Кафанов о вратарях сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом: «В итоговом списке их будет 4. По поводу вызова Сафонова не скажу»
Виталий Кафанов сказал, что в сборную России будут вызваны 4 вратаря.
Сборная России сыграет с командами Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября в Ханое.
Ранее был опубликован расширенный состав из 38 игроков, в который вошли пять вратарей – Матвей Сафонов («ПСЖ»), Илья Лантратов («Локомотив»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Динамо») и Евгений Латышонок («Зенит»).
«В итоговом списке будет четыре вратаря. Будем выбирать из тех, кто был в расширенном списке.
По поводу вызова Матвея Сафонова не скажу, скоро все узнаете», – сказал тренер вратарей национальной команды.
Свою половину поля можно сдать вип туристам из России со столиками и выпивкой =))