«Спартак» – команда, сильная духом. Очень грустно, что проиграли, но будем прибавлять». Маркиньос о красно-белых после 0:1 с «Динамо» Махачкала
Хавбек «Спартака» Маркиньос Коста высказался о поражении от «Динамо» Махачкала.
Во вторник красно-белые проиграли клубу из Дагестана (0:1) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«К сожалению, в первом тайме не получалось создавать опасные моменты. Во втором тайме поднажали. Очень грустно, что проиграли, но мы будем прибавлять дальше. Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота.
Ничего страшного, «Спартак» – команда, сильная духом, будем зарабатывать очки в следующих матчах.
Было два или три момента, когда сопернику могли дать желтую или красную карточку. Если бы я не убрал ногу, мог получить серьезную травму», – сказал полузащитник московского клуба.
Накручивал защитников как надо!
Здоровья и успехов!!
— Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово — румын.
— Так он болгарин...
— Да?! А какая разница...
Кэнсин Уэсуги (1530-1578)