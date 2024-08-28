Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Вчера красно-белые дома уступили в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

« » не надо придавать особого значения поражению от « » Махачкала. Я буду постоянно говорить о новом формате Кубка России. Никто из команд не играет основными составами.

Вчера был первый раз, когда после поражения «Спартака» мне никто не позвонил. Я сидел, смотрел на телефон и не понимал, почему никто не звонит. Деньги на телефоне есть, работает хорошо.

«Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то.

Это говорит о новом формате Кубка России. Проиграли и проиграли – какая разница? «Спартак» в любом случае выйдет в плей-офф Кубка России.

Хочу отметить всю команду «Динамо» Махачкала. Если «Махачкала» будет так сражаться, вгрызаться и бороться за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то… Понятно, что была доля везения, ведь махачкалинцы последние 20 минут встречи не выходили из своей штрафной.

Что касается игры вратаря , он часть команды. Где летел мяч – он отбивал», – сказал бывший игрок сборной России.