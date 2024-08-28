Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»
Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».
Вчера красно-белые дома уступили в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
«Спартаку» не надо придавать особого значения поражению от «Динамо» Махачкала. Я буду постоянно говорить о новом формате Кубка России. Никто из команд не играет основными составами.
Вчера был первый раз, когда после поражения «Спартака» мне никто не позвонил. Я сидел, смотрел на телефон и не понимал, почему никто не звонит. Деньги на телефоне есть, работает хорошо.
«Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то.
Это говорит о новом формате Кубка России. Проиграли и проиграли – какая разница? «Спартак» в любом случае выйдет в плей-офф Кубка России.
Хочу отметить всю команду «Динамо» Махачкала. Если «Махачкала» будет так сражаться, вгрызаться и бороться за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то… Понятно, что была доля везения, ведь махачкалинцы последние 20 минут встречи не выходили из своей штрафной.
Что касается игры вратаря Волка, он часть команды. Где летел мяч – он отбивал», – сказал бывший игрок сборной России.
Кто-то в Чемпионате дал слабину, взял трубку...
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А ведь приходят иногда умные мысли в царскую голову)
Это забвение, Царь!
Просто твои одинаковые комментарии уже даже журналистам надоели, никто не хочет читать одно и тоже по сто раз.
- Но вы сами позвонили.
- Всё, пока!
Даже пробовал через техподдержку, но там какие-то дураки сидят, не знают кто такой Мостовой.
- Какими комментариями?
- Которые я дал по матчу Спартака
- Ты куда звонишь, царёк ######
кто вообще его когда смотрел?
следишь за своей командой, вылетели - пофиг, выиграли - молодцы
Был монолог такой в « О чем говорят мужчины «