Жирков о поражении «Спартака»: «Их опустили на землю. Проведут хорошую игру, появляются какие-то надежды, ими живут до следующего матча. Так и случилось с Махачкалой»
Юрий Жирков высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».
Встреча 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Москве завершилась победой команды из Дагестана со счетом 1:0.
«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю.
Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», – сказал бывший защитник «Зенита».
А с Зенитом Акрон что тогда сделал?
Чудом в конце матча вчера с середины поля не залетело в пустые ворота.
Сами сколько вопили про то, что времена Спартака остались в 90, но с ваших по-настоящему успешных 00ых уже тоже минуло достаточно)
Что Зениту, что Спартаку по большому счёту плевать на вчерашние матчи было. У обоих клубов стоит приоритет на чемпионат. Там и будут выкладываться на все 100
это кубок, группа из которой всё равно выйдут.
по игре вопросов нет, результат значения не имеет.
Спартак вчера пропустил, не забил и проиграл в основное время.
Махачкала вчера с середины поля могла забить на последних секундах. Так вот "огрызаться перестала".