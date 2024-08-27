Дьяков о будущем Соболева: «Турция – хороший вариант, можно выйти из зоны комфорта. Поиграть под руководством Моуринью было бы супер»
Виталий Дьяков считает, что Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.
Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
«До конца трансферного окна остается мало времени, все больше будут накидывать про варианты Соболева. Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за.
Там есть не только «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Там хороший чемпионат и много классных футболистов. Я сам на себе это ощутил. Если наш футболист в раздумьях, то я бы ему советовал ехать.
Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром», – сказал бывший защитник «Динамо» и «Сивасспора».
Вот это так-то ключевое, а то как будто Соболев сидит сейчас в раздумьях: какой бы именно клуб выбрать из огромного кол-ва вариантов. Только вот он похоже никому и не нужен, а агент просто набрасывает про интерес Зенита, из Турции много вариантов, на Марс ещё звали, но это только после 30 лет...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Дельфин_(футбольный_клуб)
От агента Соболева слово никто не слышал, как и от самого Соболева.
Андреев агент у Соболева, еще у Пиняева, Глушенкова, Захаряна, Зобнина, Максименко, Селихова и еще много-много известных. Чуть ли не весь Спартак )
И Пруцев, и Умяров, и Зиньковский - все птенцы Андреева.
А в Зените Сергееев - т.е. и там подвязки есть.
А насчет порки - так это, скорее, похоже на историю с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла...
Ну или Спартак "выстрелил себе в ногу".