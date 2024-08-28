Мостовой о лидерстве «Локо»: «Я удивлен, не ожидал такого. Но все заслуженно – у них есть игра. В РПЛ появилась настоящая интрига»

Александр Мостовой назвал заслуженным лидерство «Локомотива» в Мир РПЛ.

Команда под руководством Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 матчах и опережает « » на 1 балл.

«Конечно, я удивлен лидерством « », не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно – у них есть игра.

Посмотрим, что будет дальше, но пока они радуют. Это все говорит о том, что в появилась настоящая интрига.

Все еще 100 раз поменяется, но в этом и есть прелесть футбола», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.