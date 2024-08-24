Георгий Черданцев: «Соболева в «Зените» не будет. Вопрос был закрыт еще месяц назад»

Александр Соболев не перейдет в «Зенит», заявил Георгий Черданцев.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

– Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди.

– Это тебе сказал информированный источник?

– Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи.

– Берут аргентинца [Лусиано Гондоу]?

– Вроде да. Но его пока нет, – сказал комментатор «Матч ТВ» в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.