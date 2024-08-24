Георгий Черданцев: «Соболева в «Зените» не будет. Вопрос был закрыт еще месяц назад»
Александр Соболев не перейдет в «Зенит», заявил Георгий Черданцев.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
– Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди.
– Это тебе сказал информированный источник?
– Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи.
– Берут аргентинца [Лусиано Гондоу]?
– Вроде да. Но его пока нет, – сказал комментатор «Матч ТВ» в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.
Теперь вот страшно, что дельфин в Зенит все же приплывет.
Кому жалко?! 1,2, 14-й тур - кому какая разница?
Сегодня Соболев в Зенит не перешел