает 70 млн. «Челси» хочет сделать предложение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)
«ПСЖ» и «Челси» поборются за Виктора Осимхена перед закрытием трансферного окна.
В последние дни лета парижский клуб может предложить «Наполи» 50-60 миллионов евро за 25-летнего нападающего, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. «ПСЖ» заинтересован в подписании нового нападающего, так как Гонсалу Рамуш получил травму.
На трансфер Осимхена также претендует «Челси». Лондонцы хотят сделать официальное предложение в ближайшие часы.
Отмечается, что «Аль-Ахли» уже предложил за нигерийца 70 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 Осимхен отметился 15 голами и 3 ассистами в 18 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
Если Челси всё же планирует, то я искренне надеюсь, что они не пойдут на поводу у Наполи и Осимхена, закинув им всё, что можно, а будут до конца гнуть линию - не больше 70 в евро клубу и снижение зарплаты, с повышением при выходе в ЛЧ (как и у всех остальных).
Если же Витя не согласится на это - бегать за ним глупо, у Челси более чем укомплектованная атака.
Игрок он, безусловно, сильный и вполне продаваемый, если что-то пойдёт не так.
Но на своих условиях он вообще не впёрся.