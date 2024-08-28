Александр Мостовой: «Впервые после поражения «Спартака» мне никто не позвонил – я был в шоке! Это говорит о формате Кубка – проиграли «Махачкале», но в плей-офф выйдут в любом случае»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Чемпионат.com Давид Волк Динамо Махачкала Футбол

Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо».

Вчера красно-белые дома уступили в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

«Спартаку» не надо придавать особого значения поражению от «Динамо» Махачкала. Я буду постоянно говорить о новом формате Кубка России. Никто из команд не играет основными составами.

Вчера был первый раз, когда после поражения «Спартака» мне никто не позвонил. Я сидел, смотрел на телефон и не понимал, почему никто не звонит. Деньги на телефоне есть, работает хорошо.

«Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то.

Это говорит о новом формате Кубка России. Проиграли и проиграли – какая разница? «Спартак» в любом случае выйдет в плей-офф Кубка России.

Хочу отметить всю команду «Динамо» Махачкала. Если «Махачкала» будет так сражаться, вгрызаться и бороться за каждый мяч, как в матче со «Спартаком», то… Понятно, что была доля везения, ведь махачкалинцы последние 20 минут встречи не выходили из своей штрафной.

Что касается игры вратаря Волка, он часть команды. Где летел мяч – он отбивал», – сказал бывший игрок сборной России.

43 комментария
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Пришлось самому всем подряд звонить
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Ответ Log in
Пришлось самому всем подряд звонить
Источник — «Чемпионат»

Кто-то в Чемпионате дал слабину, взял трубку...
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Мне никто не позвонил но я все равно влез на главную)
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+53
«Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то.
____
А ведь приходят иногда умные мысли в царскую голову)
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Ответ Aleksey Yashin
Источник — «Чемпионат» Кто-то в Чемпионате дал слабину, взял трубку...
Он с незнакомого номера заонил
+40
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+40
Представляю эту картину, Царь сидит и ждет звонка... нервничает, проверяет телефон, перегружает телефон... но звонков нет, что такое? в чем дело?
Это забвение, Царь!
Просто твои одинаковые комментарии уже даже журналистам надоели, никто не хочет читать одно и тоже по сто раз.
+22
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+22
- Алло! Поражение от Махачкалы это отголоски Абаскаля. Как такую бездарность могли взять тренером? Извините, больше нечего добавить. Мне некогда.
- Но вы сами позвонили.
- Всё, пока!
+18
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+18
Я до сих пор в шоке, телефон 5 раз перезагружал, симку обеими сторонами вставлял!
Даже пробовал через техподдержку, но там какие-то дураки сидят, не знают кто такой Мостовой.
+9
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+9
- Але, ну как там с комментариями?
- Какими комментариями?
- Которые я дал по матчу Спартака
- Ты куда звонишь, царёк ######
+8
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Да, регламент кубка полное г.
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Сашок, выложи на сайт свой телефон, от желающих пообщаться со светилом отбоя не будет.
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в итоге позвонил сам, чтоб рассказать об этом
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Ответ Олег_Пенза
«Спартак» проиграл после победной серии, а мне никто из журналистов не позвонил! Я был в шоке. Думал, со мной что-то не то. ____ А ведь приходят иногда умные мысли в царскую голову)
Умные мысли преследовали его, но он был быстрее)
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Даже телефон Мостового работает.
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Ответ Po onhyck Regards
Мне никто не позвонил но я все равно влез на главную)
Страна нуждается в экспертном мнении, я должен нести народу футбольную правду!
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Никто не позвонил, поэтому я сам пришел в редакцию
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И Абаскаль кстати в футбол не играл!
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Ответ Log in
Пришлось самому всем подряд звонить
Ну а что еще делать, если такой форс-мажор!
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Ответ S<>M
Никто не позвонил, поэтому я сам пришел в редакцию
Они убегали. Я догнал.
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Вечер. Кухня. За столом, рядом с банкой открытых сардин сидит Александр Мостовой. Его властный взгляд устремлен на мобильный телефон. Вдруг! Экран засветился - «эх всего лишь уведомление об оплате ЖКХ» подумал Царь. Проверив баланс и поняв что на нем 100 рублей докинул еще 50 «Вдруг с междугороднего позвонят» - тактически размышляя подумал Мостовой. Смеркалось.
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Спартак специально наверное слил матч , чтобы только Александру царю сделать плохо
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"А ведь я уже заготовил речь с упоминанием Абаскаля и чеканки!", - негодуя добавил Мостовой.
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Формат кубка лишил Мостового заработка !
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Ответ unreality
Тут кстати он прав. В принципе, я до 1/2 в прошлом году вообще кубок не смотрел. Групповой этап в этом году тоже не смотрю, а поражения/победы воспринимаю как поражения/победы в товарняках. Их желание сделать побольше матчей вполне понятно и объяснимо, но, извините, этот формат до самой финальной стадии лично у меня вообще никакого интереса не вызывает. Поэтому что там Зенит, Спартак проиграли (и ещё кто-то проиграет), это вообще никакого значения не имеет. И никаких эмоций не вызывает.
это кубок России.
кто вообще его когда смотрел?
следишь за своей командой, вылетели - пофиг, выиграли - молодцы
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Дай мне телефон , я тебе позвоню
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позвонили Абаскалю
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Дай мне телефон , я тебе позвоню
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Ответ unreality
Тут кстати он прав. В принципе, я до 1/2 в прошлом году вообще кубок не смотрел. Групповой этап в этом году тоже не смотрю, а поражения/победы воспринимаю как поражения/победы в товарняках. Их желание сделать побольше матчей вполне понятно и объяснимо, но, извините, этот формат до самой финальной стадии лично у меня вообще никакого интереса не вызывает. Поэтому что там Зенит, Спартак проиграли (и ещё кто-то проиграет), это вообще никакого значения не имеет. И никаких эмоций не вызывает.
+ клубы РПЛ имеют шанс в пути регионов. В общем, кубок РПЛ был бы интереснее
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Ответ MagicWithoutBorders
Представляю эту картину, Царь сидит и ждет звонка... нервничает, проверяет телефон, перегружает телефон... но звонков нет, что такое? в чем дело? Это забвение, Царь! Просто твои одинаковые комментарии уже даже журналистам надоели, никто не хочет читать одно и тоже по сто раз.
И кладёт он его обязательно трубкой вниз

Был монолог такой в « О чем говорят мужчины «
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Ответ Barsenoga
Ну и патлы у него сальные на фото хорошо что мой месси всегда носил короткие волосы и являлся писком моды.
Мягкий знак забыл поставить
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