Абена о Промесе: «Идеальный игрок, лидер. Смотрел видео, как он мотивирует игроков «Спартака». Квинси был прекрасным примером для молодых»

Теги Спартак премьер-лига Россия сборная Суринама Квинси Промес Миенти Абена Футбол

Защитник «Спартака» Миенти Абена назвал Квинси Промеса идеальным игроком.

– Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.

– О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке.

Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде.

Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история, – сказал новичок красно-белых. 

1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Давайййй». Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Крыльями»

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41 комментарий
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прекрасный пример, ага)))
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У этого скоро интоксикация борщом наступит
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О таких примерах куча фильмов была снята по всему миру, только жанр у них отнюдь не спортивный)
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+12
Ответ Amroyan
прекрасный пример, ага)))
Трезвого образа жизни, примерного семьянина и законопослушного гражданина🙏
+10
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+7
"Здесь везде его фото... Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде..."

"Прекрасный пример для молодых" - тупоголовый уголовник, осужденный за поножовщину и контрабанду(!) крупных партий наркотиков(!!), скоывшийся с места ДТП... Что не так с головой у спартаковцев?

#испанскийстыд
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+7
Ответ трахтенберг месть коней
Комментарий удален модератором
Судя по Вашему посту, у вас выброс нефти?
+14
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+4
Ни в коем случае не оправдываю Квинси, но хотелось бы заметить, что здесь речь идет о нем как об игроке, а не как личности. Того же самого Полански обвиняли в изнасилованиях, но от этого он не стал хуже как режиссер. Квинси наверное виновен, но игрок он действительно отличный и лидером команды действительно был.
+3
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+3
Ответ трахтенберг месть коней
Комментарий удален модератором
а Москва не на болотах стоит?)
+7
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+3
Вот, кто ему такие вопросы задаёт, какое чучело ?! Вот бы посмотреть на этого гомосапиенса.
+6
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+3
>Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке.

Неплохо, но до уровня Кононова, который снимал повтор гола Симоняна на телефон, ещё далеко.
+12
-9
+3
>Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет.

Это можно устроить. У тебя есть лишний кузен, нож и полторы тонны кокаина?
+18
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+3
... Как мотивирует Промес игроков в раздевалке....

Чистейшим продуктом мотивирует :)
+5
-3
+2
Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. Очевидно, это была классная история, – сказал новичок красно-белых.
тупой и ещё тупее)
+6
-4
+2
Ответ Строган Колянов
Комментарий скрыт
А ты очень наблюдательный.
+7
-5
+2
Ответ Строган Колянов
Комментарий скрыт
Не он акын что видит то и поёт.
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
"Здесь везде его фото... Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде..." "Прекрасный пример для молодых" - тупоголовый уголовник, осужденный за поножовщину и контрабанду(!) крупных партий наркотиков(!!), скоывшийся с места ДТП... Что не так с головой у спартаковцев? #испанскийстыд
не круглой формы)
+3
-2
+1
Ответ Артур Межаков
Сегодня болото задымит...
Козье?)
+4
-3
+1
Ответ Pok_Toholo
У этого скоро интоксикация борщом наступит
Ещё немного и начнёт мироточить *бро, мантУаном*🎅🏿
+3
-2
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Почему был ? Он и до сих пор, для них пример
+1
0
+1
Ждём Антона
+4
-3
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Мотиватор кокаиновый.
+5
-4
+1
Да, теперь будет молодых а тюрьме учить
+3
-2
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Чувак, тебе не все рассказали
КАк понимаю, Квинси теперь в Спартаке как Месси в Барсе..
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+1
Есть вроде закон " о запрете пропаганды наркотиков", а " пропаганда наркоторговцев" под этот закон попадает?
+5
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Ответ germann64
Комментарий удален модератором
Какой же ту чувак, Москва сгорела ему.. .
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Ответ Артур Межаков
Сегодня болото задымит...
Комментарий удален модератором
Ответ Артур Межаков
Сегодня болото задымит...
Пока дым только от тебя))) 🤣
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Ответ Pok_Toholo
У этого скоро интоксикация борщом наступит
у тебя газовая интоксикация уже?
0
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Ответ Денис Чуев
Я смотрю тут как обычно, на ветке Спартака тусуется всякая шушера...
из Тарасовки
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Ответ Pok_Toholo
У этого скоро интоксикация борщом наступит
Комментарий удален модератором
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