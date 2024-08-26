Зобнин о Соболеве: «Не знаю, где он и что с ним»

Роман Зобнин ответил на вопрос о нынешнем состоянии Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– Не могу не спросить про Соболева. Что сейчас с ним?

– Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он, – сказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?