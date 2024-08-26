Зобнин о Соболеве: «Не знаю, где он и что с ним»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Зобнин Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Роман Зобнин ответил на вопрос о нынешнем состоянии Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– Не могу не спросить про Соболева. Что сейчас с ним?

– Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он, – сказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?

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48 комментариев
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Это же надо быть настолько гнилым человеком, чтобы от тебя открыто партнёры по команде в интервью открещивались.
Думаю теперь многие команды 100 раз подумают прежде чем такого персонажа к себе приглашать в команду.
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В районе Судака вчера видел его с корешами.
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Ответ frol92
Это же надо быть настолько гнилым человеком, чтобы от тебя открыто партнёры по команде в интервью открещивались. Думаю теперь многие команды 100 раз подумают прежде чем такого персонажа к себе приглашать в команду.
Отличный пример того, как деньги портят человека
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По комментариям Чернова и Зобнина понятно, что Соболев уже не часть команды, видимо, совсем плавники напекло Саше.
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Ответ Ебздрогыч
Пропал дельфин. Рост под 2 метра, характер склочный, повадки - периодически пытается продемонстрировать окружающим свои половые органы. Нашедшему просьба направить в питерский дельфинарий (хотя, сгодится и химкинский)
У дельфинов не рост, а длина туловища)
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Буду в итоге после 1 сентрября с Джикией хинкали на дачах лепить и говорить, какие все плохие, не взяли себе таких топов в команды🤣🤣
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Как же он в коллективе подна…рал, что ребята так про него говорят.
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Ответ frol92
Это же надо быть настолько гнилым человеком, чтобы от тебя открыто партнёры по команде в интервью открещивались. Думаю теперь многие команды 100 раз подумают прежде чем такого персонажа к себе приглашать в команду.
Так он всегда таким был, ещё с Крыльев, разве нет?
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Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Теперь буду знать, что, например, Аленичев всюду приглашал к себе в ассистенты Ананко и Титова не потому, что они - давние друзья, а исключительно по причине их высочайшей тренерской квалификации.
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Ответ Guus Ivanovich
А ведь совсем недавно спартачи его боготворили, и отмазывали каждый его нырок. Лицемеры
Не суди, да не судим будешь.
Посмотрим, что ты дальше
запоешь. Не плюй в колодец...
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Сдается мне, что игроки Спартака и раньше его недолюбливали.
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Ищут пожарные, ищет полиция,
Ищут фотографы нашей столицы,
Ищут, да что-то не могут найти
Парня какого-то лет тридцати.

Длинного роста, плечистый и крепкий,
Любит трясти он своею пипеткой,
С места он в поле ныряет как Бог,
Больше не знают о нём ничего.
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Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
Расскажи это Гацкану с Калачеаым. Очередной бред от унылого мерина.
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И вообще, а кто это такой Соболев?
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Был дельфин - и нет дельфинА
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Ответ Вячеслав Припузов
И вообще, а кто это такой Соболев?
Да стример мелкий. Когда-то в футбол играл, даже голы забивал.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Не задолбался новую почту заводить?
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Ответ Pok_Toholo
Комментарий удален модератором
А кореша минусов наставили) Значит, все таки ошибся, не они были.
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прикопали, что ли
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С глаз долой из сердца вон.
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В дельфинарии искать пробовали?
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Даже в Зените под конец от дзюбы так не открещивались, как в Спартаке от дельфина
Что же он такого наговорил, аж интересно
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Он на миде
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Да хрен с ним !
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За компиком 🤣
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Комментарий удален модератором
Ответ Стас Вор
У дельфинов не рост, а длина туловища)
Тушки)))
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Умер дельфин ну и черт с ним
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Ответ frol92
Это же надо быть настолько гнилым человеком, чтобы от тебя открыто партнёры по команде в интервью открещивались. Думаю теперь многие команды 100 раз подумают прежде чем такого персонажа к себе приглашать в команду.
Причем Зобнин и Чернов никогда не были одиозными личностями, скорее наоборот и даже у них такой негатив к Соболю
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Передача Жди меня ещё работает?
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