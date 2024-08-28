«Матч со «Спартаком» – особенный для любого футболиста в России. Большой клуб всегда приятно обыгрывать. В детстве болел против них, потому что я из Петербурга». Глушков об 1:0 в Кубке
Хавбек «Динамо» Махачкала Никита Глушков высказался после победы над «Спартаком».
В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы одержали выездную победу со счетом 1:0.
«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать.
Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга», – сказал Глушков.
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