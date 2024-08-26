Бурлак о Соболеве: «Не понимаю его поведения – сжег мосты со «Спартаком», не тренируется. Был бы он нужен «Зениту», давно купили бы»
Тарас Бурлак поделился мнением о положении Александра Соболева в «Спартаке».
27-летний форвард красно-белых отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
– А как отнесетесь к переходу Соболева в «Зенит»?
– Ситуация сложная. Я застал его в Самаре – он парень по-футбольному наглый, с характером. Однако сейчас я не понимаю его поведения.
Он не тренируется, без тонуса, кажется, что сжег все мосты со «Спартаком». Да и «Зениту» особо не нужен, учитывая, что там Кассьерра, плюс берут кого-то еще. Так что из этой ситуации ему надо выбираться.
«Спартак» без него хорошо выглядит, побеждает. Вернуться будет очень тяжело. Если бы он был очень нужен «Зениту», его давно купили бы, – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак.
И ради принципа зенитушке во 2 круге двушку отгрузишь
Надеюсь, он не планирует повторить путь Алексея Сапогова.
Пусть находит себе аренду но полсезона-сезон, где ему будут полностью зарплату платить или играет во 2-й команде, пока не найдёт того, кто его купит.
да и на самом спортсе
"Jason Knight" становится "Джейсон Найт"
А никак не жасон кнайт, как былобы по вашей блестящей логике
Но и у Спартака все неплохо, команда забивает, показывает хороший футбол, отличная атмосфера, главный конкурент Соболева Угальде показывает отличную игру.
Получается оба клуба без него справляются, а что теперь делать Саше - загадка. Либо идти куда то в условную Грецию, либо в подвал РПЛ, либо на идти к команде, вымаливать прощение за свое поведение перед партнерам и тренерами, тренироваться втрое сильнее обычного и рвать жилы что бы доказывать.
В противном случае это гг.
Тот три года не играл, а только зарплату получал.
И ведь бесплатно его хотели отпустить, и как только не уговаривали, даже приплатить обещали - да вот он не хотел.
Нравилось ему - зарплату получать.
Даже в молодежке Локо с удовольствием играл. А на предложение аренды ругался сильно - от него и отстали.
После окончания контракта с Локо ушел в Сегунду, в возрасте около 30 лет, и еще лет семь там прекрасно провел время.