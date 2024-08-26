Бурлак о Соболеве: «Не понимаю его поведения – сжег мосты со «Спартаком», не тренируется. Был бы он нужен «Зениту», давно купили бы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Матео Кассьерра Александр Соболев Футбол

Тарас Бурлак поделился мнением о положении Александра Соболева в «Спартаке».

27-летний форвард красно-белых отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– А как отнесетесь к переходу Соболева в «Зенит»?

– Ситуация сложная. Я застал его в Самаре – он парень по-футбольному наглый, с характером. Однако сейчас я не понимаю его поведения.

Он не тренируется, без тонуса, кажется, что сжег все мосты со «Спартаком». Да и «Зениту» особо не нужен, учитывая, что там Кассьерра, плюс берут кого-то еще. Так что из этой ситуации ему надо выбираться.

«Спартак» без него хорошо выглядит, побеждает. Вернуться будет очень тяжело. Если бы он был очень нужен «Зениту», его давно купили бы, – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?

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36 комментариев
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Кто ещё не #### невесту? /зачёркнуто/ ...не высказался по Соболеву?
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Надоело уже это нытье. Раз такой крутой, ну выкупай свой контракт и сиди дальше уши грей, чтобы в зенит взяли. А нет - извинись перед всеми в команде и паши в 10 раз больше. Может народ простит.

И ради принципа зенитушке во 2 круге двушку отгрузишь
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+12
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Продать соболя на Кипр по символической цене
Ага, на Кипр, чем он заслужил на солнышке и на море круглый год? ФК ПСК «Сахалин» или В команду "Надежда" Норильского ГМК на первенство Норильска играть по системе осень-весна
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Оно не тонет,скоро всплывёт где нибудь.
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Бабушек у подъезда еще спросите. Уже забыть давно пора. Кто такого токсичного покупать будет. Ни одна из команд не захочет брать атмосферу только такой звездой портить.
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Бурлак высказался по существу. А вот где находится Соболев, что он делает, думает и планирует на будущее, было бы интересно узнать. Как-то был человек - и сплыл.

Надеюсь, он не планирует повторить путь Алексея Сапогова.
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Зенит завтра уже представляет Гонду.
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Ответ Ширко1986
Надоело уже это нытье. Раз такой крутой, ну выкупай свой контракт и сиди дальше уши грей, чтобы в зенит взяли. А нет - извинись перед всеми в команде и паши в 10 раз больше. Может народ простит. И ради принципа зенитушке во 2 круге двушку отгрузишь
А зачем его "прощать"?
Пусть находит себе аренду но полсезона-сезон, где ему будут полностью зарплату платить или играет во 2-й команде, пока не найдёт того, кто его купит.
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Ответ Karel
Есть же правила. По ГОСТ 7.79-2000 Система Б ( и другим тоже ) транслитерация "Luciano Emilio Gondou Zanelli" будет как "Луциано Емилио Гондоу Занелли". Чего комплексовать-то и переиначивать? Ну если неблагозвучно (а такое бывает на других языках) - можно Эмилио называть. Или Занелли. Правда, на спортсе все равно Гондоу будет в новостях, здесь у редакции юмор такой, по игроку Локомотива Габриэла можно вспомнить.
Это конечно замечательно, только обычно транслитерируют с учетом произношения
да и на самом спортсе
"Jason Knight" становится "Джейсон Найт"
А никак не жасон кнайт, как былобы по вашей блестящей логике
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На самом деле нынешняя ситуация турнирная - худшая для Соболева из возможных. У Зенита все неплохо, Кассьера вроде бы не уходит, появился неплохой Глушенков, необходимость в Соболе вроде как не острая теперь.
Но и у Спартака все неплохо, команда забивает, показывает хороший футбол, отличная атмосфера, главный конкурент Соболева Угальде показывает отличную игру.
Получается оба клуба без него справляются, а что теперь делать Саше - загадка. Либо идти куда то в условную Грецию, либо в подвал РПЛ, либо на идти к команде, вымаливать прощение за свое поведение перед партнерам и тренерами, тренироваться втрое сильнее обычного и рвать жилы что бы доказывать.
В противном случае это гг.
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Ответ DoDidDone
А зачем его "прощать"? Пусть находит себе аренду но полсезона-сезон, где ему будут полностью зарплату платить или играет во 2-й команде, пока не найдёт того, кто его купит.
Почему "на полгода", у него еще два года контракт. Можно как Сапатер из Локомотива.
Тот три года не играл, а только зарплату получал.

И ведь бесплатно его хотели отпустить, и как только не уговаривали, даже приплатить обещали - да вот он не хотел.
Нравилось ему - зарплату получать.
Даже в молодежке Локо с удовольствием играл. А на предложение аренды ругался сильно - от него и отстали.

После окончания контракта с Локо ушел в Сегунду, в возрасте около 30 лет, и еще лет семь там прекрасно провел время.
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Ответ Karel
Почему "на полгода", у него еще два года контракт. Можно как Сапатер из Локомотива. Тот три года не играл, а только зарплату получал. И ведь бесплатно его хотели отпустить, и как только не уговаривали, даже приплатить обещали - да вот он не хотел. Нравилось ему - зарплату получать. Даже в молодежке Локо с удовольствием играл. А на предложение аренды ругался сильно - от него и отстали. После окончания контракта с Локо ушел в Сегунду, в возрасте около 30 лет, и еще лет семь там прекрасно провел время.
Так он до сих пор жив. Недавно от скуки вечером майскор листал, вижу канадский матч Атлетико, открыл посмотреть что-то там, вижу знакомую фамилию. Проверил, точно он:)
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Продать соболя на Кипр по символической цене
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Ответ Zenith forever
Зенит завтра уже представляет Гонду.
красиво звучит гонду(о)
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Ответ SMART789
Гондоу пока нет, торгуемся с хозяевами Гондоу из за восьмерки евро
Он уже в России, проходит медосмотр.
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Ответ Konstantin Zorin
Кроме Зенита никому такое ##### не нужно. Если не возьмут и туда, то либо Соболев публично просит прощения у команды, либо меняет профессию. Для работы грузчиком образования должно хватить.
Кроме Зенита... Зениту то он и не нужен, так что сами разбирайтесь.
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Ответ Konstantin Zorin
Кроме Зенита никому такое ##### не нужно. Если не возьмут и туда, то либо Соболев публично просит прощения у команды, либо меняет профессию. Для работы грузчиком образования должно хватить.
А кто тебе сказал, что он Зениту нужен?!
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Ответ Konstantin Zorin
Кроме Зенита никому такое ##### не нужно. Если не возьмут и туда, то либо Соболев публично просит прощения у команды, либо меняет профессию. Для работы грузчиком образования должно хватить.
Образования может и хватит, сил боюсь нет. Он же от дуновения ветерка с ног валится. А грузчиком, там сила нужна! 😉
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Ответ arspurs9
Ну если он будет извиняться и делом доказывать, то почему нет?
У действий должны быть последствия. Если их не будет, значит в будущем аналогично сможет поступить любой.
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Ответ DoDidDone
А зачем его "прощать"? Пусть находит себе аренду но полсезона-сезон, где ему будут полностью зарплату платить или играет во 2-й команде, пока не найдёт того, кто его купит.
Ну если он будет извиняться и делом доказывать, то почему нет?
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Возможно, дело в том, что Соболев просто дуратёк
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А вот получается что Соболев похлеще Дзюбы.
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Не тренируется, испортил всю атмосферу в команде и, мало того, элементарно не выполняет контракт с клубом! Можешь мечтать хоть о "Барселоне", но пока в "Спартаке" - должен на 100% тренироваться и играть, на 100%! А то ведет себя, как институтка! Сразу еще дополнительный вопрос по нему: а зачем "Зениту" футболист с таким характером и отношением к контракту?! Обидится на что-то и в "Зените" играть перестанет (если перейдет)?! )
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Соболеву надо переходить в другой клуб
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