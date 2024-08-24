Георгий Черданцев: «Соболева в «Зените» не будет. Вопрос был закрыт еще месяц назад»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Александр Соболев Лусиано Гондоу Футбол

Александр Соболев не перейдет в «Зенит», заявил Георгий Черданцев.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

– Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди.

– Это тебе сказал информированный источник?

– Да, но я его не выдам. Говорят, вопрос был закрыт еще месяц назад, и что все это слухи.

– Берут аргентинца [Лусиано Гондоу]?

– Вроде да. Но его пока нет, – сказал комментатор «Матч ТВ» в беседе с журналистом Сергеем Егоровым.

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33 комментария
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Зная прогнозы Черданцева, в ближайшее время дельфин таки переплывёт в Неву
+156
-6
+150
Тяжелая инсайдерская артиллерия подъехала.

Теперь вот страшно, что дельфин в Зенит все же приплывет.
+52
-2
+50
Лучше бы чердака не было на матче
+31
-3
+28
Ответ ericssons
Комментарий скрыт
Ну если оценивать громкость воплей, то да, ты прав.
+26
-2
+24
Ответ Святослав Федорович
Зная прогнозы Черданцева, в ближайшее время дельфин таки переплывёт в Неву
Из Москвы реки до Невы 18 шлюзов, не доплывёт)))
+24
-1
+23
Ответ Клирик
Из Москвы реки до Невы 18 шлюзов, не доплывёт)))
Каряга здоровая, проскочит 😁
+18
0
+18
Поздравления болельщикам Спартака с переходом Соболева в Зенит. Болельщикам петербуржцев сочувствие
+18
-2
+16
Черданцев - полное дно. Уже дважды повторил, что жалко, что матч сейчас, а не позже.
Кому жалко?! 1,2, 14-й тур - кому какая разница?
+11
-1
+10
Соболев будет в бассейне
+6
-1
+5
Ответ ericssons
Комментарий скрыт
Он лучший по отсутствию подготовки, непониманию игры, чрезмерным амбициям и убогой манере комментирования. В этих номинациях он номер один уверенно, тут вы правы, добрый человек
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0
+5
Обычно что говорит Черданцев, всë наоборот происходит.
+2
0
+2
Боюсь, против такого и Миллер бессилен.
+3
-1
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Ну всё.... Этот знаток ещё тот предсказатель... Быстрее бы арга подписали и окно закрылось....
+1
0
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Должен же Черданцев угадать когда-нибудь! Скрещу пальцы чтобы сейчас!
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Ответ Любитель побеждать
Комментарий удален модератором
Нет, вывод другой: у руководства Зенита разум всё-таки возобладал и это хорошо.
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А Жору тоже можно куда то деть ?
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Кордоба не повёлся, а Шурик лоханулся
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Где о тогда будет, в ЦСКА, локомотиве, краснодаре
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Ответ mr.merfi
Соболев выйдет в перерыве за Зенит, скриньте
Вышел?
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Жора все порешил…
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Отдать его лучше в зарубежье, но только не к Миллеру.
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Комментарий удален модератором
Супер источник, Романо отдыхает😁
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"Вроде", "Может быть, "Говорят" - информированный источник сообщает😂
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Ну Жора никогда не подводил. Надёжный как швейцарские часы.
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Комментатор с журналистом делится внутренней кухней двух клубов)) По словам офигенно информированного источника (который вообще дома на диване).
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Где же ты был все это время?
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Зная умение Чердака в прогнозы, я пока ежедневный отчет прерывать не буду

Сегодня Соболев в Зенит не перешел
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Жора с Орещуком пари заключите.
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