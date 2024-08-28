Жирков о поражении «Спартака»: «Их опустили на землю. Проведут хорошую игру, появляются какие-то надежды, ими живут до следующего матча. Так и случилось с Махачкалой»

Теги Спартак Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Юрий Жирков высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Встреча 3-го тура группового турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России в Москве завершилась победой команды из Дагестана со счетом 1:0.

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю.

Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», – сказал бывший защитник «Зенита».

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64 комментария
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Юрий Валентинович, не будь голословным, приведи пример, кто, где и на что надеялся после ничьей с Зенитом? Имею ввиду официальных лиц. Речь же о них? Ну не болельщиков в сети же всерьез воспринимать
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-10
+32
Ты 2 тайм смотрел?

А с Зенитом Акрон что тогда сделал?
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-5
+27
Вот это да! Этот чудик матч смотрел? Спартак возил их всю игру, ну не повезло немного! Сколько моментов, сколько ударов! Вся команда махачей не то что на своей половине, в своей штрафной стеной стояла! И костоломы они конечно знатные, все в кость!
+40
-16
+24
Ответ denzal
Вот это да! Этот чудик матч смотрел? Спартак возил их всю игру, ну не повезло немного! Сколько моментов, сколько ударов! Вся команда махачей не то что на своей половине, в своей штрафной стеной стояла! И костоломы они конечно знатные, все в кость!
Нууууу... Откровенно говоря, таких прям "моментов" за игру было не особо много. Удары были, но назвать их прям гиперопасными... Себя то зачем обманывать? Спартак снова уткнулся в автобус и, видимо, Станкович не очень понимает как в таких ситуациях выскрывать соперника.
+18
-3
+15
Не вижу ничего плохого в поражении. Ок, результат отрицательный, но игра говорит об обратном. Именно поэтому поражение поражению рознь! А самое главное-никогда не пойму зачем выходить на поле, когда ты не собираешься играть вовсе. Автобус-это не футбол, антифутбол! Вообще не пойму чем гордятся махачкалинцы! И вообще кто ими гордится? Болельщики, которые хотят видеть такой футбол своей команды или сами игроки, которые хотят ставить такой автобус? Ответьте, пожалуйста?!
+11
-4
+7
Ответ denzal
Вот это да! Этот чудик матч смотрел? Спартак возил их всю игру, ну не повезло немного! Сколько моментов, сколько ударов! Вся команда махачей не то что на своей половине, в своей штрафной стеной стояла! И костоломы они конечно знатные, все в кость!
я за Спартак, но матч не смотрел. Это в пользу бедных все - с такой разницей в бюджете и классе им надо было забивать как угодно, хоть 3ей ногой мартинса)
+12
-6
+6
Ответ Bartez1986
Юрий Валентинович, не будь голословным, приведи пример, кто, где и на что надеялся после ничьей с Зенитом? Имею ввиду официальных лиц. Речь же о них? Ну не болельщиков в сети же всерьез воспринимать
Он имел ввиду как раз таки болельщиков
+8
-3
+5
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Не для вас одних)))
+3
0
+3
Ответ denzal
Вот это да! Этот чудик матч смотрел? Спартак возил их всю игру, ну не повезло немного! Сколько моментов, сколько ударов! Вся команда махачей не то что на своей половине, в своей штрафной стеной стояла! И костоломы они конечно знатные, все в кость!
Так он об этом и говорит. Спартак Зенит якобы возил, Махачкалу возил, а по факту второй матч забить не может. Трезво смотреть надо.
Чудом в конце матча вчера с середины поля не залетело в пустые ворота.
+4
-2
+2
Ответ Дмитрий Вячеславович
Не вижу ничего плохого в поражении. Ок, результат отрицательный, но игра говорит об обратном. Именно поэтому поражение поражению рознь! А самое главное-никогда не пойму зачем выходить на поле, когда ты не собираешься играть вовсе. Автобус-это не футбол, антифутбол! Вообще не пойму чем гордятся махачкалинцы! И вообще кто ими гордится? Болельщики, которые хотят видеть такой футбол своей команды или сами игроки, которые хотят ставить такой автобус? Ответьте, пожалуйста?!
В прошлом году болельщиков Спартака череда автобусов против Зенита приводила просто-таки в восторг.
+8
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+2
Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Почаще в зеркало смотритесь, когда называете кого-то сектой) а то только попробуй недостаточно, на ваш взгляд, хвалебно скажи о том же Глушенкове, так сразу обижаетесь )
Сами сколько вопили про то, что времена Спартака остались в 90, но с ваших по-настоящему успешных 00ых уже тоже минуло достаточно)
+3
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+2
Как всегда первый отметился главный болельщик Спартака Owen the Simpsons
+2
0
+2
Сейчас бы какие-то серьезные выводы делать по осенним матчам кубка, где все сильные команды вторые составы проверяют, играя, по сути, полутоварняки.
Что Зениту, что Спартаку по большому счёту плевать на вчерашние матчи было. У обоих клубов стоит приоритет на чемпионат. Там и будут выкладываться на все 100
+2
0
+2
Жирков умом никогда не отличался, особенно когда с бразильцами на бразильском разговаривал.
+7
-5
+2
Интервью на бразильском давал?
+1
0
+1
Ответ Owen_the_Simple
В прошлом году болельщиков Спартака череда автобусов против Зенита приводила просто-таки в восторг.
Лично меня нет! Я против такого в принципе! Не обобщайте мнения комментаторов-лучших в этом деле
+1
0
+1
Хотя Спартак по ударам превзошёл Динамо Мхч.
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Ответ Zenith forever
Комментарий удален модератором
Не люблю когда всех под одну гребёнку. Есть у Спартачей адекватные и не очень. Есть у Зенита адекватные и не очень. Ты из тех, кто не очень.
+1
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Короче, Махачкала подрезала Спартаку крылья :)
+1
0
+1
Ответ denzal
Вот это да! Этот чудик матч смотрел? Спартак возил их всю игру, ну не повезло немного! Сколько моментов, сколько ударов! Вся команда махачей не то что на своей половине, в своей штрафной стеной стояла! И костоломы они конечно знатные, все в кость!
тем более в первом тайме второq состав вышел практически, странное заявление, популизм.
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Спартак играл вторым составом первый тайм ( исключение Маркиньос), Зенит полуторным оба тайма. Второй состав Спартака никакой, сейчас в этом легко признаться, во втором тайме вышел полуторный, лишь к концовке стал приближенный к основному. Моменты создавались, не стопроцентные, но 80- процентные точно, Махачкала выставила 10 игроков в своей штрафной и вратарской, низом мяч, на мой взгляд, залететь не мог, дальним ударом обладает только Барко, но его возможные удары Махачкала перекрывала, а пас на убойную позицию отдать было невозможно, таковые были перекрыты. Могли бы спасти ситуацию защитники, но левым был Денисов во втором тайме, а правым Зобнин, те ещё креативщики. Ну и что, очень полезный матч, вскрывать автобусы не умеем ( пока), надо хорошего центрального нападающего ( можно состряпать с Ростовым взаимную аренду без права выкупа, т.е. поменять до конца сезона Соболева на Голенкова или Комличенко). Нужен для острой комбинационной игры фланговый защитник класса Дугласа Сантоса.
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эммм. нет.
это кубок, группа из которой всё равно выйдут.
по игре вопросов нет, результат значения не имеет.
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Скажите Юре, что это разные турниры, в этом Кубке можно все слить и выйти в финал
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Ответ Вадим Григорьев
Как всегда первый отметился главный болельщик Спартака Owen the Simpsons
Что то Вилли Фокс пропал со своими шишканскими
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Ответ Zenith forever
И что Жирков сказал неправильно?
То что забыл добавить, что зенит поз.Российского футбола
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Ответ seMen_SM
Про Зенит так можно сказать, что он вчера был "опущен на землю" Акроном? Мне кажется, это чушь. И вы и мы вчера провели нормальные игры, но в обоих случаях реализация была не на высоте. Тем более, у нас выходил в старте очевидно второй состав на сегодня. А уж когда появились Барко со-товарищи - Махачкала вообще огрызаться перестала.
Зенит забил, пропустил с глупого, но заслуженного пенальти и проиграл по итогам пенальти-лотереи.
Спартак вчера пропустил, не забил и проиграл в основное время.
Махачкала вчера с середины поля могла забить на последних секундах. Так вот "огрызаться перестала".
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Ответ Zenith forever
И что Жирков сказал неправильно?
Про Зенит так можно сказать, что он вчера был "опущен на землю" Акроном? Мне кажется, это чушь. И вы и мы вчера провели нормальные игры, но в обоих случаях реализация была не на высоте. Тем более, у нас выходил в старте очевидно второй состав на сегодня. А уж когда появились Барко со-товарищи - Махачкала вообще огрызаться перестала.
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Ответ korysh
Жирков был хорошим футболистом, но интеллект это явно не его сильная сторона, как и его жены, так что делать из него эксперта не лучшая идея
😂
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Ответ korysh
Жирков был хорошим футболистом, но интеллект это явно не его сильная сторона, как и его жены, так что делать из него эксперта не лучшая идея
И что Жирков сказал неправильно?
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Ответ Дмитрий Вячеславович
Не вижу ничего плохого в поражении. Ок, результат отрицательный, но игра говорит об обратном. Именно поэтому поражение поражению рознь! А самое главное-никогда не пойму зачем выходить на поле, когда ты не собираешься играть вовсе. Автобус-это не футбол, антифутбол! Вообще не пойму чем гордятся махачкалинцы! И вообще кто ими гордится? Болельщики, которые хотят видеть такой футбол своей команды или сами игроки, которые хотят ставить такой автобус? Ответьте, пожалуйста?!
А во что они должны играть с таким уровнем атакующих игроков? Поменяй местами атаку Спартака и Динамо Мх и увидишь, кто там автобус. Легко умничать, когда у тебя один Угалдье стоит дороже, чем весь состав Динамо.
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