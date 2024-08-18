Абена о Промесе: «Идеальный игрок, лидер. Смотрел видео, как он мотивирует игроков «Спартака». Квинси был прекрасным примером для молодых»
Защитник «Спартака» Миенти Абена назвал Квинси Промеса идеальным игроком.
– Ты родом из Суринама. У Квинси Промеса тоже суринамские корни.
– О, Квинси! Идеальный игрок, лидер. Я смотрел видео с ним. Как он мотивирует игроков «Спартака» речью в раздевалке.
Думаю, он был прекрасным примером для молодых ребят. К сожалению, сейчас он не в команде.
Мне хотелось бы сыграть вместе с Квинси, но, увы, ситуация не позволяет. Вижу, как много он сделал для «Спартака». Здесь везде его фото. Очевидно, это была классная история, – сказал новичок красно-белых.
1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Давайййй». Промес поддержал «Спартак» перед матчем с «Крыльями»
"Прекрасный пример для молодых" - тупоголовый уголовник, осужденный за поножовщину и контрабанду(!) крупных партий наркотиков(!!), скоывшийся с места ДТП... Что не так с головой у спартаковцев?
#испанскийстыд
Неплохо, но до уровня Кононова, который снимал повтор гола Симоняна на телефон, ещё далеко.
Это можно устроить. У тебя есть лишний кузен, нож и полторы тонны кокаина?
Чистейшим продуктом мотивирует :)
тупой и ещё тупее)
КАк понимаю, Квинси теперь в Спартаке как Месси в Барсе..