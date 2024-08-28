«Матч со «Спартаком» – особенный для любого футболиста в России. Большой клуб всегда приятно обыгрывать. В детстве болел против них, потому что я из Петербурга». Глушков об 1:0 в Кубке

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Никита Глушков Динамо Махачкала Футбол

Хавбек «Динамо» Махачкала Никита Глушков высказался после победы над «Спартаком».

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России махачкалинцы одержали выездную победу со счетом 1:0.

«Игра со «Спартаком» особенная для любого футболиста в России. Это большой клуб, с ним всегда приятно играть, а тем более обыгрывать.

Я, конечно, уважаю их игроков, но в детстве всегда болел против «Спартака», потому что из Санкт-Петербурга», – сказал Глушков.

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20 комментариев
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Для всех футболистов игра со Спартаком номер 1 в чемпионате, оно и понятно )
Народный клуб и лучший раздражитель в РФ
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Ответ Nikitk@Torres
Ну я тоже, как спартач, в детстве всегда болел против Зенита. Но в 2008 в кубке УЕФА после вылета Спартака от Марселя искренне топил за Зенит. И с тех пор Зенит мне не то, чтобы нравится, но он мне не противен точно.
Марсель времен Тапи была очень серьезной командой и ничего зазорного проиграть им не было . Больше всего мне была обидна ничья в Москве с Нантом , где Юра Никифоров забил фантастический гол . Эта ничья обломала проход в следующий раунд . А , вообще , я топлю за Спартак с конца 60-х и тоже никакой ненависти тогда не было ни к кому . Так же радовался за Киев в 75-м , за Тбилиси , тот же Киев , вроде , в 86-м когда они второй взяли Кубок УЕФА . Не был я отбитым фанатом и болел за ЦСКА в финале со Спортингом , да и к Зениту никакого равнодушия не было , когда они взяли 2 еврокубка . Не знаю , откуда появилась эта ненависть между Питером и Москвой . А сейчас , наверно , для всех Зенит ассоциируется с властью , поэтому такие и разборки . К самим игрокам какого-то неуважения нет . Народ просто раскалывают . Так легче управлять - фанайди , думаешь , из-за каких-то фанатов ввели ? 😅Самое главное , чтобы народ сидел дома и не тявкал , чтобы никто "им" не мешал обделывать свои делишки . Басмачей туда же - это тоже из той же оперы .
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Ну я тоже, как спартач, в детстве всегда болел против Зенита. Но в 2008 в кубке УЕФА после вылета Спартака от Марселя искренне топил за Зенит. И с тех пор Зенит мне не то, чтобы нравится, но он мне не противен точно.
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Жизнь меняет многое с годами. когда то в юности я болел за Реал, последние лет 20 за Барселону, когда то в юности болел за Зенит, последние лет 15 стабильно за Спартак. и здесь нет ничего такого. Зла главное не желать соперникам других команд.
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Ответ Ne Vavan
Жизнь меняет многое с годами. когда то в юности я болел за Реал, последние лет 20 за Барселону, когда то в юности болел за Зенит, последние лет 15 стабильно за Спартак. и здесь нет ничего такого. Зла главное не желать соперникам других команд.
это как жизнь может так изменить, что ты начал болеть за чужие команды?:o
Одна жизнь - одна команда.
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Ответ Алексей Ненахов
Сейчас Спартак деньги предложит и на задних лапках прибежит, с детства за Спартак будет и фотки детские в форме Спартака найдет) проходили и не раз
Если уж легенда Зенита, Аршавин болел за Спартак)
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Сейчас Спартак деньги предложит и на задних лапках прибежит, с детства за Спартак будет и фотки детские в форме Спартака найдет) проходили и не раз
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Болеть против… Обычно болеют за.
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У Спартака выиграли. Задача на сезон решена. Весной вылетят из вышки в пердив, 100%. А сейчас танцуйте лезгинку.
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Ответ Uriah Heep
Болеть против… Обычно болеют за.
Он же из особенного городка, там все по другому.
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Динамо Махачкалы проявило уважение и поздравило Никиту Глушкова с рождение двойни и посвятило ему победу над Спартаком.
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Ответ Ne Vavan
Жизнь меняет многое с годами. когда то в юности я болел за Реал, последние лет 20 за Барселону, когда то в юности болел за Зенит, последние лет 15 стабильно за Спартак. и здесь нет ничего такого. Зла главное не желать соперникам других команд.
Солидарен с тобой
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Молодому отцу о новорожденных детях надо думать, а не о Спартаке
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Глушков —> Глушаков —> Глушенков 🤔
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Ответ Duncan MacLeod
У Спартака выиграли. Задача на сезон решена. Весной вылетят из вышки в пердив, 100%. А сейчас танцуйте лезгинку.
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШЬ ДРУЖИЩЕ.
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Ответ Хохломон
это как жизнь может так изменить, что ты начал болеть за чужие команды?:o Одна жизнь - одна команда.
ваши проблемы
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Ответ Алексей Ненахов
Если уж легенда Зенита, Аршавин болел за Спартак)
Жжошь
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Ответ Спартак сила
Жжошь
Жжжу
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