Жирков о поражении «Спартака»: «Их опустили на землю. Проведут хорошую игру, появляются какие-то надежды, ими живут до следующего матча. Так и случилось с Махачкалой»

Юрий Жирков высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Встреча 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Москве завершилась победой команды из Дагестана со счетом 1:0.

«Всегда так бывает, что « » проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю.

Но « » надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», – сказал бывший защитник «Зенита».