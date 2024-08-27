Дьяков о будущем Соболева: «Турция – хороший вариант, можно выйти из зоны комфорта. Поиграть под руководством Моуринью было бы супер»

Теги Спартак Зенит Жозе Моуринью премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Эдин Джеко Виталий Дьяков Александр Соболев Футбол

Виталий Дьяков считает, что Александр Соболев может продолжить карьеру в Турции.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

«До конца трансферного окна остается мало времени, все больше будут накидывать про варианты Соболева. Если будет Турция, то это хорошее продолжение карьеры. Можно будет выйти из зоны комфорта в другой стране с другим менталитетом. Круто, если это будет команда, играющая в еврокубках. Можно попробовать себя. Почему нет? Я только за.

Там есть не только «Фенербахче» с Жозе Моуринью. Там хороший чемпионат и много классных футболистов. Я сам на себе это ощутил. Если наш футболист в раздумьях, то я бы ему советовал ехать.

Что касается «Фенербахче», то там есть Джеко, хоть и не молодой. Думаю, поиграть под руководством Моуринью Соболеву было бы супер. Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром», – сказал бывший защитник «Динамо» и «Сивасспора».

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30 комментариев
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Аренда в Крылья Советов хороший вариант. Осталось 2 недели до закрытия трансферного окна. Ему пора уже начинать упрашивать руководство Спартака отпустить его туда, где он сможет играть и будет полезен. Пусть и с отказом от части зарплаты. Ему пора начинать карьеру спасать.
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Я думаю брать надо клуб попроще, нежели Фенербахче Моуринью. Сильно круто для нынешнего Соболева
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"Но надо понимать, интересуется ли этот клуб Александром".

Вот это так-то ключевое, а то как будто Соболев сидит сейчас в раздумьях: какой бы именно клуб выбрать из огромного кол-ва вариантов. Только вот он похоже никому и не нужен, а агент просто набрасывает про интерес Зенита, из Турции много вариантов, на Марс ещё звали, но это только после 30 лет...
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При этих словах Жозе перекрестился. Свят, свят. ;)
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Ответ Laresrurales
Только Динамо
Махачкала
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То есть сейчас он в зоне комфорта? Ну-ну.
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Нашёл вариант для Соболева в серии А в Эквадоре команда под названием "Дельфин", ему туда самый раз)))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Дельфин_(футбольный_клуб)
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Фенербахче? вряд ли стоит надеяться на что-то сильнее условного Аланьяспора
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Нужно понять нужен ли игрокам футбол. Соболев в комп рубится, у Джикии бизнес, Дзюба снимается в шоу. Был бы футбол на первом месте нашли бы и варианты
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Ответ vw568qybgt
Махачкала
Барнаул.
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Ответ Kit244098
Ситуация сСоболевым - показательная порка для футболюг и их агентов. Чтобы знали, что их место у параши. У Соболева, кстати, не тот ли агент, что у Миранчука и Джикия?
Далёк ты от футбола.. Агент Миранчука и Джикии рот не закрывает, неужели не слышал, сколько он наговорил.

От агента Соболева слово никто не слышал, как и от самого Соболева.
Андреев агент у Соболева, еще у Пиняева, Глушенкова, Захаряна, Зобнина, Максименко, Селихова и еще много-много известных. Чуть ли не весь Спартак )
И Пруцев, и Умяров, и Зиньковский - все птенцы Андреева.
А в Зените Сергееев - т.е. и там подвязки есть.

А насчет порки - так это, скорее, похоже на историю с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла...
Ну или Спартак "выстрелил себе в ногу".
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Ответ Леонид Вилькин
Читал,что конфликт Соболева со Станковичем начался после беседы тет на тет,где тренер пожурил его ,а Соболь заявил о Зените.Учитывая ,что Станкович гораздо выше его по регалиям,статусу,возрасту снова встретился б с ним и попросил дать шанс ....Думаю Спартак вершина карьеры Соболева и он сумеет прибавить...
А все таки интересно:почему нет ни одного слова в защиту Александра или он уже полностью отрезанный ломоть?
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