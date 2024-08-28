«Спартак» – команда, сильная духом. Очень грустно, что проиграли, но будем прибавлять». Маркиньос о красно-белых после 0:1 с «Динамо» Махачкала

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Маркиньос Коста ТАСС Динамо Махачкала Футбол

Хавбек «Спартака» Маркиньос Коста высказался о поражении от «Динамо» Махачкала.

Во вторник красно-белые проиграли клубу из Дагестана (0:1) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«К сожалению, в первом тайме не получалось создавать опасные моменты. Во втором тайме поднажали. Очень грустно, что проиграли, но мы будем прибавлять дальше. Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота.

Ничего страшного, «Спартак» – команда, сильная духом, будем зарабатывать очки в следующих матчах.

Было два или три момента, когда сопернику могли дать желтую или красную карточку. Если бы я не убрал ногу, мог получить серьезную травму», – сказал полузащитник московского клуба. 

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47 комментариев
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Надеюсь, что ты тоже будешь прибавлять. По последним двум матчам оставил очень приятное впечатление. Вчера на фоне остальных пара Барко-Маркиньос вообще была лучшей. Ну и Абена смотрелся вполне к месту.
+24
-1
+23
Ответ Lampo
Маркиньос в порядке, старается, пытается проявить себя, он принесёт пользу несмотря на хейт некоторых по поводу его веса и формы
Это про Жозе говорят)
+21
-1
+20
Ответ Бонд0077
Комментарий скрыт
Удары 25-7, в створ 8-2, владение мячом 70% на 30%. Зато нарушения 11 -21. Ну да, махачкалинский автобус костоломов на голову был сильнее)
+20
-2
+18
Маркиньос молодец, но его нещадно лупили по ногам весь матч. Судья не реагировал.
+17
-2
+15
Ответ Филипп Юзбашев
Это про Жозе говорят)
"А какая разница?"
+13
-3
+10
Маркиньос в порядке, старается, пытается проявить себя, он принесёт пользу несмотря на хейт некоторых по поводу его веса и формы
+14
-5
+9
Ответ Владислав88
Надорвались на Зените просто. Заметил интеэоеснуб закономерность что любая кгипеда РПЛ, если жёстко упирается м Зенитом, то потом несколько игр подряд сливает. К вбопрос о якобы духом чемпиона 🤣
Зенит тоже после своего матча так устал, что решил слить?
+7
0
+7
Ответ Сергей Фетисов
Что и следовало ожидать...Спартак проиграл не забив.Не может спартак играть стабильно.Уж слишком много сначала чемпионата матчей без голов у Спартака.
На мой взгляд, не совсем верный вывод. По мне, ясно, что резерв, которым Спартак изначально вышел на игру не тянет пока от слова совсем. Жозе невнятный, Хлусевич в очередной раз показал почему его усадили на лавку, Игнатов превратился из умного технаря в жуткое полено. С выходом основных Угальде и Барко игра стала гораздо острее. Вкупе с набирающим ход Маркиньосом они создавали все моменты команды. В конце был просто навал, пару раз серьезно выручил вратарь. Где-то не повезло, где-то не додавили. Мыслю, что выйди они со старта, результат был бы иным.
+4
0
+4
Ответ Konstantin Zorin
Маркиньос молодец, но его нещадно лупили по ногам весь матч. Судья не реагировал.
Чисто по-человечески жалко парня. Лупили по нему слишком много!
+6
-2
+4
Хлусевич, Игнатов, Зобнин, Мелешин - в Химки пжл
+2
0
+2
Ни "Спартак", ни "Зенит" не восстановились после тяжелейшего матча в Питере. Как сегодня сыграют и "Динамо", и "Краснодар" ...
+2
0
+2
К Маркиньосу с Абеной вообще претензий нет, просто топ выглядели на поле, нужно их в основу выпускать
+2
0
+2
Старается, красавчик!
Накручивал защитников как надо!
Здоровья и успехов!!
+5
-3
+2
Ответ Владислав88
Надорвались на Зените просто. Заметил интеэоеснуб закономерность что любая кгипеда РПЛ, если жёстко упирается м Зенитом, то потом несколько игр подряд сливает. К вбопрос о якобы духом чемпиона 🤣
Так газом травятся, все просто
+1
0
+1
Ответ Филипп Юзбашев
Что ты спрашиваешь!)
Это цитата из Брата-2)
— Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба... Весь такой... Одно слово — румын.
— Так он болгарин...
— Да?! А какая разница...
+2
-1
+1
Ответ Nur
Нужен кто-то уровня турка, с которым не сложилось. Я так понял без сильных игроков на флангах сейчас в футболе успеха не добьешься. Сборная Испании это показала. Даже с налаженной командной игрой тяжело против эшелонированной обороны с грамотной подстраховкой. А так, обвел одного и уже преимущество на участке поля. Больше вариантов продолжения опасной атаки.
Моё субъективное мнение мяч двигают очень медленно и предсказуемо, нужен диспетчер который может и перевод на фланг сделать быстро и разрешающую на ход Угальде.
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Ответ Вячеслав Припузов
К Маркиньосу с Абеной вообще претензий нет, просто топ выглядели на поле, нужно их в основу выпускать
Абена порадовал, конечно. Уровень есть. Теперь головная боль у Станковича кого на позицию ЦЗ выпускать. Или Литвинова вместо Умярова?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Если честно, то прибавить можно за счёт желания, других скилов нет. Вчера наблюдал психоз Барко при попытках выхода в контратаку, да это красиво на дриблинге бежать, но это долго, мяч летит быстрее, остальные должны открываться, должно быть командное движение, пройдёт ещё немного времени и Барко поймет что партнёров у него нет. Угальде постоянно открывается за спину защитников, ждёт передачу её нет, нет исполнителя, а он видимо этого и ждёт, толстяк в шоке сказал что в Испании он получает передачи намного чаще. Вся игра сводится к медленному, подчёркиваю к медленному переводу мяча через центральных защитников на фланг. На фланге возня с попытками пройти в штрафную с использованием подключения защитника, полуфланги не работают вообще. Индивидуально Барко обыгрывает и бьёт, но это не часто, это капля в море. Игру против низкого блока надо пересматривать полностью. С тем что есть прибавить не получится, только за счёт борьбы и самоотдачи, а это то же не возможно постоянно демонстрировать на запредельном уровне. Пока что прогноз такой, 2-4 место судя по тому что демонстрируют другие команды.
Нужен кто-то уровня турка, с которым не сложилось. Я так понял без сильных игроков на флангах сейчас в футболе успеха не добьешься. Сборная Испании это показала. Даже с налаженной командной игрой тяжело против эшелонированной обороны с грамотной подстраховкой. А так, обвел одного и уже преимущество на участке поля. Больше вариантов продолжения опасной атаки.
0
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пусть лучше это поражение будет сейчас, в кубке. поправимо. вперёд Спартак! к чемпионству!
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Моё субъективное мнение мяч двигают очень медленно и предсказуемо, нужен диспетчер который может и перевод на фланг сделать быстро и разрешающую на ход Угальде.
Чтобы мяч двигать быстро нужен Бесков, который и деревях мог научить быстрой игре в касание.😄 А с нашими талантами...
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Моё субъективное мнение мяч двигают очень медленно и предсказуемо, нужен диспетчер который может и перевод на фланг сделать быстро и разрешающую на ход Угальде.
Диспетчер есть- это Барко, крайние нападающие Маркиньос и Зиньковский (Бонгонда) делают кросы неплохо и могут улучшить, проблема в отсутствии высокого нападающего, здорово и на постоянной основе играющего головой и замыкающего такие прострелы (Жозе был таковым в прошлой жизни, а в Спартак приехал получать ЗП ). Кроме того, нужна группа полузащитников и даже цз, прекрасно играющих головой ( в матче с Динамо мхч были Мартинс и Абена, но лупили головой бесхитростно, удобно для вратаря). Нужны фланговые защитники, умеющие делать качественные навесы и прострелы ( у Рябчука что- то стало получаться, а вот Денисов в начале пути. Нужны качественные точные дальние удары опорника и восьмерок ( для вскрытия автобусов), этого вообще нет, за исключением Барко, его закрывают, а у Умярова нет удара, Литвинов если и ударит точно и сильно, то по центру. Работы Станковичу непочатый край.
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Ответ Sergio1964
Диспетчер есть- это Барко, крайние нападающие Маркиньос и Зиньковский (Бонгонда) делают кросы неплохо и могут улучшить, проблема в отсутствии высокого нападающего, здорово и на постоянной основе играющего головой и замыкающего такие прострелы (Жозе был таковым в прошлой жизни, а в Спартак приехал получать ЗП ). Кроме того, нужна группа полузащитников и даже цз, прекрасно играющих головой ( в матче с Динамо мхч были Мартинс и Абена, но лупили головой бесхитростно, удобно для вратаря). Нужны фланговые защитники, умеющие делать качественные навесы и прострелы ( у Рябчука что- то стало получаться, а вот Денисов в начале пути. Нужны качественные точные дальние удары опорника и восьмерок ( для вскрытия автобусов), этого вообще нет, за исключением Барко, его закрывают, а у Умярова нет удара, Литвинов если и ударит точно и сильно, то по центру. Работы Станковичу непочатый край.
Барко не диспетчер и близко, вчера не только точно не получалось, ещё и обрезал пару раз.
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Ответ Zenith forever
Интересно, он реально сказал про всем известный спартаковский "дух" или это переводчик так трактовал?
Примечательно то, что именно болельщик Зенита обратил на это внимание 😄
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Ответ Зицпредседатель Фунт
На мой взгляд, не совсем верный вывод. По мне, ясно, что резерв, которым Спартак изначально вышел на игру не тянет пока от слова совсем. Жозе невнятный, Хлусевич в очередной раз показал почему его усадили на лавку, Игнатов превратился из умного технаря в жуткое полено. С выходом основных Угальде и Барко игра стала гораздо острее. Вкупе с набирающим ход Маркиньосом они создавали все моменты команды. В конце был просто навал, пару раз серьезно выручил вратарь. Где-то не повезло, где-то не додавили. Мыслю, что выйди они со старта, результат был бы иным.
А когда Игнатов был умным технарем? Он лет 5 уже в обойме, но за эти 5 лет он вообще что-то показал кроме пару удачных действий в игре с Наполи, где на самом деле тоже не сказать что он что-то показал, а скорее просто удачно для него все сложилось?
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Ответ Владислав88
Надорвались на Зените просто. Заметил интеэоеснуб закономерность что любая кгипеда РПЛ, если жёстко упирается м Зенитом, то потом несколько игр подряд сливает. К вбопрос о якобы духом чемпиона 🤣
А Зенит как сыграл, не подскажешь?
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Ответ Игорь_1116193088
"А какая разница?"
Что ты спрашиваешь!)
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Думаю тут карты в руки тренерскому штабу. Найдут ключи к автобусам, дело пойдёт лучше.Не будет таких недоразумений.
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Спартак команда сильная как духом, так и борщом))))
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Что Спартак, что Зенит проиграли ничего не значащие матчи. Подарили радость большей части болельщиков страны что одни, что другие. Зато может оргвыводы какие сделают.
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Я никогда не думал о победе. Я знаю лишь одно: нельзя упускать своего шанса.
Кэнсин Уэсуги (1530-1578)
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