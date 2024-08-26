Кафанов о вратарях сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «В итоговом списке их будет 4. По поводу вызова Сафонова не скажу»

Виталий Кафанов сказал, что в сборную России будут вызваны 4 вратаря.

сыграет с командами Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.

Ранее был опубликован расширенный состав из 38 игроков, в который вошли пять вратарей – (« »), Илья Лантратов (« »), («Спартак»), Андрей Лунев («Динамо») и Евгений Латышонок («Зенит»).

«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке.

По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро все узнаете», – сказал тренер вратарей национальной команды.