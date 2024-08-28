Мостовой о лидерстве «Локо»: «Я удивлен, не ожидал такого. Но все заслуженно – у них есть игра. В РПЛ появилась настоящая интрига»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой назвал заслуженным лидерство «Локомотива» в Мир РПЛ.

Команда под руководством Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 матчах и опережает «Зенит» на 1 балл. 

«Конечно, я удивлен лидерством «Локомотива», не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно – у них есть игра.

Посмотрим, что будет дальше, но пока они радуют. Это все говорит о том, что в РПЛ появилась настоящая интрига.

Все еще 100 раз поменяется, но в этом и есть прелесть футбола», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

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29 комментариев
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Он же в курсе, что Галактионов не играл в футбол?
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У Галактионова нефутбольная походка.
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Ответ Аль Шинник
Он же в курсе, что Галактионов не играл в футбол?
Мостовому про это еще не говорили.
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А где последовательность? Галактионов не играл в проф футбол, какой же он тренер!?
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
"где Пиняев забивает после игры рукой" дальше можно было не читать. И по чистой случайности человек болеет за Зенит ))) Тебе вообще не стыдно такую чушь нести?? Мы только ЗА то, чтобы и в матче с Махачкалой и в матче с Ростовом в наши ворота поставили пенальти. Потому, что в прошлом сезоне как рази таки в нашу пользу много таких же пенальти не поставили, а в наши ставили любое падение соперника. Откройте статистику прошлого сезоне. В ворота соперников Локо было поставлено то ли одно то ли 2 пенальти, хотя должно было быть намного больше. Все это говорит лишь о хреновом судействе в лиге вообще. Какой мы имеем админресурс, чтобы судьи нам благоволили?? Запретим судьям ездить на поездах?
🤣🤣🤣🤣 Вот бомбит то у вас. Вс. Копакабану выкупили, переманиваете игроков непосильной для других клубов зарплатой, покупаете ненужных вам футболистов, лишь бы сопернику не достался и еще ноете. ПОЗОРИНИКИ!!
+14
-2
+12
Ответ freeman123
Комментарий скрыт
Стоп! А, что я пропустил? Гол Пиняева забитый рукой засчитан не был, пенальти был чистый. Вопрос по Ньямси, да там пенальти. Или вы хотите оспорить, что у Локо есть игра?
+13
-2
+11
Похвала Мостового дорогого стоит.
+10
-1
+9
Ответ Аль Шинник
Он же в курсе, что Галактионов не играл в футбол?
Зато русский это очень важно для Мостового. Он не любит иностранцев не игравших футбол
+9
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+8
Да ладно Мостовой. Большинство из нас,болельщиков Локо,не ожидало) Хоть немного порадуемся. 6 лет не были даже в промежуточном итоге на 1 месте.
+6
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Ответ Андер Эррера
Зато русский это очень важно для Мостового. Он не любит иностранцев не игравших футбол
А Слуцкий? ))
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"Интрига шестого тура" надо отливать в бронзе мысли Мостового.
+3
0
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Мостовой настолько упал, что. когда он и говорит что-то по делу - его хочется послать на автомате....
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+3
Ответ Chernoy
А где последовательность? Галактионов не играл в проф футбол, какой же он тренер!?
Так это игроки сами. Тренер здесь ни причём.
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Ответ тот самый Кадрус
"где Пиняев забивает после игры рукой" дальше можно было не читать. И по чистой случайности человек болеет за Зенит ))) Тебе вообще не стыдно такую чушь нести?? Мы только ЗА то, чтобы и в матче с Махачкалой и в матче с Ростовом в наши ворота поставили пенальти. Потому, что в прошлом сезоне как рази таки в нашу пользу много таких же пенальти не поставили, а в наши ставили любое падение соперника. Откройте статистику прошлого сезоне. В ворота соперников Локо было поставлено то ли одно то ли 2 пенальти, хотя должно было быть намного больше. Все это говорит лишь о хреновом судействе в лиге вообще. Какой мы имеем админресурс, чтобы судьи нам благоволили?? Запретим судьям ездить на поездах? 🤣🤣🤣🤣 Вот бомбит то у вас. Вс. Копакабану выкупили, переманиваете игроков непосильной для других клубов зарплатой, покупаете ненужных вам футболистов, лишь бы сопернику не достался и еще ноете. ПОЗОРИНИКИ!!
В игре с Махачкалой, а в отличии от последнего матча согласно последним трактовкам пенки не было. Сначала игра в мяч, затем наступ это не пенальти.
+3
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Ответ freeman123
Интересно как он не был засчитан, если в статистике пропущенных Акроном он числится)
Всё понятно. Футбол смотришь только по отчётам в интернете и сразу бежишь набрасывать на вентилятор. Пиняев там забил два мяча. Один чистый, другой отменённый из-за попадания мяча в руку.
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Ответ Кино Музыка
Похвала Мостового дорогого стоит.
Александр - царь пушка
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Ответ Андер Эррера
Зато русский это очень важно для Мостового. Он не любит иностранцев не игравших футбол
Настоящий патриот 🇷🇺
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Ответ Аль Шинник
Он же в курсе, что Галактионов не играл в футбол?
Он русский, этого достаточно.
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Ответ urloff
Он русский, этого достаточно.
Слуцкий передаёт привет
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Ответ Аль Шинник
Слуцкий передаёт привет
И Мусаев)
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Только не говорите царю, что Галактионов не может начеканить мячом 1000 раз.
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Ответ freeman123
Интересно как он не был засчитан, если в статистике пропущенных Акроном он числится)
Год, который Пиняев забил Акрону был чистым, а вот второй забитый Пиняевым как раз-таки был отменён. Не благодари!
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Ответ freeman123
Комментарий скрыт
И что, гол Пиняева после игры рукой прямо засчитали? Чувак, похоже ты бредишь. Лечись, а то так можешь не дотянуть до серии игр с Краснодаром, Спартаком и Зенитом)))
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Все таки вдолгую Локо так не сможет,да и сезон еще только начался.
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Ответ Андер Эррера
Зато русский это очень важно для Мостового. Он не любит иностранцев не игравших футбол
Он и слуцкого не любит
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