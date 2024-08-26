Кафанов о вратарях сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «В итоговом списке их будет 4. По поводу вызова Сафонова не скажу»

Теги Спартак Локомотив Зенит ПСЖ Сборная России по футболу Динамо Москва Виталий Кафанов Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные) Илья Лантратов Евгений Латышонок Александр Максименко Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов сказал, что в сборную России будут вызваны 4 вратаря.

Сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.

Ранее был опубликован расширенный состав из 38 игроков, в который вошли пять вратарей – Матвей СафоновПСЖ»), Илья Лантратов («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Динамо») и Евгений Латышонок («Зенит»).

«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке.

По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро все узнаете», – сказал тренер вратарей национальной команды. 

18 комментариев
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На ЧЕ наверно бы десяток вратарей брал в заявку этот гуру вратарского цеха, раз тут на грозные Тайланд и Вьетнам целые 4 штуки понадобились. Кстати рекомендую посмотреть, как при нём играет трио вратарей Ростова, каждый матч неуверенная игра минимум или привозы.
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Да, Сафонова обязательно надо вызвать на край света)))
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Ответ Милдронат Бромантанов
На ЧЕ наверно бы десяток вратарей брал в заявку этот гуру вратарского цеха, раз тут на грозные Тайланд и Вьетнам целые 4 штуки понадобились. Кстати рекомендую посмотреть, как при нём играет трио вратарей Ростова, каждый матч неуверенная игра минимум или привозы.
Я тоже обратил внимание, что Кафанова преподносят, как великого тренера вратарей, а если посмотреть на вратарей Ростова, не только в этом сезоне, то становится непонятно, а где прогресс, их рост? Может не такой и классный тренер Кафанов, как о нем говорят.
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Тайны мадридского двора... только за пять минут до начала поставят.чтобы соперник запутался
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Судя по оценке Карпина с Вьетнамом и Таиландом можно вообще без вратарей, игра должна идти только на половине поля соперников чего уж там)))
Свою половину поля можно сдать вип туристам из России со столиками и выпивкой =))
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С такими серьезными соперниками необходимо подстраховаться и взять пять вратарей !😂😂😂
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Зачем столько народу вызывать? Лунёва вычёркиваем. Вызовите Латышенка, Максименко и Агкацева/Лантратова. Вот и всё.
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Ответ Милдронат Бромантанов
На ЧЕ наверно бы десяток вратарей брал в заявку этот гуру вратарского цеха, раз тут на грозные Тайланд и Вьетнам целые 4 штуки понадобились. Кстати рекомендую посмотреть, как при нём играет трио вратарей Ростова, каждый матч неуверенная игра минимум или привозы.
Ну интервью же несколько лет назад классное дал.
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Ответ gustavo1097
Латышонок сейчас объективно сильнейший вратарь в стране, но ставить будут все равно Сафонова. Ну и ладно, пусть Женя отдыхает в невероятно важных матчах с тайландами и вьетнамами. Ему еще Зенит тащить в чемпионате
Лантратов по игре давно должен быть первым номером в сборной. Уже который сезон по вратарским показателям на первых местах. Латышонок хорош, но пока не лучше Лантратова.
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Ответ Amalfitano
Зачем столько народу вызывать? Лунёва вычёркиваем. Вызовите Латышенка, Максименко и Агкацева/Лантратова. Вот и всё.
В Махачкале хороший вратарь, его третьим можно на перспективу
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