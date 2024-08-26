Бурлак о Соболеве: «Не понимаю его поведения – сжег мосты со «Спартаком», не тренируется. Был бы он нужен «Зениту», давно купили бы»

Тарас Бурлак поделился мнением о положении Александра Соболева в «Спартаке».

27-летний форвард красно-белых отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– А как отнесетесь к переходу Соболева в «Зенит»?

– Ситуация сложная. Я застал его в Самаре – он парень по-футбольному наглый, с характером. Однако сейчас я не понимаю его поведения.

Он не тренируется, без тонуса, кажется, что сжег все мосты со «Спартаком». Да и «Зениту» особо не нужен, учитывая, что там Кассьерра, плюс берут кого-то еще. Так что из этой ситуации ему надо выбираться.

«Спартак» без него хорошо выглядит, побеждает. Вернуться будет очень тяжело. Если бы он был очень нужен «Зениту», его давно купили бы, – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?