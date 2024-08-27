Дьяков о будущем Соболева: «Турция – хороший вариант, можно выйти из зоны комфорта. Поиграть под руководством Моуринью было бы супер»

Виталий Дьяков считает, что Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.

Нападающий « » отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в « ».

«До конца трансферного окна остается мало времени, все больше будут накидывать про варианты Соболева. Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за.

Там есть не только « » с . Там хороший чемпионат и много классных футболистов. Я сам на себе это ощутил. Если наш футболист в раздумьях, то я бы ему советовал ехать.

Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб », – сказал бывший защитник «Динамо» и «Сивасспора».