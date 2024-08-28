«Спартак» – команда, сильная духом. Очень грустно, что проиграли, но будем прибавлять». Маркиньос о красно-белых после 0:1 с «Динамо» Махачкала

Хавбек «Спартака» Маркиньос Коста высказался о поражении от «Динамо» Махачкала.

Во вторник красно-белые проиграли клубу из Дагестана (0:1) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«К сожалению, в первом тайме не получалось создавать опасные моменты. Во втором тайме поднажали. Очень грустно, что проиграли, но мы будем прибавлять дальше. Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота.

Ничего страшного, « » – команда, сильная духом, будем зарабатывать очки в следующих матчах.

Было два или три момента, когда сопернику могли дать желтую или красную карточку. Если бы я не убрал ногу, мог получить серьезную травму», – сказал полузащитник московского клуба.