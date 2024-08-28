Мостовой о лидерстве «Локо»: «Я удивлен, не ожидал такого. Но все заслуженно – у них есть игра. В РПЛ появилась настоящая интрига»
Александр Мостовой назвал заслуженным лидерство «Локомотива» в Мир РПЛ.
Команда под руководством Михаила Галактионова набрала 15 очков в 6 матчах и опережает «Зенит» на 1 балл.
«Конечно, я удивлен лидерством «Локомотива», не ожидал такого от них. Но нужно признать, что все заслуженно – у них есть игра.
Посмотрим, что будет дальше, но пока они радуют. Это все говорит о том, что в РПЛ появилась настоящая интрига.
Все еще 100 раз поменяется, но в этом и есть прелесть футбола», – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
🤣🤣🤣🤣 Вот бомбит то у вас. Вс. Копакабану выкупили, переманиваете игроков непосильной для других клубов зарплатой, покупаете ненужных вам футболистов, лишь бы сопернику не достался и еще ноете. ПОЗОРИНИКИ!!