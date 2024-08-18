Абена о Промесе: «Идеальный игрок, лидер. Смотрел видео, как он мотивирует игроков «Спартака». Квинси был прекрасным примером для молодых»

Защитник «Спартака» Миенти Абена назвал Квинси Промеса идеальным игроком.

– Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.

– О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков « » речью в раздевалке.

Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде.

Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история, – сказал новичок красно-белых.

1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Давайййй». Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Крыльями»