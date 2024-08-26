Зобнин о Соболеве: «Не знаю, где он и что с ним»
Роман Зобнин ответил на вопрос о нынешнем состоянии Александра Соболева.
Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
– Не могу не спросить про Соболева. Что сейчас с ним?
– Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он, – сказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»
Думаю теперь многие команды 100 раз подумают прежде чем такого персонажа к себе приглашать в команду.
Посмотрим, что ты дальше
запоешь. Не плюй в колодец...
Ищут фотографы нашей столицы,
Ищут, да что-то не могут найти
Парня какого-то лет тридцати.
Длинного роста, плечистый и крепкий,
Любит трясти он своею пипеткой,
С места он в поле ныряет как Бог,
Больше не знают о нём ничего.
Что же он такого наговорил, аж интересно